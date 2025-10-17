ETV Bharat / state

আর্থিক সাহায্যের সামর্থ্য নেই, ত্রাণশিবিরে চুল-দাড়ি কেটে দিয়ে বন্যা দুর্গতদের পাশে ক্ষৌরকাররা

প্রকৃতির তাণ্ডবকে যুঝে চলা মানুষদের নিজেদের দিকে তাকানোর সময় নেই ৷ অবিন্যস্ত চুল-দাড়ির জঙ্গলে তাঁদের মুুখ ঢাকা পড়েছে ৷ চুল-দাড়ি কেটে তাঁদের সহযোগিতা ক্ষৌরকারদের ৷

ত্রাণশিবিরে চুল-দাড়ি কেটে দিয়ে বন্যা দুর্গতদের পাশে নাপিতরা (নিজস্ব চিত্র)
জলপাইগুড়ি, 17 অক্টোবর: সাধ থাকলেও সাধ্য নেই ৷ লোকমুখে আকছাড় শোনা যায় এই কথাটা ৷ তবে সাধ্য না-থাকলেও, শুধুমাত্র ইচ্ছের জোরে যে সাধ পূরণ করা যায়, সেটাই দেখিয়ে দিলেন জলপাইগুড়ির একদল ক্ষৌরকার ৷ প্রবল বন্যায় বানভাসিদের ত্রাণসামগ্রী দেওয়ার মতো আর্থিক সংকুলান তাঁদের নেই ৷ তাই নিজেরাই ত্রাণশিবিরে পৌঁছে গিয়ে বন্যা দুর্গতদের চুল-দাড়ি কেটে দিয়ে সাময়িক স্বস্তি দিলেন এই নাপিতরা ৷ নিজেদের পেশা ভুলে সারাদিন ধরে তাঁরা এই কাজ করে গেলেন বিনা পারিশ্রমিকে ৷

গত 5 অক্টোবরের ভয়াবহ বন্যা ভাসিয়ে দিয়েছে জলপাইগুড়ির বিস্তীর্ণ অঞ্চল ৷ প্লাবিত ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেতগাড়ার তারাবাড়ি, খাটোর বাড়ি, খরির বাড়ি এলাকা । ভিটেমাটি ছেড়ে ত্রাণশিবিরে মাথা গুঁজে কোনওক্রমে প্রাণে বেঁচেছেন এইসব এলাকার বাসিন্দারা ৷ এই কঠিন সময়ে সরকার ছাড়াও দুর্গতদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান ৷ সাহায্য এসেছে ব্যক্তিগত উদ্যোগেও ৷ যে যার মতো করে সাধ্যমতো বানভাসিদের সহযোগিতা করছেন । যাঁদের ত্রাণসামগ্রী কিনে দেওয়ার সামর্থ নেই, পিছিয়ে থাকেননি তাঁরাও ৷

ETV BHARAT
বানভাসিদের পাশে আমগুড়ি ক্ষৌরকার সমিতি (নিজস্ব চিত্র)

ঠিক যেমন আমগুড়ি ক্ষৌরকার সমিতি ৷ বন্যায় বিধ্বস্তদের সহযোগিতায় তারাও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন ৷ কোনও খাবার বা দানসামগ্রী কিনে দেওয়ার সামর্থ্য নেই তাদের ৷ তবে বানভাসিদের সাহায্যের ইচ্ছে ছিল প্রবল ৷ আর সেই ইচ্ছের জোরেই এই সমিতির সব ক্ষৌরকার তাঁদের ক্ষুর, কাঁচি নিয়ে সোজা চলে গেলেন বন্যা বিধ্বস্ত এলাকায় ৷

দিনের পর দিন প্রকৃতির তাণ্ডবকে যুঝে চলা মানুষদের আর নিজেদের দিকে তাকানোর অবকাশ থাকে না ৷ অবিন্যস্ত চুল-দাড়ির জঙ্গলে ঢাকা পড়েছে তাঁদের মুখ ৷ বিনে পয়সায় তাঁদের ক্ষৌরকর্ম করে সাময়িক স্বস্তি মেলার সুযোগ করে দিলেন আমগুড়ি ক্ষৌরকার সমিতির সদস্যরা ৷ পেশার তাগিদ ভুলে সারাদিন ধরে তাঁরা বন্যাদুর্গতদের ক্ষৌরকাজ করলেন সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে ৷

ETV BHARAT
বন্যাদুর্গতদের ক্ষৌরকাজ করলেন সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে (নিজস্ব চিত্র)

ময়নাগুড়ির আমগুড়ির ক্ষৌরকার সমিতির সভাপতি দীপক শর্মা বলেন, "সবাই বন্যা দুর্গতদের সহযোগিতা করছেন দেখছি । কিন্তু আমরা গরিব মানুষ ৷ আমরা কীভাবে সাহায্য করতে পারি সেটাই চিন্তা করছিলাম । এরপর আমরা আমাদের সমিতির সদস্যদের নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিই, আমরাও আমাদের সাধ্যমতো কায়িক পরিশ্রম করে বন্যা দুর্গতদের সহযোগিতা করব । আমরা আর্থিকভাবে সাবলম্বী নই । তাই আমরা বন্যা দুর্গতদের খুব একটা ত্রাণসামগ্রী দিতে পারিনি । আমরা কায়িক পরিশ্রম করে বানভাসিদের সামান্য সহযোগিতা করলাম মাত্র । অনেকেরই সেলুনে যাওয়া প্রয়োজন ৷ কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে সেলুনে আসতে পারেননি । তাই আমরা সবাই মিলে বিনা পয়সায় বন্যা বিধ্বস্ত এলাকায় ক্ষৌরকর্মে সহযোগিতা করলাম । আমরা 15 জন ক্ষৌরকার মিলে এই কাজ করেছি ৷"

ময়নাগুড়ির বন্যা দুর্গত জগদীশ রায় বলেন, "এটা খুবই ভালো উদ্যোগ । এলাকায় বন্যার ফলে আজ আমরা ভিটেমাটি ছাড়া । সবাই যে যার মতো সহযোগিতা করছেন । এবার ক্ষৌরকাররাও আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন । আমাদের বাজারে গিয়ে চুল, দাড়ি কাটাতে হত । কিন্তু আমাদের যা অবস্থা, তাতে চুল দাড়ি কাটার কথাটা ভাবাটাও এখন বিলাসিতা । সবাই আমাদের ত্রাণ দিচ্ছেন ৷ কিন্তু ক্ষৌরকাররাও তাঁদের সামর্থ মতো পরিষেবা দিলেন ।"

স্থানীয় বাসিন্দা প্রফুল্ল রায় বলেন, "প্রথম দিন থেকেই আমরা দেখছি সরকার থেকে শুরু করে বিভিন্ন পুজো কমিটি, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এমনকী কেউ কেউ ব্যক্তিগত উদ্যোগেও বন্যা বিধ্বস্ত এলাকার মানুষদের ত্রাণ দিয়ে সহযোগিতা করে আসছেন । আমগুড়ি ক্ষৌরকাররা যে উদ্যোগ নিয়েছেন, তা অভাবনীয় বিষয় । আমরা আমগুড়ি ক্ষৌরকার সমিতির সদস্যদের ধন্যবাদ দিচ্ছি ।"

তাই সাধ্য যেমনই থাক, 'যদি বন্ধু হও, তবে বাড়াও হাত...৷'

