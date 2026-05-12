কাজ নিয়ে অনিশ্চয়তায় 100 দিনের কর্মীরা, জঞ্জালে ভরেছে শহরের বিভিন্ন এলাকা
বিজেপি সরকার গঠনের পর একশো দিনের কাজ নিয়ে ধন্দে রয়েছেন কর্মীরা ৷ সাফাইয়ের কাজে যুক্ত এই কর্মীদের অনেকে কাজ করছেন না ৷
Published : May 12, 2026 at 8:41 PM IST
কলকাতা, 12 মে: রাজনৈতিক পালা বদলের পর একশো দিনের কর্মীদের মধ্যে কাজ নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে । কাজটা আর থাকবে তো ? এই উত্তর না-পেয়ে শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে বসে যাচ্ছেন বহু একশো দিনের কর্মী ৷ ফলে নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবায় ছেদ পড়ছে অনেক ক্ষেত্রেই ৷ বিশেষত এর প্রভাব পড়েছে জঞ্জাল সাফাই থেকে মূর্তি পরিষ্কারের কাজে ৷
কলকাতা কর্পোরেশনে তৃণমূল আমলে স্থায়ী পদে নিয়োগ ছিল হাতে গোনা ৷ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগে স্থায়ী কর্মীর কাজ করানো হয় একশো দিনের কর্মীদের দিয়ে ৷ বিশেষত জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজ করেন তাঁরা ৷
রাজ্যে সরকারের প্রকল্পে একশো দিনের কাজ 'শহুরে রোজগার যোজনা' নামে পরিচিত ৷ সেই প্রকল্পে প্রতিটি ওয়ার্ডে যাঁদের এতদিন নিয়োগ করা হয়েছিল, তাঁদের সিংহভাগই তৃণমূল কর্মী-সমর্থক বলে খবর ৷ কাউন্সিলরদের তদবিরে এই কাজ তাঁরা পেয়েছেন ৷
2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি ৷ এই পালা বদল হতেই শহরের অধিকাংশ কাউন্সিলরই বুঝে উঠতে পারছেন না আগামীতে কী পরিস্থিতি তৈরি হবে ৷ অনেকেই বেসুরো ৷ কেউ কেউ চেষ্টা করছেন দল বদলে গেরুয়া শিবিরে নাম লেখাতে ৷ আর এই অবস্থায় একশো দিনের কর্মীদের মধ্যে তাঁদের কাজ নিয়ে তৈরি হয়েছে চরম অনিশ্চয়তা ৷
কাজ করলে টাকা পাওয়া যাবে তো ? নতুন বিজেপি সরকার তাঁদের কাজে রাখবে তো ? এই প্রশ্নের উত্তর না-পেয়ে কার্যত অনেকেই কাজ থেকে বসে গিয়েছেন ৷ কাজ করে বেতন না-পেলে তো খাটনি বেকার ৷ আর এই কারণে শহর জুড়ে তৈরি হয়ছে সঙ্কট ।
শহরের বিভিন্ন জায়গায় ভোটের ফলাফল পরবর্তী সময় থেকে জঞ্জাল সাফাই অনিয়মিত হয় পড়েছে ৷ পুকুর পরিষ্কার, উদ্যান সাফাই, আগাছা পরিষ্কার থেকে স্বাস্থ্য বিভাগের প্রচার, তথ্য আদায় যে সমস্ত কাজ একশো দিনের কর্মীরা করতেন, সেই সব বিভাগের পরিষেবায় ছেদ পড়ছে ৷ বর্তমানে কমবেশি 30 হাজার একশো দিনের কর্মী রয়েছেন । যাঁদের মধ্যে 15 হাজার সাফাই বিভাগে আছেন ৷ উত্তর থেকে দক্ষিণ- বড় রাস্তা পরিষ্কার হলেও ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে এলাকার অলিগলি, সরু রাস্তাগুলিতে ৷ সেখানে বেলা পর্যন্ত পড়ে থাকছে জঞ্জাল, পুকুরে জমে থাকছে পানা ৷ উদ্যান ভরেছে আগাছায়, মূর্তি ঢেকেছে ধুলোয় ৷
পরিষেবা স্বাভাবিক কবে হবে ? এই বিষয় কলকাতা কর্পোরেশনের একশো দিনের কাজ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ অসীম কুমার বসু বলেন, "পরিষেবা নিয়ে সমস্যা হবে না ৷ তাঁদের বেতন নিয়ে চিন্তা করতে হবে না ৷ ভোট চলাকালীন একটু সমস্যা ছিল ৷ কিন্তু সবাই ঠিক সময় বেতন পাবেন ৷ প্রত্যেকে কাজ করুন ৷ মেয়র ফিরহাদ হাকিম কিছুদিনের মধ্যে পুর-নগরোন্নয়ন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বিভিন্ন কাজ নিয়ে আলোচনা করে আসবেন ৷ একশো দিনের প্রকল্প যেহেতু রাজ্যে সরকারের, তাই এই বিষয়েও আলোচনা করবেন তিনি ৷"