কলকাতা দ্রুত সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়ার মুখে...! রাষ্ট্রসংঘের সাম্প্রতিক রিপোর্ট নিয়ে কী বলছেন ভূ-বিদরা ?

কলকাতা দ্রুত সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়ার মুখে...! রাষ্ট্রসংঘের সাম্প্রতিক রিপোর্ট নিয়ে কী বলছেন ভূ-বিদরা ?
রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্ট চাঞ্চল্য ফেলেছে । অনেকে ভাবছেন, কলকাতায় আর থাকা যাবে না । কিন্ত বাস্তব কী বলছে ? উত্তর খুঁজলেন ইটিভি ভারতের পাপড়ি চট্টোপাধ্যায় ।
Published : September 7, 2026 at 5:15 PM IST
কলকাতা, 7 সেপ্টেম্বর: নেপালের হড়পা বান বিপর্যয় শুধু ভারত নয়, সারা বিশ্বের মানুষকে আতঙ্কিত করে তুলেছে ৷ নিত্যদিনে হিমালয়ের কোলে কোনও না-কোনও ঘটনা ঘটে চলেছে ৷ কখনও ধস, তো কখনও পাহাড়ি নদীগুলির খরস্রোতা হয়ে জনপদ ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া ৷ প্রকৃতির এমন রুদ্র রূপকে সতর্কবাণী বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ৷ তাই যদি এখনই মানব সমাজ প্রকৃতি ও বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে সচেতন না-হয়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আরও বড় বিপদ অপেক্ষা করছে বলে সতর্ক করছেন তাঁরা ৷ তাঁদের মতে, ওই হড়পা বান নেপালের ঘটনা বলে মাথা না-ঘামালে, সেটা সমতলের দোরগোড়ায় এসে আছড়ে পড়তে পারে ৷
গত 31 অগস্ট রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন ৷ এই রিপোর্টটিকে এক কথায় 'শিয়রে সমন' বলা যেতেই পারে ৷ কারণ, এই রিপোর্টের একটি অংশে দাবি করা হয়েছে যে, বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে সমুদ্রের জলের স্তর যে গতিতে বাড়ছে, তাতে বিপদের মুখে কলকাতা ও মুম্বই এবং বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহর ৷ সেখানে বলা হয়েছে, কলকাতা ও মুম্বই এবং ঢাকা শহরের প্রায় 1 কোটি 40 লক্ষের বেশি মানুষ প্রভাবিত হতে পারেন ৷
'Challenges Related to Sea Level Rise and Ways and Approaches to Address It' শীর্ষক এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিশ্বজুড়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ৷ রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, 'মানুষের সৃষ্টি বিশ্ব উষ্ণায়ন'-এর জেরে দু’টি ঘটনা ঘটছে ৷ একটি হল- উষ্ণ হতে থাকা মহাসাগরগুলির তাপমাত্রা বৃদ্ধি ৷ আর দ্বিতীয় হল, হিমবাহের দ্রুত গলে যাওয়া ৷ এর ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা রেকর্ড গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে ৷
রিপোর্টে বলা হয়েছে, 2014 থেকে 2023 সালের মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতি বছর গড়ে 4.7 মিলিমিটার করে বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ তবে, শুধুমাত্র 2024 সালেই সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা 5.9 মিলিমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ অর্থাৎ, গত 4000 বছরের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে বেড়েছে সমুদ্রের পৃষ্ঠের উচ্চতা ৷
রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধির পাশাপাশি স্থলভাগ অর্থাৎ মাটি ধসে যাওয়ার ঘটনা বন্যা পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তুলছে ৷ এর ফলে একাধিক সমস্যা হতে পারে ৷ যেমন- উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে নিকাশি ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ৷ জলবাহিত রোগ বৃদ্ধি পেতে পারে, এমনকি মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে ৷
