ভারতে একটা প্রজন্মের কথা বলে টাইপরাইটার, শান্তিনিকেতনের প্রদর্শনীতে নস্টালজিয়া

ভারতে একটা প্রজন্মের কথা বলে টাইপরাইটার, শান্তিনিকেতনের প্রদর্শনীতে নস্টালজিয়া
Published : November 11, 2025 at 8:25 PM IST
বোলপুর, 10 নভেম্বর: সে এক সময় ছিল ৷ সরকারি কোনও দফতরে কিমবা কোনও আদালত চত্বরে গেলেই কানে আসত একটা অ্যাম্বিয়েন্স ৷ খটাখট, খটাখট...৷ আঙুলে ঝড় তুলে কাগজে ছাপা হয়ে যেত একের পর এক বর্ণমালা ৷ যে কোনও সরকারি বা অফিসিয়াল কাজে ছাপানো নথির ক্ষেত্রে অন্যতম ভরসা ছিল টাইপরাইটার ৷
ব্রিটিশদের হাত ধরে ভারতে এলেও পরবর্তীতে এই যন্ত্রাংশ তৈরি হয়েছে দেশীয় প্রযুক্তিতে ৷ তবে কালের নিয়মে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে লড়াইয়ে বর্তমানে প্রায় ক্ষয়িষ্ণু এই যন্ত্র ৷ তবু একে ঘিরে আজও কাজ করে নস্টালজিয়া ৷ টাইপরাইটারের কাহিনি তুলে ধরে সেই সোনালি অতীত ফিরে দেখার ব্যবস্থা করেছে শান্তিনিকেতনের এক অভিনব প্রদর্শনী ৷
শান্তিনিকেতনে প্রদর্শনী
টাইপরাইটার নিছকই একটি যন্ত্র নয় ৷ এটি হল একটি দীর্ঘ কাহিনির ইতিহাসের দলিল ৷ বর্তমানে অস্তিত্বের সংকট হলেও একটা সময়ে এই টাইপরাইটার কত না কর্মসংস্থান জুগিয়েছে ! যত দিন গিয়েছে উন্নত হয়েছে প্রযুক্তির ৷ টাইপরাইটারকে টেক্কা দিয়ে বাজার ছেয়েছে কম্পিউটারে । তাও প্রায় কয়েক দশক পার হয়ে গেল । কিন্তু, ইতিহাসের পাতায় আজও অমলিন টাইপরাইটারের গল্প ও তার শব্দগুলো ৷ সেগুলোই তুলে ধরা হয়েছে আর্থশিলা আর্ট গ্যালারির প্রদর্শনীতে ৷
প্রদর্শনীর নকশা নির্মাণকারী সরিতা সুন্দর বলেন, "উইথ গ্রেট ট্রুথ অ্যান্ড রিগার্ড, এই বইটি, যা ভারতের টাইপ রাইটারের স্টোরি নিয়ে লেখা, এর উপর নির্ভর করেই আমাদের প্রদর্শনী । আগে টাইপ রাইটারে টাইপ করার সময় শব্দ হত, এখন কম্পিউটারে তা হয় না ৷ এই শব্দটা ছিল একটা নস্টালজিয়া । নতুন প্রজন্মকে সেই সময়ের গল্পগুলো দেখানো, বোঝানোর জন্যই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে । সবার উচিত এটি দেখা, অনেক কিছু শেখার আছে এখান থেকে ।"
টাইপরাইটারের ইতিহাস
ছাপাখানা আবিষ্কারের বহু পরে আসে টাইপ রাইটার ৷ জার্মান বিজ্ঞানী গুটেনবার্গ 1440 সালে ছাপাখানা আবিষ্কার করেছিলেন ৷ তার থেকে প্রায় 428 বছর পর বিদ্যুৎ ছাড়াই অক্ষর ছাপার যন্ত্র টাইপরাইটার আবিষ্কৃত হয় ৷ আবিষ্কর্তা 1868 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী ক্রিস্টোফার ল্যাথাম শোলস ৷ 1873 সালে মার্কিন কোম্পানি র্যামিংজটোন অ্যান্ড সন্স টাইপরাইটার তৈরি করে বাজারজাত করেছিল ৷
তবে ভারতে টাইপরাইটার এসেছিল আবিষ্কারের দুই দশকেরও বেশি সময় পরে ৷ ব্রিটিশরা 1890 সালে টাইপরাইটার ভারতে আনে ৷ বিদেশি টাইপরাইটারই দেশের বিভিন্ন সরকারি দফতর থেকে শুরু করে আদালতে ব্যবহৃত হত ৷ 1955 সালে ভারতীয় কোম্পানি গোদরেজ প্রথম দেশীয় প্রযুক্তিতে টাইপরাইটার নির্মাণ করে ৷ পরবর্তীতে আরও কোম্পানি এই যন্ত্র নির্মাণ শুরু করেছিল ৷
কর্মসংস্থানের ধারক
