স্কুলে যাওয়ার আগেই মেডেল ! মায়ের কাছে শিখে 'অ্যাচিভার' 3 বছরের রাজস্বিনী
India Book of Records: একরত্তি মেয়ের স্মৃতিশক্তি তুখোড় ৷ মা যেমন যেমন বলেন, খুদে ঘাড় দুলিয়ে ঠিক তেমনটি যেন গেঁথে ফেলে মগজে ৷
Published : November 25, 2026 at 5:28 PM IST
পাণ্ডুয়া, 25 নভেম্বর: এই মাসেই সদ্য তিনে পা দিয়েছে খুদে ৷ নাম রাজস্বিনী চক্রবর্তী ৷ স্কুল যাওয়া শুরু হয়নি এখনও ৷ কিন্তু এর মধ্যেই অসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তির পরিচয় দিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে পাণ্ডুয়ার খুদে রাজস্বিনী ।
মাত্র 2 বছর 11 মাস বয়সেই সে পশু-পাখি-মাছ-মাস-অক্ষর-সহ বিভিন্ন জিনিসের নাম, বিভিন্ন বিষয় ও আকার শনাক্ত করতে পেরেছে ৷ তারই স্বীকৃতি মিলেছে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস-এ । সেখান থেকে মেডেল ও সার্টিফিকেট পেয়ে সে এখন জনপ্রিয় খুদে 'অ্যাচিভার' !
রাজস্বিনী চক্রবর্তীর জন্ম তিন বছর আগে, এই নভেম্বরেরই পয়লা তারিখে । হুগলির পান্ডুয়ার উত্তরায়ণে বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকে এই খুদে । রাজস্বিনীর বাবা রাহুল চক্রবর্তী পেশায় ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এবং মা সায়নী চক্রবর্তী পঞ্চায়েতের কর্মী ।
রাজস্বিনীর মা বলেন, "ও যখন এক বছরের, তখন একটা বই কিনে দিয়েছিলাম । কোলে নিয়ে বই খুলে ABCD দেখাতাম । তখন ও কথা বলতে শেখেনি ৷ কিন্তু আমি যা বলতাম, খুব মন দিয়ে শুনত । পরে বই, খাতা, পেন-পেন্সিলের প্রতি ওর আগ্রহ তৈরি হয় । পশুপাখির নাম জিজ্ঞাসা করলে খুব তাড়াতাড়ি চিনতে পারত এবং মনে রাখতে পারত । প্রতিদিন নিয়ম করে ওকে পড়াতে বসি না । সময় পেলেই পড়াই । ওর মধ্যে নতুন কিছু শেখার আগ্রহটা খুব বেশি । সেই কারণেই মনে হয় এত কিছু মনে রাখতে পারে । খুব শান্ত স্বভাবের, দুষ্টুমি করে না বললেই চলে ।"
খুদের বাড়িতে গিয়েও দেখা গেল রাজস্বিনী ভারী লক্ষ্মী মেয়ে ৷ চোখে অবাক দৃষ্টি, মায়ের সঙ্গে বসে বসে শিখে নিয়েছে কত কিছু ৷ একরত্তি মেয়ের স্মৃতিশক্তি তুখোড় ৷ মা যেমন যেমন বলেন, খুদে ঘাড় দুলিয়ে ঠিক তেমনটি যেন গেঁথে ফেলে মগজে ৷ শুধু মুখস্থ বলাই নয়, নিজের হাতে ইংরেজি অক্ষর লেখার চেষ্টাও করে রাজস্বিনী । আর তার এই ব্যতিক্রমী ক্ষমতাই এনে দিয়েছে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস-এ অ্যাচিভার-এর শিরোপা ৷
গত 30 সেপ্টেম্বর আবেদন জানানোর পর সংস্থার তরফে ভিডিও-সহ প্রয়োজনীয় তথ্য ও নথি জমা দিতে বলা হয় রাজস্বিনীর বাবা-মাকে । এরপর অক্টোবর মাসে রাজস্বিনীর কৃতিত্ব যাচাই করে নির্বাচিত হওয়ার কথা জানানো হয় । গত 2 নভেম্বর মাসে মেডেল ও সার্টিফিকেট হাতে পায় সে । মেয়ের এই সাফল্যে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত গোটা পরিবার ।
স্কুলে যাওয়ার আগেই ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস-এ নাম তুলে রাজস্বিনী এখন পরিবারের পাশাপাশি পান্ডুয়ারও গর্ব । ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসের স্বীকৃতি অনুযায়ী, মাত্র 2 বছর 11 মাস বয়সে রাজস্বিনী শরীরের 42টি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, 30টি পাখি, 32টি প্রাণী, 8টি মাছ, 16টি পোকামাকড়, 10টি ফল, 5টি ফুল, 12টি সবজি এবং 7টি আকৃতি (shape) শনাক্ত করতে পারে ।
পাশাপাশি, বাংলায় 18টি ইংরেজি বিপরীতার্থক শব্দ, ছয়টি জাতীয় প্রতীক, বছরের মাস, সপ্তাহের দিন, ছয়টি ঋতু এবং পাঁচটি আঙুলের নাম মনে রাখতে পারে । ইংরেজি ও বাংলায় 1 থেকে 24 পর্যন্ত সংখ্যা বলতে পারে । এমনকী এলোমেলোভাবে দেওয়া 1 থেকে 10 পর্যন্ত সংখ্যাও মিলিয়ে দিতে পারে ।
বই, খাতা, পেন, পেন্সিলের প্রতিও তার ছোটবেলা থেকেই আগ্রহ । সেই আগ্রহ দেখেই মা সায়নী মেয়েকে হাতে ধরে শেখাতেন সব ৷ ছোট্ট মেয়েটি এভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে নিজের মেধায় ভর করে ।