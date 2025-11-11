ETV Bharat / state

ভারতে একটা প্রজন্মের কথা বলে টাইপরাইটার, শান্তিনিকেতনের প্রদর্শনীতে নস্টালজিয়া

12 জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে প্রদর্শনী ৷ সময় সকাল 11টা থেকে সন্ধ্যা সাতটা ৷ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই প্রদর্শনী দেখা যাবে ৷

শান্তিনিকেতনে টাইপরাইটারের প্রদর্শনী (নিজস্ব চিত্র)
বোলপুর, 10 নভেম্বর: সে এক সময় ছিল ৷ সরকারি কোনও দফতরে কিমবা কোনও আদালত চত্বরে গেলেই কানে আসত একটা অ্যাম্বিয়েন্স ৷ খটাখট, খটাখট...৷ আঙুলে ঝড় তুলে কাগজে ছাপা হয়ে যেত একের পর এক বর্ণমালা ৷ যে কোনও সরকারি বা অফিসিয়াল কাজে ছাপানো নথির ক্ষেত্রে অন্যতম ভরসা ছিল টাইপরাইটার ৷

ব্রিটিশদের হাত ধরে ভারতে এলেও পরবর্তীতে এই যন্ত্রাংশ তৈরি হয়েছে দেশীয় প্রযুক্তিতে ৷ তবে কালের নিয়মে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে লড়াইয়ে বর্তমানে প্রায় ক্ষয়িষ্ণু এই যন্ত্র ৷ তবু একে ঘিরে আজও কাজ করে নস্টালজিয়া ৷ টাইপরাইটারের কাহিনি তুলে ধরে সেই সোনালি অতীত ফিরে দেখার ব্যবস্থা করেছে শান্তিনিকেতনের এক অভিনব প্রদর্শনী ৷

শান্তিনিকেতনে টাইপরাইটারের প্রদর্শনীতে নস্টালজিয়া (নিজস্ব ভিডিয়ো)

শান্তিনিকেতনে প্রদর্শনী

টাইপরাইটার নিছকই একটি যন্ত্র নয় ৷ এটি হল একটি দীর্ঘ কাহিনির ইতিহাসের দলিল ৷ বর্তমানে অস্তিত্বের সংকট হলেও একটা সময়ে এই টাইপরাইটার কত না কর্মসংস্থান জুগিয়েছে ! যত দিন গিয়েছে উন্নত হয়েছে প্রযুক্তির ৷ টাইপরাইটারকে টেক্কা দিয়ে বাজার ছেয়েছে কম্পিউটারে । তাও প্রায় কয়েক দশক পার হয়ে গেল । কিন্তু, ইতিহাসের পাতায় আজও অমলিন টাইপরাইটারের গল্প ও তার শব্দগুলো ৷ সেগুলোই তুলে ধরা হয়েছে আর্থশিলা আর্ট গ্যালারির প্রদর্শনীতে ৷

ETV BHARAT
ইতিহাসের পাতায় আজও অমলিন টাইপরাইটারের গল্প (নিজস্ব চিত্র)

প্রদর্শনীর নকশা নির্মাণকারী সরিতা সুন্দর বলেন, "উইথ গ্রেট ট্রুথ অ্যান্ড রিগার্ড, এই বইটি, যা ভারতের টাইপ রাইটারের স্টোরি নিয়ে লেখা, এর উপর নির্ভর করেই আমাদের প্রদর্শনী । আগে টাইপ রাইটারে টাইপ করার সময় শব্দ হত, এখন কম্পিউটারে তা হয় না ৷ এই শব্দটা ছিল একটা নস্টালজিয়া । নতুন প্রজন্মকে সেই সময়ের গল্পগুলো দেখানো, বোঝানোর জন্যই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে । সবার উচিত এটি দেখা, অনেক কিছু শেখার আছে এখান থেকে ।"

ETV BHARAT
ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ ও জহরলাল নেহরুর দেশীয় টাইপরাইটার ব্যবহারের ছবি (নিজস্ব চিত্র)

টাইপরাইটারের ইতিহাস

ছাপাখানা আবিষ্কারের বহু পরে আসে টাইপ রাইটার ৷ জার্মান বিজ্ঞানী গুটেনবার্গ 1440 সালে ছাপাখানা আবিষ্কার করেছিলেন ৷ তার থেকে প্রায় 428 বছর পর বিদ্যুৎ ছাড়াই অক্ষর ছাপার যন্ত্র টাইপরাইটার আবিষ্কৃত হয় ৷ আবিষ্কর্তা 1868 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী ক্রিস্টোফার ল্যাথাম শোলস ৷ 1873 সালে মার্কিন কোম্পানি র‍্যামিংজটোন অ্যান্ড সন্স টাইপরাইটার তৈরি করে বাজারজাত করেছিল ৷

