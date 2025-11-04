খেলনা নয়, ঐতিহ্য-সংস্কৃতির অজানা কাহিনি শোনায় সাড় 3 হাজার পুতুল

খেলনা নয়, ঐতিহ্য-সংস্কৃতির অজানা কাহিনি শোনায় সাড় 3 হাজার পুতুল
উজ্জ্বল সর্দার আর তাঁর অনন্য সংগ্রহের প্রায় সাড়ে 3 হাজার পুতুল যা সংস্কৃতির গভীরে প্রোথিত ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-শিল্পের অজানা গল্প বলে। সুদীপ দে, নবনীতা দত্তগুপ্তর বিশেষ প্রতিবেদন
কিছু কিছু গান পুরনো হয় না কখনও। এই যেমন ধরুন, "পুতুল নেবে গো পুতু...ল"...। না, এক ঝুরি পুতুল নয়, দেখা মিলল একাধিক সোকেশ ভর্তি নানা রাজ্য ও দেশের, নানা ধাচের পুতুলের৷ এই পুতুলগুলি তিলে তিলে সংগ্রহ করেছেন দক্ষিণ 24 পরগণার বারুইপুরের কল্যাণপুরের বাসিন্দা উজ্জ্বল সর্দার। ছোট থেকেই পুতুলের প্রতি ঝোঁক। একান্নবর্তী পরিবারে বেড়ে ওঠা৷ আপনজনেরা কোথাও তাঁকে রেখে বেড়াতে গেলেই তাঁর বায়না থাকত সেখান থেকে যেন নিয়ে আসা হয় সেখানকার পুতুল৷ নিয়েও আসতেন আত্মীয়-স্বজনরা৷ এই ভাবে একটু একটু করে জমে গিয়েছিল বেশ অনেকগুলি পুতুল। একটা সময় ঘরে জমতে থাকা নানা বাহারি পুতুলের সংখ্যা এতটাই হয়ে গেল যে তাকে একটা সংগ্রহশালা বলা চলে৷
বাড়িতেই নিজের সাধ্যমতো সুন্দর করে গুছিয়ে একটি সংগ্রহশালা করে ফেলেন বারুইপুর হাইস্কুলের কৃতী ছাত্র উজ্জ্বল সর্দার। বাড়ির যেদিকে চোখ যায়, সেদিকেই পাওয়া যাবে নানা আকারের, নানা সজ্জায় সজ্জিত বাহারি পুতুল। কোনওটা মাটির, কাঠের বা কাপড়ের তৈরি তো কোনওটা আবার পোর্সেলিনের। উজ্জ্বলের পুতুল সংগ্ৰহের তালিকায় রয়েছে এ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার লোক পুতুল, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের পুতুল ৷ এছাড়াও বিভিন্ন দেশের ঐতিহ্য-সংস্কৃতির পুতুল। উল্লেখ্য শতাব্দী প্রাচীন পোর্সেলিনের পুতুলও তাঁর সংগ্রহে রয়েছে। পোর্সেলিনের পুতুলগুলি মূলত ঊনিশ-বিশ শতকের অল্পবয়সী মেয়েদের বিয়ের সময় উপহার হিসাবে দেওয়ার চল ছিল এদেশে। এই পুতুলগুলির বিষয় ছিল ভারতীয়, কিন্তু তা তৈরি হতো জাপান, জার্মানির মতো দেশে। তবে স্বদেশী 'ক্যালকাটা পটারী'র তৈরি পুতুলও আছে উজ্জ্বলের সংগ্রহে।
ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা বছর পঁয়ত্রিশের উজ্জ্বলের। উজ্জ্বল সর্দার পেশায় গবেষক। প্রচুর গবেষণা করেছেন দক্ষিণ 24 পরগনার আঞ্চলিক ইতিহাস নিয়ে। তবে তাঁর গবেষণার অন্যতম প্রধান বিষয় হল সুন্দরবন। আঞ্চলিক ইতিহাসের পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন এলাকার পুতুল নিয়ে চর্চা করেছেন তিনি। পরবর্তিতে নিজের জেলার গণ্ডি ছাড়িয়ে বঙ্গের বিভিন্ন জেলার পুতুল সংগ্রহ করা শুরু করেন তিনি। এভাবেই ধীরে ধীরে ভিন রাজ্য, পরবর্তিতে বিদেশের পুতুলও জায়গা পেয়েছে উজ্জ্বলের সংগ্রহে। অনেক পরিশ্রমের ফসল উজ্জ্বলের এই সংগ্রহশালা।
পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা থেকে উত্তরের পাহাড়ী অঞ্চলের বিভিন্ন ধরণের পুতুল রয়েছে তাঁর সংগ্রহে ৷ এই তালিকায় রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ছলন পুতুল, বর-বৌ পুতুল, ঘাড় নাড়া পুতুল, ঝুলনের পুতুল, রথের পুতুল, টেপা পুতুল। পুতুলগুলি মাটি, কাঠ, পাথর বা ধাতুর তৈরি।
ভারতবর্ষে হিমাচলপ্রদেশ, গুজরাতের পুতুলও রয়েছে তাঁর সংগ্রহে। উত্তর-পূর্ব ভারতের অসম, ত্রিপুরা, মনিপুর, মেঘালয়, নাগাল্যান্ডের মতো রাজ্যের লোক পুতুলের বিরাট সংগ্রহ রয়েছে উজ্জ্বল সর্দারের কাছে।
বিভিন্ন দেশের পুতুল সংগ্রহের মধ্যে জাপানের ককেশি, দারুমা পুতুল (যে পুতুল সাম্প্রতিক সময়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জাপান সফরে গিয়ে সেদেশের থেকে উপহার হিসাবে পেয়েছেন), আফ্রিকা মহাদেশের সেরেঙ্গিট ভ্যালির আদিবাসীদের পুতুল, নরওয়ের ট্রোলিং পুতুলও রয়েছে ৷ এছাড়াও, চিনের টেরাকোটা সৈন্য পুতুল, ব্রিটিশ রয়্যাল আর্মি পুতুল, ইতালি, জার্মানি, ফ্রান্স, ইন্দোনেশিয়া, কাজাখস্তান, ইজরায়েল, মালয়েশিয়া মতো প্রায় 65-66টি দেশের পুতুল রয়েছে উজ্জ্বলবাবুর ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায়। বাংলাদেশের টেপা পুতুলেরও দেখা মিলবে তাঁর কাছে।
প্রসঙ্গত, উজ্জ্বল সর্দার একজন রিসার্চ স্কলার। তিনি গবেষণা করছেন সুন্দরবনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস নিয়ে। উঠে আসে সামাজিক ইতিহাসও। ছোটবেলায় আর পাঁচটা শিশুর মতো তাঁরও পুতুল নিয়ে খেলা দিয়েই শুরু। এখান থেকেই ধীরে ধীরে পুতুল চেনা শুরু হয়, বাড়ে কৌতুহল। ক্রমে বুঝতে পারেন, পুতুল শুধুমাত্র খেলার জিনিস নয়। এক এক জায়গার পুতুল সেই জায়গার সমাজ-দর্শনের সম্পর্কে অনেক অজানা কথা বলে। এই ভাবেই উজ্জ্বলের আগ্রহ তৈরি হয় পুতুল সংগ্রহের প্রতি।
ইটিভি ভারতের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "একটা পুতুল একটা মানুষ, একটা সংস্কৃতি, একটা জনগোষ্ঠীর কথা বলে। আমার কাছে পুতুল শুধু একটা পুতুল নয়। প্রতিটা পুতুল আমার কাছে এক একটা জীবন। পুতুল সারা পৃথিবীকে আমার কাছে এনে দিয়েছে।" দামের প্রসঙ্গ তুললে তিনি বলেন, "ভারতীয় পুতুল হলেও কাঠের পুতুলের দাম বেশি। কৃষ্ণনগরের পুতুলের দাম বেশি। বাস্তব জীবনের সঙ্গে জড়িত এমন পুতুলের দামই আসলে বেশি।"
কথায় কথায় তিনি জানান, কোথাও বেড়াতে গেলে খোঁজ থাকে সেখানকার পুতুলের দিকেই। এমনকী সদ্য বিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ে মধুচন্দ্রিমায় গিয়েও পুতুল খুঁজে বেরিয়েছেন। স্বামীর এই নেশায় অবশ্য পূর্ণ সমর্থন আছে স্ত্রীর। তাই আতিশয্যে গা না ভাসিয়ে এঁদো গলিতে ঘুরে খুঁজে বের করেছেন পুতুল তৈরির ঘাঁটি। ত্রিপুরা হোক বা রাজশাহীর পবা- ব্যাগভর্তি করে পুতুল বয়ে এনেছেন এই দম্পতি।
টুকরো টুকরো অনেক ঘটনাও ঘটেছে তখন। আপন হয়েছে অচেনা অজানা মানুষ। উজ্জ্বল সর্দারের পুতুলের প্রতি এই প্রেম দেখে অনেকেই যেচে তাঁকে পুতুল উপহার দিয়ে যান। তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করেন পিসি সরকার (জুনিয়র)। তিনি বলেন, "আমি মনোরঞ্জনের মানুষ। উজ্জ্বল আমার মনোরঞ্জন করে। তাই ওকে এত ভালোবাসি।" একে জীবনের পরম প্রাপ্তি মনে করেন উজ্জ্বল সর্দার। তমলুক থেকে জনৈক ব্যক্তি তাঁকে ডাকের মাধ্যমে পুতুল পাঠাতে চাইলে উজ্জ্বল তা না নিয়ে নিজেই পৌঁছে যান তমলুকে। ইটিভি ভারতকে তিনি বলেন, "এটা আমি নিজে গিয়ে নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম। এরকম ভালোবাসা কোথায় পাবো? পুতুল আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে। আমি অনেক কিছুই পাইনি। তবে যা পেয়েছি তাতে আমার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ, যা হয়েছে পুতুলের দৌলতে।"
টুকরো টুকরো অনেক ঘটনা রয়েছে এই পুতুল সংগ্রহকে ঘিরে। পুতুলের টানে আপন হয়েছেন অনেক অচেনা, অজানা মানুষ। পুতুলগুলি কথা বলে না৷ কিন্তু ঐতিহ্য-সংস্কৃতির অজানা কাহিনি শোনায় উজ্জ্বল সর্দারের মাধ্যমে৷