দশকের পর দশক ধরে মানুষকে বৃহৎ কর্মসংস্থান জুগিয়ে এসেছে টাইপরাইটার ৷ আদালত, রেজিস্ট্রি অফিস-সহ সরকারি দফতরগুলিতে এর ব্যবহার বহুল প্রচলিত । এই যন্ত্রে সবচেয়ে সুবিধা হল এতে বিদ্যুৎ লাগে না ৷ আগে মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পর ফল প্রকাশিত হতে কমপক্ষে দুই থেকে তিনমাস সময় লাগত ৷ সেই সময়ে বাড়ির বড়রা থেকে শুরু করে মাস্টারমশাইরা টাইপরাইটারে টাইপ করা শেখার পরামর্শ দিতেন ৷ তবে কালের নিয়মে টাইপরাইটারের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলা শুরু করে কম্পিউটার । সভ্য সমাজ কম্পিউটারকে স্বাগত জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই কমতে শুরু করে টাইপরাইটারের ব্যবহার ৷ তা সত্ত্বেও আজও দেশের রাষ্ট্রপতি ভবন, সংসদ ও শীর্ষ আদালত থেকে নিম্ন আদালতে দেখা মেলে টাইপরাইটারের ৷
টাইপরাইটারের দীর্ঘ পথ চলার গল্প, কম্পিউটারে সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব ও সন্ধির কাহিনি এসব তুলে ধরতেই শান্তিনিকেতনে শুরু হয়েছে প্রদর্শনী । ভারতে প্রথম দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি টাইপ রাইটার কোম্পানি গোদরেজ আর্থশীলা আর্ট গ্যালারিতে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে ৷ 12 জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই প্রদর্শনী ৷ সময় সকাল 11টা থেকে সন্ধ্যা সাতটা ৷ যে কেউ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই প্রদর্শনী দেখতে পাবেন ৷ এছাড়াও রয়েছে নিজে হাতে টাইপ করে দেখার সুযোগ । প্রদর্শনীতে টাইপরাইটারের প্রথম মডেল-সহ আলাদা আলাদা করে এর বিভিন্ন যন্ত্রাংশর দেখা মিলবে, জানা যাবে সেগুলির নামও ৷
দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ ও প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর দেশীয় টাইপরাইটার ব্যবহারের ছবিও এখানে প্রদর্শিত হয়েছে ৷ রয়েছে দেশের টাইপরাইটারের বিভিন্ন গল্প, প্রদর্শিত হচ্ছে একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্রও । এই প্রদর্শনী থেকে অনেক কিছুই জানা ও শেখা যাবে বলে দাবি উদ্যোক্তাদের ।
টাইপরাইটার একটা প্রজন্ম
এই প্রদর্শনীর চিত্রগ্রাহক চিরদীপ বলেন, "একটা জেনারেশনের নাম হল টাইপরাইটার । এর মধ্যে অনেক কিছু লুকিয়ে আছে, অনেক গল্প আছে ৷ সেগুলো নিয়েই আমাদের প্রদর্শনী । একবার একটা বাচ্চা টাইপ করতে গিয়ে ভুল লিখে ফেলেছে, মাকে সে জিজ্ঞাসা করছে, মা ডিলিট কী করে করব ? এই যে বিষয়গুলো, এগুলো একটা প্রজন্মকে চেনায় ৷ নতুন প্রজন্মকে এসব চেনাতেই আমাদের এই উদ্যোগ ।"
গোদরেজ কোম্পানির আর্কাইভের প্রধান বৃন্দা পাঠারি বলেন, "দেশীয় প্রযুক্তিতে প্রথম টাইপ রাইটার আমাদের কোম্পানি তৈরি করেছে ৷ বর্তমানে আমাদের কোম্পানি টাইপরাইটার বানানো বন্ধ করে দিয়েছে । তাই আমরা টাইপরাইটারের গল্প যাতে কেউ ভুলে না-যায়, তার জন্য এই প্রদর্শনী করেছি । আমাদের আর্কাইভ থেকে সেই সময়কার ছবি, ইঞ্জিনিয়ার, বিশেষজ্ঞদের নোট প্রভৃতি তুলে ধরা হয়েছে প্রদর্শনীতে ৷ সকলকে বলব, এসে দেখুন, শিখুন ও জানুন ।"