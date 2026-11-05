কবে হবে পুরভোট ? রাজ্য় নির্বাচন কমিশনের নয়া নির্দেশিকায় বাড়ল ধোঁয়াশা

কবে হবে পুরভোট ? রাজ্য় নির্বাচন কমিশনের নয়া নির্দেশিকায় বাড়ল ধোঁয়াশা
Bengal Municipal Elections: কলকাতা পুরনিগম-সহ রাজ্য়ের বেশ কয়েকটি পুরসভায় বোর্ড ভেঙে গিয়েছে ৷ পুর-প্রশাসন চালাচ্ছেন প্রশাসক ৷
Published : November 5, 2026 at 9:07 PM IST
কলকাতা, 5 নভেম্বর: 2021 সালের শেষে কলকাতা পুরনিগমের ভোট হয়েছিল ৷ তার কয়েকমাস পর, 2022 সালের শুরুর দিকে রাজ্যের বাকি সমস্ত পুরসভা ও পুরনিগমে একসঙ্গে ভোট করিয়েছিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন ৷ তার পর কেটে গিয়েছে পাঁচ বছর ৷ পরবর্তী নির্বাচনের সময় আসন্ন ৷ কিন্তু সেই ভোট কবে হবে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটছেই না ৷
অনেকের ধারণা ছিল, চলতি বছরের শেষের দিকে কলকাতা পুরনিগমের নির্বাচন হবে ৷ সেটা আন্দাজ করা হচ্ছিল ভোটার তালিকা প্রকাশের দিনক্ষণ দেখে ৷ ঠিক ছিল, আগামী 12 নভেম্বর প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ৷ কিন্তু বৃহস্পতিবার রাজ্য নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিল যে ওই দিন ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে না ৷
রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তরফে ভোটার তালিকা প্রকাশের সময়সীমা বৃদ্ধি করার ঘোষণা করা হয়েছে ৷ কিন্তু কতদিন সময়সীমা বৃদ্ধি করা হল বা কবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত করা হবে, সেই বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি ৷ তার জেরেই ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে ভোট নিয়ে ৷
উল্লেখ্য, এদিন কমিশনের এই নির্দেশিকাটি দক্ষিণ 24 পরগনার ও কলকাতা পুরনিগমের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তথা জেলা পুর নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছে পাঠানো হয়েছে ৷ এছাড়াও পাঠানো হয়েছে, হাওড়া, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং এবং পুরুলিয়া, পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে৷ রাজ্যের নগরোন্নয়ন ও পুর বিষয়ক দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, বিভিন্ন মহকুমাশাসক তথা পুর নির্বাচনী রেজিস্ট্রেশন অফিসার, কলকাতা পুরনিগমের কমিশনার এবং বিভিন্ন পুরসভার প্রশাসকদেরও এই বিষয়ে অবগত করা হয়েছে । পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সভাপতি চেয়ারম্যান বা সাধারণ সম্পাদকদেরও বিষয়টি জানিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে ।
রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর কলকাতা পুরনিগমের মেয়র ফিরহাদ হাকিম-সহ একাধিক কাউন্সিলর পদত্য়াগ করেন ৷ তার পর বোর্ড ভেঙে যায়৷ এখন প্রশাসকের অধীনে রয়েছে কলকাতা পুরনিগম৷ রাজ্যের আরও অনেক পুরসভাতেও একই অবস্থা ৷ সেখানেও বোর্ড ভেঙে গিয়ে প্রশাসকই পুর-প্রশাসন চালাচ্ছেন ৷ ফলে এই পরিস্থিতিতে কবে আবার ভোট হবে, তা জানতে উদগ্রীব ভোটাররা ৷ এখন দেখার, তাঁরা কবে এই প্রশ্নের উত্তর পান !
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