এছাড়াও সমুদ্রের নোনাজল, মিষ্টি জলের নদীগুলির আরও গভীরে ঢুকে পড়ে উপকূলীয় ভূগর্ভস্থ জলস্তরকে নোনা করে দিচ্ছে ৷ নদী ও মাটির নিচের জল দীর্ঘদিন ধরে লবণাক্ত থাকায়, পানীয় জল, কৃষি ও সেচ ব্যবস্থাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে ৷ এছাড়াও নদী অববাহিকা, উপকূল ও মহাসাগরের মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে যার ফলে মৎস্যজীবী, পর্যটন কর্মী এবং বন্দরকেন্দ্রিক অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ৷
এবার আসা যাক কলকাতার বিষয়ে, এই রিপোর্টে আশঙ্কা করা হয়েছে কলকাতাও বিপদের মধ্যে রয়েছে ৷ এই বিষয়ে ভূগোলবিদ ও অধ্যাপক নৈঋতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "ইউনাইটেড নেশনস-এর সাম্প্রতিক রিপোর্টে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে কলকাতা-সহ দক্ষিণ এশিয়ার উপকূলবর্তী ও নিম্নভূমি অঞ্চলগুলির ভবিষ্যৎ ঝুঁকিপূর্ণ বলা হয়েছে ৷ এই সতর্কবার্তাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা অবশ্যই প্রয়োজন ৷ তবে রিপোর্টের কিছু ব্যাখ্যা এবং বিশেষ করে সংবাদমাধ্যমে ব্যবহৃত 'কলকাতা সমুদ্রের জলে ডুবে যাবে' ধরনের শিরোনাম বৈজ্ঞানিক তথ্যের তুলনায় অনেক বেশি সরলীকৃত এবং অতিরঞ্জিত ৷
1. 'কলকাতা ডুবে যাবে'—এটি একটি অতিসরলীকৃত বক্তব্য
রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে নিম্নভূমি অঞ্চলে স্থায়ী জলমগ্নতা (Permanent Inundation) এবং এর ফলে মানুষজনের বসতবাড়ি হারানোর ঝুঁকির কথা বলা হয়েছে ৷ কিন্তু, এর অর্থ এই নয় যে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমগ্র কলকাতা শহর সমুদ্রের নিচে চলে যাবে ৷
রিপোর্টে কলকাতার জন্য এমন কোনও নির্দিষ্ট বছর উল্লেখ করা হয়নি, যে বছরে শহরটি সম্পূর্ণভাবে বা নির্দিষ্ট শতাংশ জলমগ্ন হয়ে যাবে ৷ অতএব, কলকাতা অচিরেই সমুদ্রের নিচে তলিয়ে যাবে—এই ধরনের খবর বৈজ্ঞানিকভাবে যথার্থ নয় ৷
2. কলকাতার ক্ষেত্রে 'বিশ্বব্যাপী সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি'-র চেয়ে 'আপেক্ষিক সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি' বেশি গুরুত্বপূর্ণ
কলকাতার ভবিষ্যৎ ঝুঁকি নির্ধারণের ক্ষেত্রে শুধু বিশ্বব্যাপী সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা কতটা বাড়ছে, তা দেখলেই হবে না ৷ দেখতে হবে Relative Sea-Level Rise বা আপেক্ষিক সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা কতটা বৃদ্ধি পাচ্ছে ৷
সহজভাবে বলা যায়- Relative Sea-Level Rise = সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি + স্থলভাগের অবনমন অথবা উত্থান
কলকাতা শহর গঙ্গা–ব্রহ্মপুত্রের বদ্বীপের সঙ্গে যুক্ত একটি নিম্নভূমি অঞ্চল ৷ এই অঞ্চলে প্রাকৃতিক কারণে ও মানুষের দ্বারা বিভিন্ন কারণে ভূমির উচ্চতা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে পারে ৷ যেমন—
পলি ও মাটির স্বাভাবিক সংকচন
স্থলভাগে ধস নামা
ভূগর্ভস্থ জলের উত্তোলনের পরিমাণ
নগরোন্নয়নের চাপ
পলি জমে নদীর গতিপথ পরিবর্তন
জলাভূমি ও প্রাকৃতিক নিকাশি ব্যবস্থার পরিবর্তন
তাই কলকাতার প্রকৃত ঝুঁকি নির্ধারণ করতে হলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির পাশাপাশি, স্থলভাগের উলম্ব পরিবর্তনও পরিমাপ করতে হবে ৷
3. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি মানেই একটি শহর স্থায়ীভাবে জলের নিচে চলে যাওয়া নয়
সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়লে প্রথমেই যে বিষয়গুলি দেখা দিতে পারে, সেগুলি হল—
ভরা কোটালের সময় লোকালয়ে জল ঢুকে পড়া
ঘূর্ণিঝড়ের কারণে জলোচ্ছ্বাস
নদীর জলস্তর বৃদ্ধির সঙ্গে বন্যার ঝুঁকি
জলনিকাশির সমস্যা
অতিবৃষ্টির পরে দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতা,
উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ
স্থলভাগের নিচু এলাকা বারবার প্লাবিত হওয়া
অর্থাৎ 'বন্যার ঝুঁকি বৃদ্ধি' এবং 'শহর স্থায়ীভাবে সমুদ্রের নিচে চলে যাওয়া', এই দু’টি বিষয় এক নয় ৷
কলকাতার ক্ষেত্রে হুগলি নদীর জোয়ার-ভাটা, নদীর প্রবাহ, বর্ষার বৃষ্টিপাত, ঘূর্ণিঝড়ের জলোচ্ছ্বাস এবং শহরের জল নিকাশি ব্যবস্থা—সবকিছু একসঙ্গে বিবেচনা করতে হবে ৷
4. কলকাতার ভবিষ্যৎ ঝুঁকি নির্ধারণে আরও সূক্ষ্ম ও স্থানীয় মডেলিং দরকার
কলকাতার মতো একটি জটিল বদ্বীপীয় শহরের জন্য শুধুমাত্র বিশ্বব্যাপী সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির পূর্বাভাসকে ব্যবহার করে ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা যথেষ্ট নয় ৷ এর জন্য
প্রয়োজন— উপগ্রহের মাধ্যমে স্থলভাগের আকার বদল বা বিকৃতি পর্যবেক্ষণ, প্রযুক্তির সাহায্যে জোয়ার-ভাটার পরিমাণের উপর নজরদারি, উলম্ব ভূমি-সঞ্চালন সংক্রান্ত তথ্য, সমুদ্রপৃষ্ঠের অবস্থান, ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মডেলিং, জোয়ার-ভাটার গতিপ্রকৃতি, নদীর জলপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, শহরের নিকাশি ব্যবস্থা এবং উচ্চতা সংক্রান্ত হাই রেজোলিউশন ডেটা ৷
অর্থাৎ, কলকাতার কোন অঞ্চল কতটা ঝুঁকিপূর্ণ, তা নির্ধারণের জন্য হাই রেজোলিউশন ও এলাকা ভিত্তিক মডেলিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷
5. তাহলে কী কলকাতার কোনও বিপদ নেই ?
বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছে, কলকাতার ক্ষেত্রে বিপদ একেবারে নেই, তা বলা যাবে না ৷ কলকাতা এবং বৃহত্তর গঙ্গা বদ্বীপ অঞ্চল দীর্ঘমেয়াদী জলবায়ু পরিবর্তন ও বন্যার ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে ৷ বিশেষ করে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে যদি স্থলভাগে ধস, অতিবৃষ্টি, নদীর জলস্তর বৃদ্ধি, জলোচ্ছ্বাস এবং খারাপ নিকাশি ব্যবস্থা একত্রিত হয়, তাহলে ভবিষ্যতে, শহরে বন্যা, বারবার জলমগ্ন হওয়া, পরিকাঠামোর ক্ষতি, জীবিকা হারানো ও বাসস্থান হারানোর মতো ঘটনা ধারাবাহিকভাবে ঘটতে পারে ৷ সুতরাং, বাস্তবে বিপদ রয়েছে ৷ কিন্তু, তাকে 'কলকাতা ডুবে যাবে'—এমন ভাষায় প্রকাশ করা বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক নয় ৷
বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, রাষ্ট্রসংঘের সতর্কবার্তাকে খারিজ করার পরিবর্তে আমাদের উচিত রিপোর্টের বৈজ্ঞানিক অনুমান, পদ্ধতি এবং অনিশ্চয়তা নিয়ে আলোচনা করা ৷ এক্ষেত্রে রিপোর্ট অনুযায়ী যে প্রশ্নগুলির জবাব খুঁজতে হবে, সেগুলি হল-
কলকাতার জন্য 'সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির পরিস্থিতি' কী হওয়া উচিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে ?
উচ্চতা বিষয়ক ডেটাসেট কী বলা হয়েছে ?
ভূমি ধসের সর্বাধিক পরিমাণ কী ধরা হয়েছে ?
সময়সীমা কী ব্যবহার করা হয়েছে?
জলোচ্ছ্বাস এবং জোয়ার-ভাটার গতিপ্রকৃতি কীভাবে বিবেচনা করা হয়েছে ?
কলকাতা মেট্রোপলিটান এলাকার কোন কোন অংশকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ?
উল্লেখিত জনসংখ্যার হিসেব কীভাবে করা হয়েছে ?
