SRFTI ক্যাম্পাসে ঢুকতে না-পেরে বাইরে থেকেই পড়ুয়াদের বার্তা কমলেশ্বরের, অবস্থান যাদবপুরেও

SRFTI ক্যাম্পাসে ঢুকতে না-পেরে বাইরে থেকেই পড়ুয়াদের বার্তা কমলেশ্বরের, অবস্থান যাদবপুরেও
SRFTI protest: মঙ্গলবার সকাল থেকেই এসআরএফটিআই ক্যাম্পাসে অবস্থান শুরু করেন পড়ুয়ারা । 'জয় ভীম' স্লোগান তুলে প্রতিবাদে শামিল হন তাঁরা ।
Published : October 27, 2026 at 6:07 PM IST
কলকাতা, 27 অক্টোবর: এসআরএফটিআইয়ের পড়ুয়াদের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে প্রতিবাদের সুর ছড়াচ্ছে দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে । মঙ্গলবার দেশজুড়ে আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের (এসআরএফটিআই) পড়ুয়ারা । তাঁদের আন্দোলনে সংহতি জানাতে এ দিন ক্যাম্পাসে যান চিত্রপরিচালক কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় । তবে প্রতিষ্ঠানের ভিতরে ঢোকার অনুমতি না-মেলায় প্রধান ফটকের বাইরে দাঁড়িয়েই আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি । একইদিনে এসআরএফটিআইয়ের পড়ুয়াদের সমর্থনে অবস্থান বিক্ষোভের কর্মসূচি নেওয়া হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও ।
পূর্বঘোষণা অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল থেকে এসআরএফটিআই ক্যাম্পাসে বড় আকারে অবস্থান শুরু করেন পড়ুয়ারা । 'জয় ভীম' স্লোগান তুলে প্রতিবাদে শামিল হন তাঁরা । শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার রক্ষা, ছাত্রছাত্রীদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখার দাবিতে সরব হয়েছেন আন্দোলনকারীরা । তাঁদের অভিযোগ, শিক্ষার গৈরিকীকরণের চেষ্টা চলছে । ছাত্রছাত্রীদের প্রতিবাদ করার অধিকারেও হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে । এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারা একযোগে আন্দোলনে নামবেন বলে জানিয়েছেন তাঁরা ।
আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দেখা করতে এসেও ক্যাম্পাসের ভিতরে ঢুকতে না-পারায় প্রধান ফটকের বাইরে থেকেই নিজের বক্তব্য জানান কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় । পরে তিনি বলেন, "সিনেমা দেওয়াল ভাঙে । কিন্তু এখন দেওয়াল তৈরি করা হচ্ছে । ভিতরে ঢুকতে না-দেওয়া, কথা বলতে না-দেওয়া গণতান্ত্রিক অধিকার ভঙ্গের শামিল । পড়ুয়ারা যে লড়াইটা লড়ছেন, সেটা গণতান্ত্রিক অধিকার ও সাংবিধানিক মর্যাদা রক্ষার লড়াই । আমি তাঁদের সঙ্গে আছি ।" এর আগে অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহও একটি ভিডিয়ো বার্তায় এসআরএফটিআইয়ের পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছিলেন ।
এ বার এই আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট-সহ একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারা । মঙ্গলবার দুপুরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও অবস্থান বিক্ষোভের কর্মসূচি নেওয়া হয় । বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া অঞ্জিল দাস জানান, এসআরএফটিআইয়ের আন্দোলনকে সমর্থন জানানো এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বিজেপির নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই এই কর্মসূচি ।
এসআরএফটিআই ছাত্র সংসদের তরফে জানানো হয়েছে, 27 অক্টোবর দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে । শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গৈরিকীকরণ এবং পড়ুয়াদের প্রতিবাদ জানানোর অধিকার খর্ব করার বিরুদ্ধেই এই আন্দোলন । ক্যাম্পাসের গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার রক্ষার দাবিও তুলেছেন আন্দোলনকারীরা ।
উল্লেখ্য, গত 27 সেপ্টেম্বর এসআরএফটিআই ক্যাম্পাসে অশান্তির সূত্রপাত । অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েতের একটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয় । পড়ুয়াদের অভিযোগ, ওই দিন বহিরাগতেরা তাঁদের মারধর করেন । অন্যদিকে, পালটা অভিযোগ তোলে অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েতও । এর পর 4 অক্টোবর ফের ক্যাম্পাসে হামলার অভিযোগ ওঠে । ঘটনার প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন পড়ুয়াদের একাংশ ।
এর পর থেকে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে । অনির্দিষ্টকালের জন্য অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন পড়ুয়ারা । ক্লাস বয়কটের পথেও হাঁটেন তাঁরা । অন্যদিকে, 14 অক্টোবর উপাচার্যের দফতরে ভাঙচুর এবং পরের দিন উপাচার্যকে শারীরিক ভাবে হেনস্তা করার অভিযোগ তোলে কর্তৃপক্ষ । এর পর ছয় পড়ুয়াকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । পুজোর ছুটি বাড়িয়ে 13 নভেম্বর পর্যন্ত ক্লাস বন্ধ রাখার কথাও জানানো হয় । পাশাপাশি বন্ধ করে দেওয়া হয় হস্টেল ও মেস ।
পড়ুয়াদের অভিযোগ, এর পর ক্যাম্পাসে জল ও বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে । এমনকী শৌচালয়েও তালা দেওয়া হয়েছে বলে দাবি তাঁদের । তবে এই পরিস্থিতিতেও ক্যাম্পাস ছেড়ে যেতে নারাজ আন্দোলনকারীরা । নিজেদের দাবিতে অনড় থেকে দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াদের সমর্থন চেয়েছেন তাঁরা । মঙ্গলবারের দেশজোড়া প্রতিবাদ কর্মসূচির মাধ্যমে সেই আন্দোলন আরও বৃহত্তর আকার নিতে চলেছে বলেই মনে করছেন পড়ুয়াদের একাংশ ।
এসএফআই-এর রাজ্য সভাপতি দেবাঞ্জন দে এদিন এসআরএফটিআই-এর সামনে যান । তিনি বলেন, "ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের হামলার ঘটনায় ব্যবস্থা না-নিয়ে উলটে প্রতিবাদী পড়ুয়াদের বহিষ্কার করা হয়েছে । নোটিশ দেওয়ার আগে নিজেদের বক্তব্য পেশের সুযোগও মেলেনি ।"
আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন চলচ্চিত্র জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা । চলচ্চিত্রকার রঞ্জন পালিতকেও এদিন ক্যাম্পাসে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ । বহিষ্কার প্রত্যাহার, পড়ুয়াদের নিরাপত্তা এবং হামলার ঘটনায় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার বার্তা দিয়েছেন তাঁরা । দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াদেরও সংহতির আহ্বান জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা ।