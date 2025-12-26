নিক্ষয় মিত্র ! ডেবরায় 100 যক্ষ্মা রোগীকে দত্তক নিলেন সরকারি আধিকারিকরা

নিক্ষয় মিত্র ! ডেবরায় 100 যক্ষ্মা রোগীকে দত্তক নিলেন সরকারি আধিকারিকরা
6 মাসের জন্য যক্ষ্মা রোগীদের ওষুধ ও পুষ্টিকর খাবারের জোগান দেবেন 'নিক্ষয় মিত্র'রা ৷ প্রধানমন্ত্রী যক্ষ্মা মুক্ত ভারত প্রকল্পের অধীনে এই অভিযান ৷
Published : December 26, 2025 at 8:07 PM IST
ডেবরা, 26 ডিসেম্বর: প্রধানমন্ত্রী যক্ষ্মা মুক্ত ভারত অভিযানের অংশ 'নিক্ষয় মিত্র প্রকল্প', তার সঙ্গে যুক্ত হল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা স্বাস্থ্য দফতর ও ডেবরা ব্লক প্রশাসন ৷ যে প্রকল্পের অধীনে প্রায় 100 জন যক্ষ্মা বা টিবি আক্রান্ত রোগীকে দত্তক নিলেন স্বাস্থ্য আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি এবং চিকিৎসকরা ৷ তাঁদের সঙ্গেই শামিল হয়েছেন স্কুল শিক্ষকরাও ৷ 'নিক্ষয় মিত্র প্রকল্প'-এর অধীনে টিবি আক্রান্তদের ওষুধের পাশাপাশি, পুষ্টিকর খাবার জোগানের দায়িত্ব তাঁরা নিজেদের কাঁধে তুলে নিলেন ৷
উল্লেখ্য, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় 2600 যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসা চলছে ৷ যেখানে অধিকাংশ যক্ষ্মা আক্রান্ত রোগী দারিদ্র সীমার নিচে ৷ ফলে সরকারি হাসপাতাল থেকে নিখরচায় ওষুধ মিললেও, পুষ্টিকর সুষম আহারের অভাব যক্ষ্মা নিরাময়ে অন্তরায় হয়ে উঠছে ৷ স্বাস্থ্য দফতরের তরফে এই বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় ৷ এই পরিস্থিতিতে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা স্বাস্থ্য দফতরের উদ্যোগে ডেবরা ব্লকে 'নিক্ষয় মিত্র প্রকল্প'-এর আওতায় যক্ষ্মা বা টিবি আক্রান্তদের দত্তক নেওয়ার কর্মসূচি রাখা হয় ৷
মূলত, 6 মাস এই প্রকল্পের আওতায় যক্ষ্মা রোগীদের ওষুধ কেনার জন্য দু’ভাগে মোট 6 হাজার টাকা করে দেওয়া হবে ৷ আর প্রধানমন্ত্রী যক্ষ্মা মুক্ত ভারত অভিযানে সরকারি আধিকারিক, শিক্ষক-শিক্ষিকা, চিকিৎসক এমনকি সাধারণ মানুষ এগিয়ে আসবেন 'নিক্ষয় মিত্র' হিসেবে ৷ অর্থাৎ, তাঁরা 6 মাসের জন্য যক্ষ্মা রোগীদের পুষ্টিকর ও সুষম আহারের দায়িত্ব নেন ৷
তাই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক সৌম্যশঙ্কর ষড়ঙ্গী এবং জেলা টিবি অফিসার অভিজিৎ বিশ্বাস সবার প্রথমে 'নিক্ষয় মিত্র'-এর ভূমিকা পালন করেন ৷ তাঁদের থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক বা বিএমওএইচ সুচিস্মিতা মণ্ডল (4 জন), বিডিও প্রিয়ব্রত রাঢ়ী (2 জন) ও তাঁর স্ত্রী কাবেরী রাঢ়ী (2 জন), ডেবরার জয়েন্ট বিডিও দেবাশিস বিশ্বাস (2 জন), ডেবরা থানার আইসি, এসআই এবং এএসআই (2 জন করে), এবং ডেবরা পঞ্চায়েত সমিতি এবং একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপ-প্রধানরা একজন, দু’জন বা তার বেশি সংখ্যক যক্ষ্মা রোগীকে দত্তক নিয়েছেন 'নিক্ষয় মিত্র' হিসেবে ৷
উল্লেখ্য, ডেবার একাধিক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও এক বা দু’জন করে যক্ষ্মা আক্রান্তের ওষুধ ও পুষ্টিকর আহারের দায়িত্ব নিয়েছেন ৷ এ নিয়ে বিএমওএইচ সুচিস্মিতা মণ্ডল বলেন, "আমরা সিএমওএইচ স্যারকে দেখে উদ্বুদ্ধ হয়েছি ৷ এভাবেই কর্মজীবনের পাশাপাশি, একটু অন্যভাবেও যদি সমাজের উপকারে আসতে পারি, সেই লক্ষ্যে এই কাজে এগিয়ে আসা ৷" বিডিও প্রিয়ব্রত রাঢ়ী বলেন, "শিক্ষকরাও এই কাজে এগিয়ে এসেছেন ৷ প্রায় 60 জন শিক্ষক একজন করে রোগীকে দত্তক নিয়েছেন ৷"
এ বিষয়ে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক সৌম্যশঙ্কর ষড়ঙ্গী বলেন, "এটা সত্যিই এক মানবিক উদ্যোগ ৷ আমাদের 'নিক্ষয় মিত্র' বলে একটি প্রকল্প রয়েছে ৷ যেখানে যক্ষ্মা রোগীদের অ্যাডপশন অর্থাৎ, দত্তক নেওয়া যায় ৷ এ দিন প্রায় 100 জন টিবি রোগীকে অনেকেই দত্তক নিয়েছেন ৷ যা জেলার জন্য একটি সুখবর ৷ আমরা চাই সবাই এভাবেই এগিয়ে আসুক জেলা থেকে টিবি রোগকে নির্মূল করতে ৷"