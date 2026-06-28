সোমে বঙ্গ বিধানসভায় পেশ হবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি, রাজ্যে UCC কার্যকরে প্রত্যয়ী সরকার

সোমে বঙ্গ বিধানসভায় পেশ হবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি, রাজ্যে UCC কার্যকরে প্রত্যয়ী সরকার
সোমবার রাজ্যের বিধানসভায় অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল পেশ করা হবে। সরকার আত্মবিশ্বাসী, যেসব রাজ্য এই আইন কার্যকর করেছে, পশ্চিমবঙ্গও সেই তালিকায় যুক্ত হবে।
Published : June 28, 2026 at 11:50 AM IST
কলকাতা, 28 জুন: অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়ে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি ৷ সোমবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পেশ হতে চলেছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (UCC) ৷ রাজ্যের মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় শনিবার জানিয়েছেন যে, আগামী 29 জুন রাজ্যের বিধানসভায় অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (UCC) বিল পেশ করা হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, যেসব রাজ্য এই আইন কার্যকর করেছে, পশ্চিমবঙ্গও সেই তালিকায় যুক্ত হবে।
ইউনিফর্ম সিভিল কোড (UCC) বা অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রসঙ্গে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় জানান যে, সরকার আগেই তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে এই বিষয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে। তিনি বলেন, "আমরা আমাদের ইশতেহারে UCC নিয়ে আমাদের অবস্থান স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলাম। আগামী 29 তারিখে আমরা বঙ্গ বিধানসভায় ইউসিসি বিল পেশ করব, তা পাস করাব এবং নিশ্চিত করব যেন যেসব রাজ্যে ইউসিসি কার্যকর করা হয়েছে, সেই তালিকায় বাংলাও যুক্ত হয়।"
রবিবার রাজ্যের আরেক মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানান, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (UCC) বিলটি শেষ পর্যন্ত রাজ্য বিধানসভায় পাস হয়ে যাবে ৷ এদিন সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "ইউসিসি বিল পাস হবেই। অনেক রাজ্যে এটি পাস হয়েছে এবং এখানেও সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, কখন বিলটি পেশ করা হবে এবং কী ঘটবে— সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়টি সরকারের ওপরই নির্ভর করছে।"
বিজেপি বিধায়ক শর্বরী মুখোপাধ্যায়ও ইউসিসি-র দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেন যে, রাজ্যের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য এটি অত্যন্ত জরুরি। শর্বরী মুখোপাধ্যায় বলেন, "ইউনিফর্ম সিভিল কোড (UCC) প্রয়োজন; 'লাভ জিহাদ' ও 'ল্যান্ড জিহাদ'— উভয় বিষয়ের মোকাবিলায় পশ্চিমবঙ্গে এই আইন প্রণয়ন করা অত্যন্ত জরুরি। গত 15 বছরে নানা ধরনের নৃশংসতা ঘটেছে এবং সীমান্ত সংলগ্ন এলাকার জনবিন্যাসে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে।"
শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন যে, গুজরাত, উত্তরাখণ্ড ও অসমে গৃহীত মডেল অনুসরণ করে এই রাজ্যেও অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (UCC) কার্যকর করা হবে এবং এর বাস্তবায়ন খতিয়ে দেখার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।
নির্বাচনী প্রচারের রোডশো চলাকালীন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ 294 সদস্যের বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পর অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (UCC) বাস্তবায়নের বিষয়ে দলের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন। অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে উত্তরাখণ্ড প্রথম রাজ্য হিসেবে 2024 সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউসিসি বিল পাস করে ৷ এরপর 2026 সালের মার্চ মাসে গুজরাত এবং মে মাসে অসম একই পদক্ষেপ নেয়। পাশাপাশি, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবও আসন্ন বাদল অধিবেশনে এই বিল পেশ করার পরিকল্পনার ইঙ্গিত দিয়েছেন। মহারাষ্ট্রে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের আগে ইউসিসি বাস্তবায়নের বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
ইউনিফর্ম সিভিল কোড (UCC) বা অভিন্ন দেওয়ানি বিধি-সহ সোমবার বিধানসভায় 3টি বিল পেশ করতে চলেছে রাজ্য সরকার। মুসলিম ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে বর্তমানে, বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত পৃথক আইন রয়েছে। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হলে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান-সব সব ধর্মের মানুষ এক আইনের আওতায় চলে আসবেন।