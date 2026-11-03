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কখনও প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন পালন, কখনও গণিখানের সমাধিতে ; কোন পথে কৃষ্ণেন্দু ?

Krishnendu Narayan Choudhury: মালদার প্রবীণ নেতা কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী তৃণমূল ছেড়েছেন । কিন্তু রাজনীতিতে তাঁর অবস্থান কোথায়, উত্তর খুঁজল ইটিভি ভারত ৷ পার্থ দাসের প্রতিবেদন ।

Malda Leader Krishnendu Narayan Choudhury
মালদার নেতা কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 3, 2026 at 8:16 PM IST

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মালদা, 3 নভেম্বর: একসময় তিনি মন্ত্রী ছিলেন ৷ প্রথমে পর্যটন দফতর, তারপর উদ্যানপালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতর সামলেছেন ৷ পাঁচ দফায় ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যানও হয়েছেন ৷ 50 বছরেরও বেশি সময় ধরে দাপটের সঙ্গে রাজনীতি করেছেন ৷ অথচ সেই কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বর্তমান রাজনীতিতে কার্যত অস্তিত্বহীন ! এখন তিনি কোনও দলের সঙ্গে যুক্ত নন ৷

তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ ডামাডোলে তিনি কোনও শিবিরেই যোগ দেননি ৷ উল্টে সংবাদমাধ্যমকে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, আর যাই করুন না কেন, তিনি তৃণমূল করবেন না ৷ তাহলে কি তিনি বিজেপিমুখী ? জেলা বিজেপির অন্দরের খবর, পদ্মের 90 শতাংশ নেতা-কর্মী কৃষ্ণেন্দুকে দলে নেওয়ার বিরোধিতা করেছেন ৷ সেক্ষেত্রে দলীয় নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে গিয়ে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব কৃষ্ণেন্দুনারায়ণকে দলে নেবেন বলেন মনে করছেন না কেউ ৷ তবে সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন পালন করেছিলেন কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ ।

কোনও বাম দলে তিনি যোগ দেবেন, এটা কেউ স্বপ্নেও ভাববেন না ৷ তাহলে রাজনীতিতে থাকতে তাঁর একমাত্র রাস্তা কংগ্রেসে ফিরে যাওয়া ৷ সাম্প্রতিক কয়েকটি ক্ষেত্রে জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর সখ্যও চোখে পড়েছে ৷ কিন্তু সেখানেও প্রশ্ন রয়েছে ৷ কংগ্রেসে যোগ দিলে বিজেপি তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলাগুলি নিয়ে ফের নাড়াচাড়া করবে না তো ? সবমিলিয়ে রাজনীতির পরিসরে এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছেন পোড় খাওয়া এই নেতা ৷

Krishnendu Narayan Choudhury celebreated PM Narendra Modi Birth Anniversary
১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উদযাপনে কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী (ছবি নেতার ফেসবুক পেজ থেকে সংগৃহীত)

69 বছর বয়সি কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ কংগ্রেসের হয়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন 1974 সালে ৷ প্রয়াত নেতা বরকত গনি খান চৌধুরীর হাত ধরেই রাজনীতির ময়দানে তাঁর উত্থান হয় ৷ প্রথমে ছাত্র পরিষদ, তারপর যুব কংগ্রেসের হয়ে সরাসরি কংগ্রেস ৷ 1998 সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেন ৷ 2006 সালে তিনি ফের পুরোনো দলে ফিরে আসেন ৷ যদিও 2013 সালে তিনি আবার কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন ৷ কংগ্রেসে থাকাকালীন তিনি দু’বার বিধায়ক নির্বাচিত হন ৷ 2013 সালে ইংরেজবাজার বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে তিনি জোড়াফুল প্রতীকে জয়লাভ করেন ৷

2013 সালেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভায় কৃষ্ণেন্দু রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন ৷ তবে এক বছর যেতে না যেতেই তাঁর কাজে ক্ষুব্ধ হয়ে মমতা তাঁকে এই দফতর থেকে সরিয়ে উদ্যানপালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের মন্ত্রী করেন ৷ কিন্তু সেই দফতরেও দু’বছরের বেশি তাঁকে রাখেননি মমতা ৷ দু'টি বিধানসভা নির্বাচনে জোড়াফুলের প্রার্থী হিসেবে লড়ে পরাজিত হন কৃষ্ণেন্দু ৷ ছাব্বিশের নির্বাচনে তাঁকে আর এই কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে ভাবেইনি দল ৷ তবে এই সময়কালে তিনি ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলে গিয়েছেন ৷

কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কৃষ্ণেন্দু কী করবেন ! তিনি বলেন, “একটা ছাতার অপেক্ষায় রয়েছি ৷ যে ছাতা অনেক বড় হবে ৷ যার নীচে নিজের সঙ্গে আরও কয়েকজনকে বৃষ্টি থেকে বাঁচাতে পারব ৷ তবে তৃণমূলে আমি আর নেই ৷ বাকিটা সময় বলবে ৷ কারণ, রাজনীতিতে সময়ই কথা বলে ৷”

তাঁর বক্তব্য থেকে পরিষ্কার, তিনি অন্য কোনও দলে যোগ দিতে চলেছেন ৷ সেই দল কি বিজেপি ? সেই দলের দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় পরিষ্কারই জানিয়ে দিয়েছেন, “আমাদের ঘোষিত নীতি, অন্য কোনও দলের লোকজনকে নেব না ৷ এক্ষেত্রে দল কী করবে, সেটা শীর্ষ নেতৃত্বই ঠিক করবেন ৷” যদিও বিজেপির অন্দরের খবর, কৃষ্ণেন্দুর জন্য পদ্মে কোনও জায়গা নেই ৷ শীর্ষ নেতৃত্ব তাঁকে দলে যোগদান করাতে চাইলে জেলা বিজেপিতেও ডামাডোল শুরু হতে পারে ৷ রাজনৈতিক মহল বলছে, এই মুহূর্তে বিজেপির ঊর্ধ্বতন মহল সেই পরিস্থিতি চাইবে না ৷

সেক্ষেত্রে কৃষ্ণেন্দুর কাছে আরেকটু ভালো বিকল্প কংগ্রেস ৷ কিন্তু সেখানেও অনেক বাধার মুখোমুখি হতে পারেন তিনি ৷ একটা সময় তাঁর বিরুদ্ধে 40টিরও বেশি মামলা ছিল ৷ কিছু মামলার নিষ্পত্তি হলেও এখনও তাঁর বিরুদ্ধে প্রায় 30টি মামলা রয়েছে বলে জানাচ্ছেন তাঁরই অনুগামীরা ৷ কংগ্রেসে যোগ দিলে বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার সেই মামলাগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করতে পারে ৷ যেমনটা ইতিমধ্যেই কয়েকজনের বিরুদ্ধে করা হয়েছে ৷

Krishnendu Narayan Choudhury in ISKCON Programme
ইসকনের রথযাত্রার অনুষ্ঠানে কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী (ছবি নেতার ফেসবুক পেজ থেকে সংগৃহীত)

তবু সাম্প্রতিক সময়ে কংগ্রেসের সঙ্গে কৃষ্ণেন্দুনারায়ণের সখ্য বারবার সামনে এসেছে ৷ সাম্প্রতিকতম উদাহরণ গত 1 নভেম্বর ৷ সেদিন ছিল বরকত গনি খান চৌধুরীর জন্মের শতবর্ষ ৷ ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান থাকার সময় বৃন্দাবনি ময়দানে কৃষ্ণেন্দু নিজেই গনি খানের মূর্তি স্থাপন করেন ৷ এতদিন তিনি সেখানেই প্রয়াত নেতাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছেন ৷ কিন্তু এবার তিনি কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে বিশেষ সেই দিনটি পালন করেছেন ৷

এমনকী সেদিন কংগ্রেসের রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনও করেছেন ৷ যদিও এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, “বরকতদার জন্যই আমি আজ এই জায়গা পর্যন্ত আসতে পেরেছি ৷ তাঁর একটি চিঠিতে আমি প্রথমবার বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পেরেছিলাম ৷ তিনি আমার রাজনৈতিক গুরু ৷ তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে ৷ তাই প্রয়াত নেতার জন্মদিনে আমি কোতওয়ালি ভবনে গিয়েছিলাম ৷ তাঁর দলের কর্মসূচিতেও ছিলাম ৷ এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই ৷ এটা শুধুমাত্র গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ৷”

সত্যিই কি তাই ! জেলা কংগ্রেস সভাপতি ইশা খান চৌধুরী এ প্রসঙ্গে বলেন, “এই জেলার বেশিরভার বাম বিরোধী রাজনীতিবিদ আমার প্রয়াত মামার হাত ধরেই এই জগতে পথ চলা শুরু করেছিলেন ৷ কৃষ্ণেন্দুবাবুও তার ব্যতিক্রম নন ৷ মামার শততম জন্মদিনটি তিনি আমাদের সঙ্গে কাটিয়েছেন ৷ সেদিন তাঁর সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে কোনও কথা হয়নি ৷ আর কেউ যদি কংগ্রেসে যোগদান করতে চান, দলীয় নীতি মেনে তিনি আমাদের আসতেই পারেন ৷ আমরা আগেই সেকথা জানিয়েছি ৷”

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মালদার কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী
মালদায় কৃষ্ণেন্দুনারায়ণের ইস্তফা

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