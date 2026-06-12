'আমায় বড় হতে দেখেছেন, সমালোচনা করার অধিকার আছে' ; কল্যাণ প্রসঙ্গে 'নরম' অভিষেক

'আমায় বড় হতে দেখেছেন, সমালোচনা করার অধিকার আছে' ; কল্যাণ প্রসঙ্গে 'নরম' অভিষেক
একদিন আগে তোপ দাগেন কল্যাণ ৷ তাঁর এবং অভিষেকের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে বলে দলনেত্রীকে বার্তাও দেন ৷ এবার প্রতিক্রিয়া দিলেন অভিষেক ৷
Published : June 12, 2026 at 11:03 PM IST
কলকাতা, 12 জুন: কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে বড় হতে দেখেছেন ৷ তিনি চাইলে তাঁর সমালোচনা করতেই পারেন ৷ এ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টির কোনও কারণ নেই ৷ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই দাবি করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
শুক্রবার তাঁকে তৃণমূল বিধায়কদের সই জাল করা সংক্রান্ত মামলার পাশাপাশি বিধানসভা নির্বাচনের আগে দেওয়া বিতর্কিত ভাষণের জন্য জোড়া নোটিশ পাঠিয়েছে সিআইডি ৷ প্রথম মামলার রবিবার এবং দ্বিতীয় মামলায় মঙ্গলবার তাঁকে ভবানী ভবনে হাজিরা দিতে হবে ৷ বিধায়কদের সই জাল মামলায় রবিবার তলব করা হয়েছে বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষকেও ৷ এদিন অভিষেকের বাড়িতে যায় সিআইডির একটি দল ৷ এসবের মধ্যেই কল্যাণ প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া দিলেন অভিষেক ৷
একদিন আগেই তোপ দেগেছিলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ ৷ অভিষেক দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পদে থাকলে তিনি তৃণমূলে থাকবেন কি না সেটা বিবেচনা করবেন বলে জানান কল্যাণ ৷ শুধু তাই নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দু'জনের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে বলেও জানান আইনজীবী-সাংসদ ৷ প্রশ্ন তোলেন অভিষেকের আচরণ নিয়ে ৷ তাঁর কটাক্ষ, ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ নিজেকে 'বস' ভাবেন ৷ আর তাই তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে থাকলেও অভিষেকের পক্ষ নেবেন না ৷ তাঁর হয়ে কোনও মামলায় সওয়ালও করবেন না বলে জানান ৷
দলের প্রবীণ নেতার এমন আক্রমণের 24 ঘণ্টার মধ্যেই নমনীয় অবস্থান নিলেন অভিষেক ৷ তিনি বলেন, "কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমায় বড় হতে দেখেছেন ৷ তিনি আমাদের দলের প্রবীণ নেতা ৷ আমার সমালোচনা করার সম্পূর্ণ অধিকার তাঁর আছে ৷ এ নিয়ে অযথা বিতর্ক তৈরির কোনও কারণ নেই ৷"
বিধানসভায় বিধায়কদের রেজোলিউশন বুক জমা দেওয়ার ঘটনায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সই জালের অভিযোগ উঠেছে ৷ এই ঘটনার তদন্ত করছে সিআইডি ৷ প্রথম থেকে অভিষেকের হয়ে এই মামলাটি লড়ছেন কল্যাণ, তাঁর ছেলে শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁদের অধীনে আইনজীবীরা ৷ কিন্তু বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানির আগে এ নিয়েই সংঘাতের সৃষ্টি হয় ৷
বুধবার রাত 12.30টা নাগাদ অভিষেকের তরফে শীর্ষণ্যকে মেসেজ করে জানানো হয়, সই জালের মামলায় কল্যাণ এবং তাঁর দলকে অভিষেকের পক্ষ নিয়ে আদালতে সওয়াল করতে হবে না ৷ বৃহস্পতিবার সকালে হাইকোর্টে অভিষেকের তরফে আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্যকে নিয়োগ করা হয় এবং তিনি আদালতে সওয়াল করেন ৷ এই নিয়োগ ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে ৷ কল্যাণের অভিযোগ, এভাবে আচমকা মামলা থেকে সরিয়ে দিয়ে অভিষেক তাঁর মতো অভিজ্ঞ আইনজীবীকে অসম্মান করেছেন ৷
এরপরই অভিষেককে আক্রমণ করে কল্যাণ বলেন, "দিদি যদি মনে করেন যে অভিষেককে ছাড়া চলবে না, তাহলে আমায় (তৃণমূল থেকে) চলে যেতে হবে ৷ অভিষেককে ওঁর পদ থেকে সরাতে হবে ৷ একজন সাধারণ কর্মী হিসাবে থাকবে ৷ ও নিজেকে বস বলে মনে করে ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দিদির রক্তের সম্পর্ক ৷ কিন্তু আমরাও দলের জন্য 40 বছর খেটেছি ৷ আমায় ডাস্টবিনের মতো ব্যবহার করলে চলবে না ৷"
তাঁকে অসম্মান করার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে কল্যাণ বলেন, "আমি 45 বছর ধরে প্র্যাকটিস করছি ৷ এত ঔদ্ধত্য ! একজন প্রবীণ আইনজীবীর সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় সেটাও জানে না ৷ সময়ের থেকে শিক্ষা পেল না ৷ আমি তো ক্যামাক স্ট্রিটের কর্মী নই ৷ ওকে বুঝতে হবে, ওর জন্য দলের সর্বনাশ হয়েছে ৷" এমন আক্রমণের এবার সন্ধির বার্তা দিলেন অভিষেক ৷ তাতে কল্যাণের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সমীকরণে কোনও বদল আসে কি না সেটাই দেখার ৷