এই প্রশ্নগুলির উত্তর না-বের করেই 'কলকাতা সমুদ্রের তলায় চলে যাবে'—এমন একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছনো উচিত নয় ৷
সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, স্থানীয় ভূমি ধস, জোয়ার-ভাটা, ঘূর্ণিঝড়জনিত জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি, নদীর জলস্তর বৃদ্ধি এবং শহরের জলনিকাশির সীমাবদ্ধতা একত্রিত করে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী বদ্বীপ অঞ্চলে ভবিষ্যতে বন্যা, জলমগ্ন হওয়া, পরিকাঠামোর ক্ষতি এবং মানুষের বাসস্থান হারানোর ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দিতে পারে ৷ তাই কলকাতার জন্য আতঙ্ক সৃষ্টিকারী 'জলের তলায় চলে যাবে'-এর পরিবর্তে প্রয়োজন উচ্চ-রেজোলিউশনের স্থানীয় জলবায়ু ও ভূ-প্রকৃতি কতটা ঝুঁকিপূর্ণ, তা মূল্যায়ন ও দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা তৈরি করা ৷
এখানে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, কলকাতা ডুবে যাবে কি না, শুধু সেই প্রশ্ন নয়; বরং কলকাতার কোন অংশ কখন, কী ধরনের এবং কতটা জলবায়ু সংক্রান্ত বিপত্তির মুখোমুখি হতে পারে, সেটিই হওয়া উচিত মূল বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন ৷
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল অফ ওশানোগ্রাফি স্টাডিজের সহকারী অধ্যাপক অভ্র চন্দ্র বলেন, "বিষয়টি নিয়ে এখনি ভীত হয়ে পড়ার কোনও কারণ নেই ৷ হ্যাঁ রিপোর্টটি নিয়ে চিন্তিত হওয়ার বিষয় রয়েছে ৷ তবে শুধুমাত্র কলকাতা বা মুম্বই কিংবা ঢাকা তো নয়, সমুদ্রের আশেপাশের যে সমস্ত জায়গাগুলি রয়েছে, সবের ক্ষেত্রেই ঝুঁকি রয়েছে ৷ তাই সবাইকে সতর্ক হতে হবে ৷"
বিশ্ব উষ্ণায়নকে রোধ করার বিষয়ে তিনি বলেন, "প্রথমে মনে করা হয়েছিল যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের আগে যে তাপমাত্রা ছিল সেটাকে 2050-এর মধ্যে 1.5 ডিগ্রির মধ্যে আটকে রাখা যাবে ৷ সেই নিরিখেই 2015 সালের প্যারিস চুক্তি হয়েছিল ৷ কিন্তু, এখনও পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে দেশগুলি কিছুটা সফল হলেও, সবটা পারা যায়নি ৷ তাই শুধুমাত্র কয়েকটি দেশ সতর্ক হলেই চলবে না ৷ সারা পৃথিবীকে সতর্ক হতে হবে না-হলে গোটা বিশ্বে তার প্রভাব পড়বে ৷ তবে, সব দেশই পদক্ষেপ করছে ৷ কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে বলা হয়েছে, আগ্রাসী মনোভাবের সঙ্গে যে যে সতর্কতামূলক কাজগুলি করা উচিত ছিল, তেমনভাবে সেগুলি করা হয়নি বা হচ্ছে না ৷"
কলকাতার বিষয়ে তিনি বলেন, "কলকাতায় যেভাবে মাটির তলার জল শুষে নেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন কাজের জন্য, তার ফলে মাটির নিচের অংশ একেবারে ফাঁপা হয়ে যাচ্ছে ৷ বউবাজার মেট্রো তৈরি হওয়ার সময় এর কিছুটা ফল আমাদের ভোগ করতে হয়েছে ৷ ভূগোলবিদরা তাই বারে বারে সতর্কবার্তা দিয়েছেন, কলকাতায় কিন্তু যে কোনও সময়, যে কোনও জায়গায় ধস নামতে পারে ৷ তবে এটা ভাবার কোন কারণ নেই যে হঠাৎ করেই গঙ্গা কলকাতাকে একেবারে ডুবিয়ে দেবে ৷ কারণ এখানে গঙ্গার নাব্যতা যথেষ্টই বেশি ৷ তবে, আগামিদিনে আরও বেশি সর্তক এবং সময় থাকতে সাবধান হতে হবে ৷"
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস এই আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে ভূ-প্রকৃতির বদল নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷ তিনি বলেছেন, "এটি আন্তর্জাতিক বিষয়, আমাদের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না ৷"
জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর যে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার ফলে 2050 সাল পর্যন্ত সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে ৷ রিপোর্টের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বে উপকূলবর্তী প্রায় 77 কোটি মানুষ 5 মিটারের থেকে নিচু ও ভরা কোটাল প্রবণ এলাকায় বসবাস করে ৷ ফলে তারা চরম বিপদের মধ্যে রয়েছেন ৷ তাই সময় থাকতে শুধু কলকাতা, মুম্বই বা ঢাকা নয়, সারা বিশ্বকে সতর্ক এবং সচেতন হতে হবে বলে পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা ৷