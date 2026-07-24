মাহেশ, চন্দননগর ও গুপ্তিপাড়ায় ভক্তিভরে পালিত উল্টোরথ
উল্টোরথে শ্রীধামে ফেরার পালা জগন্নাথ দেব, দাদা বলভদ্র এবং বোন সুভদ্রার ৷
Published : July 24, 2026 at 7:38 PM IST
শ্রীরামপুর, 24 জুলাই: মাসির বাড়িতে আটদিন কাটিয়ে নবম দিনে শ্রীধামে ফেরার পালা জগন্নাথ দেব, দাদা বলভদ্র এবং বোন সুভদ্রার ৷ শুক্রবার উল্টোরথের দিন তাই সেজে উঠেছে রাজ্যের বিভিন্ন রথ উৎসবগুলি ৷ একই ছবি হুগলি জেলার তিন বিখ্যাত রথযাত্রায় ৷ মাহেশের রথ, চন্দননগরের যাদবেন্দ্র ঘোষের রথ এবং গুপ্তিপাড়ার রথ ৷ উল্টোরথে জগন্নাথ দেবের শ্রীধামে ফেরাকে কেন্দ্র করে উৎসব মুখর হুগলির এই তিন রথযাত্রা ৷
মাহেশের উল্টোরথ
উল্টোরথে মাহেশে জগন্নাথ দেবের বাড়ি ফেরার পালা ৷ তাই সকাল থেকে মাসির বাড়ির মন্দিরে শুরু হয়েছে পুজো পাঠ ৷ আটদিন পর জগন্নাথ দেব ফের ভক্তদের দর্শন দেন ৷ তবে, মাহেশে উল্টোরথে জগন্নাথ দর্শনের মাহাত্ম্য একটু পৃথক ৷ এখানে জগন্নাথ দেবের রথের রশিতে দক্ষিণ দিকে টান পড়ে ৷ আর জগন্নাথ দেব দক্ষিণা কালী রূপে রথে বিরাজমান হন ৷ পুরাণ মতে, উল্টোরথে যদি জগন্নাথ দেবের বামন রূপ দর্শন করা যায়, তাহলে পুনর্জন্ম হয় না ৷ আর আজকের দিনে জগন্নাথ দেবকে স্পর্শ করলে মোক্ষলাভ হয় বলে কথিত রয়েছে ৷ তাই সকাল থেকেই ভক্তদের ঢল নেমেছে মাহেশের রথে ৷ বিকেলে বোন সুভদ্রা, দাদা বলরামের সঙ্গে জগন্নাথ দেবও পরপর রথে উঠে শ্রীধামের পথে যাত্রা শুরু করেছেন ৷
মাহেশে উল্টোরথে জগন্নাথ দর্শনে এসেছিলেন অভিনেত্রী কৌশানী মুখোপাধ্যায় ৷ মাসির বাড়িতে জগন্নাথ দেবের পুজো দিলেন তিনি ৷ কৌশানী বলেন, "জগন্নাথ দেবকে জড়িয়ে ধরে মনের কথা বলতে পারলাম ৷ এর থেকে বড় কিছু হয় না ৷ আমি প্রতি বছর ইসকনে যাই ৷ এবার মাহেশে জগন্নাথের টানে এসেছি ৷ প্রভুর কাছে সবার মঙ্গল কামনা করেছি ৷ সবাই যাতে ভালো থাকে ৷"
চন্দননগরের যাদবেন্দ্র ঘোষের রথ
উল্টোরথের দিন চন্দননগরের যাদবেন্দ্র ঘোষের রথের দড়িতে টান ৷ চন্দননগরের তালডাঙা মোড় থেকে রথের দড়িতে টান দেওয়া শুরু হয় ভক্তদের ৷ এ দিন সকাল থেকে উল্টোরথ দেখতে মানুষের ঢল নেমেছে চন্দননগরে ৷ নিয়ম মেনে বিকেল তিনটের সময় মাসির বাড়ি অর্থাৎ, তালডাঙার মোড় থেকে শ্রীধামের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন জগন্নাথ দেব ৷ চন্দননগরে এ দিন উল্টোরথকে ঘিরে প্রশাসনিক তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ এই উল্টোরথ যাত্রাকে ঘিরে পুলিশি নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে ৷ রাস্তা জুড়ে সিসিটিভি ক্যামেরা ও ড্রোনে নজরদারি চলছে ৷