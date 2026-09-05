নতুন পরীক্ষাতে অনিশ্চয়তা ! এটাই কি যোগ্য চাকরিহারাদের শেষ শিক্ষক দিবস ?

নতুন পরীক্ষাতে অনিশ্চয়তা ! এটাই কি যোগ্য চাকরিহারাদের শেষ শিক্ষক দিবস ?
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আশ্বাসে পুরোপুরি ভরসা করতে পারছেন না যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকরা ।
Published : September 5, 2026 at 7:10 PM IST
কলকাতা, 5 সেপ্টেম্বর: আজ শিক্ষক দিবস । কোথাও প্রিয় শিক্ষককে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা, কোথাও হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে উপহার । পড়ুয়াদের আবদার, হাসি, আনন্দে ভরে উঠছে স্কুল । কিন্তু সেই আনন্দের মাঝেও কোথাও যেন চাপা পড়ে থাকছে একরাশ বিষণ্ণতা । কারণ যে শিক্ষক আজ পড়ুয়াদের সঙ্গে শিক্ষক দিবস পালন করছেন, তাঁর কাছেই হয়তো এই দিনটাই শেষ । আগামী বছর এই স্কুলে, এই পড়ুয়াদের সঙ্গে শিক্ষক দিবস পালন করতে পারবেন কি না, জানেন না তিনি ৷
2016 সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির অভিযোগের জেরে চাকরি বাতিল হয়েছে বহু শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীর । যোগ্যতার দাবি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আইনি লড়াই ও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা । নতুন করে নিয়োগের সুযোগ এলেও অনেকেই নতুনদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারেননি । ফলে শিক্ষক দিবসের দিনও তাঁদের মনে একটাই প্রশ্ন-তাহলে কি এটাই শেষ ?
যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষক রাকেশ আলম বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দ্রুত শিক্ষক নিয়োগ এবং আদালতের নির্দেশ মেনে নিয়োগের কথা বলেছেন । কিন্তু সেই আশ্বাসে পুরোপুরি ভরসা করতে পারছি না আমরা । বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী আমাদের আন্দোলনে এসে যোগ্যদের চাকরি ফেরানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন । সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজ্য সরকারকে এবার দ্রুত আইনি পদক্ষেপ করার আবেদন জানাচ্ছি আমরা ।"
রাকেশের কথায়, তাঁদের দাবি কোনও রাজনৈতিক দাবি নয় । তাঁরা চান, দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নন-এমন যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের আলাদা করে চিহ্নিত করা হোক এবং তাঁদের নামের সার্টিফায়েড তালিকা নিয়ে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে যাক । আগামী 8 সেপ্টেম্বর তাঁদের কিউরেটিভ পিটিশন তালিকাভুক্ত হওয়ার কথা । তার আগে রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপের আবেদনই করছেন তাঁরা । শুধু চাকরি হারানোর যন্ত্রণা নয়, এই দীর্ঘ লড়াই তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনকেও কীভাবে ভেঙে দিয়েছে, সেই কথাও উঠে এসেছে রাকেশের বক্তব্যে । তাঁর দাবি, অনেক সহকর্মী মানসিক অবসাদে ভুগছেন, কেউ কেউ প্রাণও হারিয়েছেন । তাই আর অপেক্ষা নয়, দ্রুত সমাধান চান তাঁরা ।
