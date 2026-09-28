বাঘিনী, ধরা না-দিলে বাঘ; গান্ধি জয়ন্তীতে 'বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে'র সূচনায় অনিশ্চয়তা !

বাঘিনী, ধরা না-দিলে বাঘ; গান্ধি জয়ন্তীতে 'বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে'র সূচনায় অনিশ্চয়তা !
Uncertainty Over Buxa Tiger Reserve Inauguration: শেষ মুহূর্তে বাঘ ধরা গেলে, এয়ারলিফট করে আনা হবে 'বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে' ৷
Published : September 28, 2026 at 10:37 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 28 সেপ্টেম্বর: মাঝে আর মাত্র তিনটে দিন ৷ 2 অক্টোবর গান্ধি জয়ন্তীতে আলিপুরদুয়ারে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের সূচনা করবে রাজ্যের বন দফতর ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন ৷
অনুষ্ঠানের সব প্রস্তুতি সেরে ফেলেছে রাজ্য সরকার ৷ কিন্তু, বাঘা বা বাঘিনী কোথায় ? এখন এটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ৷ কারণ, বিহারের বাল্মিকী টাইগার রিজার্ভ থেকে নির্দিষ্ট বাঘিনীকে ধরতে পারেনি বন দফতর ৷ আর তাই বাঘিনীকে জঙ্গলে ছাড়ার মাধ্যমে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের সূচনা করা যাবে কি না তা নিয়ে সংশয় আছে ।
এই পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় বিকল্প হিসেবে বাঘিনীর বদলে বাঘ ধরার পরিকল্পনাও করে রেখেছে রাজ্য সরকার ৷ অর্থাৎ, নির্দিষ্ট বাঘিনীকে ধরতে না-পারলেও বাল্মিকী টাইগার রিজার্ভ থেকে বাঘ ধরে নিয়ে আসা হবে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জন্য ৷ কিন্তু, এখানেও রয়েছে প্রশ্ন ৷ বাঘও কি ধরা দেবে ? আর যদি না-দেয়, তাহলে কী করবে বন দফতর ? এই প্রশ্নের কোনও জবাব মেলেনি ৷
এরই মধ্যে 30 সেপ্টেম্বর থেকে 3 অক্টোবর, চারদিন বক্সায় পর্যটকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে বন দফতর ৷ কারণ এই সময়ের মধ্যে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না কর্তৃপক্ষ ৷ তাই জঙ্গল সাফারিও বন্ধ থাকছে ৷ এমনকী রাজাভাতখাওয়া চেকপোস্টের পর থেকে পর্যটকদের প্রবেশও নিষিদ্ধ করা হয়েছে ৷
উল্লেখ্য, 'বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প'-এর সূচনা উপলক্ষে সোমবার আলিপুরদুয়ারের রবীন্দ্র ভবনে 70টি স্কুলের 693 জন পড়ুয়াকে নিয়ে 'টাইগার কাবস ক্লাব' গঠন করা হয়েছে ৷ যেখানে এই ব্যাঘ্র প্রকল্প সম্পর্কে পড়ুয়াদের সচেতন করা হয় ৷ বাঘ পরিবেশ তথা বাস্তুতন্ত্রের জন্য কেন প্রয়োজন, এই প্রকল্পের ফলে স্থানীয়দের কী লাভ, এমনকী বাঘের থেকে কতটা বিপদের আশঙ্কা রয়েছে, 'বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প' থেকে কোনওভাবে বাঘ বেরিয়ে গেলে, কী করণীয় ? এমন নানান বিষয়ে এই পড়ুয়াদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ৷
বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওঁরাও বলেন, "2 অক্টোবর শুধু বাঘ ছাড়ার দিন নয় । বক্সার বন, বন্যপ্রাণী ও স্থানীয় মানুষের সহাবস্থানের নতুন অধ্যায়ের সূচনাও বটে ৷ বাঘের স্বাভাবিক বিচরণে মানুষের হস্তক্ষেপ কমানোই হবে এর প্রথম শর্ত ৷"
এর মূল উদ্দেশ্য, আলিপুরদুয়ার জেলা, বিশেষ করে ব্যাঘ্র প্রকল্পের আশেপাশের জনবসতির মানুষজনকে অবগত ও সচেতন করা ৷ এই পড়ুয়ারা নিজেদের বাড়ি এবং আশেপাশের মানুষকে সচেতন করবে ৷ সেখানেই অংশ নিয়েছিলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওঁরাও ৷ তিনি জানিয়েছেন, বাল্মিকী টাইগার রিজার্ভের যে বাঘিনীকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তাকে এখনও ধরা যায়নি ৷ তাই বিকল্প হিসাবে বাঘ ধরে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করেছে বন দফতর ৷
তিনি বলেন, "বিহারের বাল্মিকী টাইগার রিজার্ভে আমাদের 15 জনের বিশেষজ্ঞ দল গিয়েছেন ৷ সঙ্গে কেন্দ্রীয় দলও রয়েছে ৷ ট্রাঙ্কুলাইজ করে নিরাপদে নিয়ে আসা হবে ৷ আমরা একটা বাঘিনীকে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করেছি ৷ তবে, লাগাতার বৃষ্টির কারণে বাঘিনীকে ধরা যায়নি ৷ কিন্তু, একান্তই বাঘিনী ধরা না-গেলে, বাঘ নিয়ে আসা হবে বিকল্প হিসাবে ৷" কিন্তু, এখানেই প্রশ্ন লাগাতার বৃষ্টি এবং গণ্ডকের জলে প্লাবিত হয়ে থাকা বাল্মিকী টাইগার রিজার্ভ থেকে বাঘিনী বা বাঘ কোনওটাই ধরা না-গেলে, বিকল্প ব্য়বস্থাটা কী ?
এনিয়ে মন্ত্রী বলেন, "এখন নজর বাল্মিকীর জঙ্গলে ৷ বৃষ্টি থামবে কি না, চিহ্নিত বাঘিনী ধরা পড়বে কি না, শেষ পর্যন্ত বক্সায় বাঘ না বাঘিনী আসবে, তার উত্তর আগামী 72 ঘণ্টায় পাওয়া যাবে ৷ সবকিছু পরিকল্পনামাফিক এগোলে 2 অক্টোবর বক্সায় নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে ৷"
মন্ত্রী এও জানিয়েছেন, বাঘ বা বাঘিনী যাই ধরা হোক, তাকে সড়কপথে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ তবে, সময়ের অভাব হলে দ্বিতীয় বিকল্প হিসাবে এয়ার লিফটের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে ৷ যদি, শেষমেষ বাঘিনী বা বাঘ ধরা পড়ে তাহলে উত্তরবঙ্গের পর্যটনে এক নতুন পালক যুক্ত হবে ৷