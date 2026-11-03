কখনও প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন পালন, কখনও গণিখানের সমাধিতে ; কোন পথে কৃষ্ণেন্দু ?
Krishnendu Narayan Choudhury: মালদার প্রবীণ নেতা কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী তৃণমূল ছেড়েছেন । কিন্তু রাজনীতিতে তাঁর অবস্থান কোথায়, উত্তর খুঁজল ইটিভি ভারত ৷ পার্থ দাসের প্রতিবেদন ।
Published : November 3, 2026 at 8:16 PM IST
মালদা, 3 নভেম্বর: একসময় তিনি মন্ত্রী ছিলেন ৷ প্রথমে পর্যটন দফতর, তারপর উদ্যানপালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতর সামলেছেন ৷ পাঁচ দফায় ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যানও হয়েছেন ৷ 50 বছরেরও বেশি সময় ধরে দাপটের সঙ্গে রাজনীতি করেছেন ৷ অথচ সেই কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বর্তমান রাজনীতিতে কার্যত অস্তিত্বহীন ! এখন তিনি কোনও দলের সঙ্গে যুক্ত নন ৷
তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ ডামাডোলে তিনি কোনও শিবিরেই যোগ দেননি ৷ উল্টে সংবাদমাধ্যমকে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, আর যাই করুন না কেন, তিনি তৃণমূল করবেন না ৷ তাহলে কি তিনি বিজেপিমুখী ? জেলা বিজেপির অন্দরের খবর, পদ্মের 90 শতাংশ নেতা-কর্মী কৃষ্ণেন্দুকে দলে নেওয়ার বিরোধিতা করেছেন ৷ সেক্ষেত্রে দলীয় নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে গিয়ে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব কৃষ্ণেন্দুনারায়ণকে দলে নেবেন বলেন মনে করছেন না কেউ ৷ তবে সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন পালন করেছিলেন কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ ।
কোনও বাম দলে তিনি যোগ দেবেন, এটা কেউ স্বপ্নেও ভাববেন না ৷ তাহলে রাজনীতিতে থাকতে তাঁর একমাত্র রাস্তা কংগ্রেসে ফিরে যাওয়া ৷ সাম্প্রতিক কয়েকটি ক্ষেত্রে জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর সখ্যও চোখে পড়েছে ৷ কিন্তু সেখানেও প্রশ্ন রয়েছে ৷ কংগ্রেসে যোগ দিলে বিজেপি তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলাগুলি নিয়ে ফের নাড়াচাড়া করবে না তো ? সবমিলিয়ে রাজনীতির পরিসরে এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছেন পোড় খাওয়া এই নেতা ৷
69 বছর বয়সি কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ কংগ্রেসের হয়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন 1974 সালে ৷ প্রয়াত নেতা বরকত গনি খান চৌধুরীর হাত ধরেই রাজনীতির ময়দানে তাঁর উত্থান হয় ৷ প্রথমে ছাত্র পরিষদ, তারপর যুব কংগ্রেসের হয়ে সরাসরি কংগ্রেস ৷ 1998 সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেন ৷ 2006 সালে তিনি ফের পুরোনো দলে ফিরে আসেন ৷ যদিও 2013 সালে তিনি আবার কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন ৷ কংগ্রেসে থাকাকালীন তিনি দু’বার বিধায়ক নির্বাচিত হন ৷ 2013 সালে ইংরেজবাজার বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে তিনি জোড়াফুল প্রতীকে জয়লাভ করেন ৷
2013 সালেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভায় কৃষ্ণেন্দু রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন ৷ তবে এক বছর যেতে না যেতেই তাঁর কাজে ক্ষুব্ধ হয়ে মমতা তাঁকে এই দফতর থেকে সরিয়ে উদ্যানপালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের মন্ত্রী করেন ৷ কিন্তু সেই দফতরেও দু’বছরের বেশি তাঁকে রাখেননি মমতা ৷ দু'টি বিধানসভা নির্বাচনে জোড়াফুলের প্রার্থী হিসেবে লড়ে পরাজিত হন কৃষ্ণেন্দু ৷ ছাব্বিশের নির্বাচনে তাঁকে আর এই কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে ভাবেইনি দল ৷ তবে এই সময়কালে তিনি ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলে গিয়েছেন ৷
কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কৃষ্ণেন্দু কী করবেন ! তিনি বলেন, “একটা ছাতার অপেক্ষায় রয়েছি ৷ যে ছাতা অনেক বড় হবে ৷ যার নীচে নিজের সঙ্গে আরও কয়েকজনকে বৃষ্টি থেকে বাঁচাতে পারব ৷ তবে তৃণমূলে আমি আর নেই ৷ বাকিটা সময় বলবে ৷ কারণ, রাজনীতিতে সময়ই কথা বলে ৷”
তাঁর বক্তব্য থেকে পরিষ্কার, তিনি অন্য কোনও দলে যোগ দিতে চলেছেন ৷ সেই দল কি বিজেপি ? সেই দলের দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় পরিষ্কারই জানিয়ে দিয়েছেন, “আমাদের ঘোষিত নীতি, অন্য কোনও দলের লোকজনকে নেব না ৷ এক্ষেত্রে দল কী করবে, সেটা শীর্ষ নেতৃত্বই ঠিক করবেন ৷” যদিও বিজেপির অন্দরের খবর, কৃষ্ণেন্দুর জন্য পদ্মে কোনও জায়গা নেই ৷ শীর্ষ নেতৃত্ব তাঁকে দলে যোগদান করাতে চাইলে জেলা বিজেপিতেও ডামাডোল শুরু হতে পারে ৷ রাজনৈতিক মহল বলছে, এই মুহূর্তে বিজেপির ঊর্ধ্বতন মহল সেই পরিস্থিতি চাইবে না ৷
সেক্ষেত্রে কৃষ্ণেন্দুর কাছে আরেকটু ভালো বিকল্প কংগ্রেস ৷ কিন্তু সেখানেও অনেক বাধার মুখোমুখি হতে পারেন তিনি ৷ একটা সময় তাঁর বিরুদ্ধে 40টিরও বেশি মামলা ছিল ৷ কিছু মামলার নিষ্পত্তি হলেও এখনও তাঁর বিরুদ্ধে প্রায় 30টি মামলা রয়েছে বলে জানাচ্ছেন তাঁরই অনুগামীরা ৷ কংগ্রেসে যোগ দিলে বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার সেই মামলাগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করতে পারে ৷ যেমনটা ইতিমধ্যেই কয়েকজনের বিরুদ্ধে করা হয়েছে ৷
তবু সাম্প্রতিক সময়ে কংগ্রেসের সঙ্গে কৃষ্ণেন্দুনারায়ণের সখ্য বারবার সামনে এসেছে ৷ সাম্প্রতিকতম উদাহরণ গত 1 নভেম্বর ৷ সেদিন ছিল বরকত গনি খান চৌধুরীর জন্মের শতবর্ষ ৷ ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান থাকার সময় বৃন্দাবনি ময়দানে কৃষ্ণেন্দু নিজেই গনি খানের মূর্তি স্থাপন করেন ৷ এতদিন তিনি সেখানেই প্রয়াত নেতাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছেন ৷ কিন্তু এবার তিনি কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে বিশেষ সেই দিনটি পালন করেছেন ৷
এমনকী সেদিন কংগ্রেসের রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনও করেছেন ৷ যদিও এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, “বরকতদার জন্যই আমি আজ এই জায়গা পর্যন্ত আসতে পেরেছি ৷ তাঁর একটি চিঠিতে আমি প্রথমবার বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পেরেছিলাম ৷ তিনি আমার রাজনৈতিক গুরু ৷ তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে ৷ তাই প্রয়াত নেতার জন্মদিনে আমি কোতওয়ালি ভবনে গিয়েছিলাম ৷ তাঁর দলের কর্মসূচিতেও ছিলাম ৷ এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই ৷ এটা শুধুমাত্র গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ৷”
সত্যিই কি তাই ! জেলা কংগ্রেস সভাপতি ইশা খান চৌধুরী এ প্রসঙ্গে বলেন, “এই জেলার বেশিরভার বাম বিরোধী রাজনীতিবিদ আমার প্রয়াত মামার হাত ধরেই এই জগতে পথ চলা শুরু করেছিলেন ৷ কৃষ্ণেন্দুবাবুও তার ব্যতিক্রম নন ৷ মামার শততম জন্মদিনটি তিনি আমাদের সঙ্গে কাটিয়েছেন ৷ সেদিন তাঁর সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে কোনও কথা হয়নি ৷ আর কেউ যদি কংগ্রেসে যোগদান করতে চান, দলীয় নীতি মেনে তিনি আমাদের আসতেই পারেন ৷ আমরা আগেই সেকথা জানিয়েছি ৷”