অন্যদিকে, শিক্ষক হাবিবুল্লাহর কাছে এবারের শিক্ষক দিবসটা আরও বেশি যন্ত্রণার । তাঁর কথায়, সাধারণত শিক্ষক দিবস পালন করার সময় শিক্ষক এবং পড়ুয়া-দুই পক্ষেরই মনে থাকে, আগামী বছর আবার একসঙ্গে এই দিনটা পালন করবেন । কিন্তু এবার সেই নিশ্চয়তা নেই । হাবিবুল্লাহ বলছেন, "আমরা জানি, পরের বছর আমরা ওদের সঙ্গে শিক্ষক দিবস পালন করতে পারব না ।" যে স্কুলে বছরের পর বছর শিক্ষকতা করেছেন, যে পড়ুয়াদের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিদিন পড়িয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে হয়তো আর শিক্ষক দিবস পালন করা হবে না-এই ভাবনাই তাঁকে কষ্ট দিচ্ছে ।
তাঁর প্রশ্ন, নিজের ইচ্ছায় তো কেউ স্কুল ছাড়ছেন না । কেউ অবসরও নিচ্ছেন না, বদলিও নিচ্ছেন না । তাহলে কেন তাঁদের এমন একটা বিদায়ের পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হচ্ছে ? তাঁর অভিযোগ, নির্দোষ এবং দোষীদের একই পাল্লায় মাপার ফলেই যোগ্য শিক্ষকরা শাস্তি পেয়েছেন । হাবিবুল্লাহর বক্তব্যে বারবার ফিরে এসেছে মানসিক যন্ত্রণার প্রসঙ্গ । তিনি বলেন, "প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে নতুন কোনও মামলা, নতুন কোনও আইনি জটিলতা, নতুন কোনও প্রশ্ন সামনে আসছে । প্যানেল, জোন-মার্ক, ওবিসি, প্যানেলের মেয়াদ-একটার পর একটা বিষয় আমাদের উদ্বেগ বাড়িয়ে চলেছে । প্রতিদিন যেন নতুন একটা ইস্যু অপেক্ষা করছে ।"
এই পরিস্থিতির প্রভাব পড়ছে তাঁদের পরিবারেও । হাবিবুল্লাহর দাবি, অনেকের সন্তানদের পড়াশোনাতেও প্রভাব পড়েছে । কেউ কেউ সন্তানকে স্কুল পর্যন্ত ছাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন । তিনি বলেন, "আমাদের জন্য স্বাভাবিক জীবনযাপন করাটাই কঠিন হয়ে উঠেছে ।" আরেক যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষক সত্যব্রত জানার বক্তব্যে উঠে এসেছে শিক্ষক দিবসের নৈতিকতার প্রশ্ন । তাঁর কথায়, "শিক্ষক দিবস মানে শুধু অনুষ্ঠান বা উৎসব নয় । সারাবছর শিক্ষকরা যে মূল্যবোধের কথা পড়ুয়াদের শেখান, তারই প্রতিফলন হওয়ার কথা এই দিনে । কিন্তু যে শিক্ষক নিজেই সামাজিক বঞ্চনা ও অপমানের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, তাঁর কাছে শিক্ষক দিবসের সেই নৈতিক মূল্যবোধ কতটা অর্থবহ-সেই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে ।"
সত্যব্রত বলেন , "শিক্ষকরা তাঁদের সম্মান, মর্যাদা এবং সামাজিক অবস্থান হারানোর যন্ত্রণা নিয়ে প্রতিদিন কাজ করছেন । তারপরও পড়ুয়াদের সামনে তাঁরা নৈতিকতা, সততা ও মূল্যবোধের কথা বলেন । কারণ ছাত্রছাত্রীদের প্রতি তাঁদের একটা দায়বদ্ধতা রয়েছে । তাঁদের আবদার, তাঁদের ভালোবাসার কারণেই শিক্ষক দিবস পালন করি আমরা ।"
কিন্তু সেই মূল্যবোধের জায়গাতেই এবার সবচেয়ে বড় ধাক্কা অমিতরঞ্জন ভুঁইয়ার । তিনি বলেন, "কোনও দোষ না-করেও যদি শাস্তি পেতে হয়, তাহলে শিক্ষক হিসেবে ছাত্রছাত্রীদের সততার শিক্ষা দিতে গিয়ে নিজের কাছেই প্রশ্ন তৈরি হয় ।" তাঁর প্রশ্ন, "যে শিক্ষক দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নন, তাঁরও যদি চাকরি চলে যায়, তাহলে পড়ুয়াদের সামনে সততা ও ন্যায়ের কথা বলার অর্থ কোথায় ? এ কারণেই এবারের শিক্ষক দিবসে আনন্দের বদলে আমার মধ্যে কাজ করছে লজ্জা, ক্ষোভ এবং অসহায়তা ।"
তাঁর কথায়, "এতদিন শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দিয়েছেন । কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি যেন উলটে আমাদেরই একটা শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে ৷ সততার মূল্য কোথায়, ন্যায় কোথায়, সেই প্রশ্নের উত্তরই খুঁজে পাচ্ছি না আমরা ।" আর তাই এবারের শিক্ষক দিবসে ফুল, উপহার, শুভেচ্ছার আড়ালেও থেকে যাচ্ছে এক গভীর অস্বস্তি ।