ETV BHARAT
টাইপরাইটারের যন্ত্রাংশ (নিজস্ব চিত্র)

তবে ভারতে টাইপরাইটার এসেছিল আবিষ্কারের দুই দশকেরও বেশি সময় পরে ৷ ব্রিটিশরা 1890 সালে টাইপরাইটার ভারতে আনে ৷ বিদেশি টাইপরাইটারই দেশের বিভিন্ন সরকারি দফতর থেকে শুরু করে আদালতে ব্যবহৃত হত ৷ 1955 সালে ভারতীয় কোম্পানি গোদরেজ প্রথম দেশীয় প্রযুক্তিতে টাইপরাইটার নির্মাণ করে ৷ পরবর্তীতে আরও কোম্পানি এই যন্ত্র নির্মাণ শুরু করেছিল ৷

ETV BHARAT
আর্থশিলা আর্ট গ্যালারিতে প্রদর্শনী (নিজস্ব চিত্র)

কর্মসংস্থানের ধারক

দশকের পর দশক ধরে মানুষকে বৃহৎ কর্মসংস্থান জুগিয়ে এসেছে টাইপরাইটার ৷ আদালত, রেজিস্ট্রি অফিস-সহ সরকারি দফতরগুলিতে এর ব্যবহার বহুল প্রচলিত । এই যন্ত্রে সবচেয়ে সুবিধা হল এতে বিদ্যুৎ লাগে না ৷ আগে মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পর ফল প্রকাশিত হতে কমপক্ষে দুই থেকে তিনমাস সময় লাগত ৷ সেই সময়ে বাড়ির বড়রা থেকে শুরু করে মাস্টারমশাইরা টাইপরাইটারে টাইপ করা শেখার পরামর্শ দিতেন ৷ তবে কালের নিয়মে টাইপরাইটারের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলা শুরু করে কম্পিউটার । সভ্য সমাজ কম্পিউটারকে স্বাগত জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই কমতে শুরু করে টাইপরাইটারের ব্যবহার ৷ তা সত্ত্বেও আজও দেশের রাষ্ট্রপতি ভবন, সংসদ ও শীর্ষ আদালত থেকে নিম্ন আদালতে দেখা মেলে টাইপরাইটারের ৷

ETV BHARAT
বৃহৎ কর্মসংস্থান জুগিয়ে এসেছে টাইপরাইটার (নিজস্ব চিত্র)

টাইপরাইটারের দীর্ঘ পথ চলার গল্প, কম্পিউটারে সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব ও সন্ধির কাহিনি এসব তুলে ধরতেই শান্তিনিকেতনে শুরু হয়েছে প্রদর্শনী । ভারতে প্রথম দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি টাইপ রাইটার কোম্পানি গোদরেজ আর্থশীলা আর্ট গ্যালারিতে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে ৷ 12 জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই প্রদর্শনী ৷ সময় সকাল 11টা থেকে সন্ধ্যা সাতটা ৷ যে কেউ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই প্রদর্শনী দেখতে পাবেন ৷ এছাড়াও রয়েছে নিজে হাতে টাইপ করে দেখার সুযোগ । প্রদর্শনীতে টাইপরাইটারের প্রথম মডেল-সহ আলাদা আলাদা করে এর বিভিন্ন যন্ত্রাংশর দেখা মিলবে, জানা যাবে সেগুলির নামও ৷

ETV BHARAT
ভারতে একটা প্রজন্মের কথা বলে টাইপরাইটার (নিজস্ব চিত্র)

দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ ও প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর দেশীয় টাইপরাইটার ব্যবহারের ছবিও এখানে প্রদর্শিত হয়েছে ৷ রয়েছে দেশের টাইপরাইটারের বিভিন্ন গল্প, প্রদর্শিত হচ্ছে একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্রও । এই প্রদর্শনী থেকে অনেক কিছুই জানা ও শেখা যাবে বলে দাবি উদ্যোক্তাদের ।

ETV BHARAT
বর্তমানে প্রায় ক্ষয়িষ্ণু এই যন্ত্র (নিজস্ব চিত্র)

টাইপরাইটার একটা প্রজন্ম

এই প্রদর্শনীর চিত্রগ্রাহক চিরদীপ বলেন, "একটা জেনারেশনের নাম হল টাইপরাইটার । এর মধ্যে অনেক কিছু লুকিয়ে আছে, অনেক গল্প আছে ৷ সেগুলো নিয়েই আমাদের প্রদর্শনী । একবার একটা বাচ্চা টাইপ করতে গিয়ে ভুল লিখে ফেলেছে, মাকে সে জিজ্ঞাসা করছে, মা ডিলিট কী করে করব ? এই যে বিষয়গুলো, এগুলো একটা প্রজন্মকে চেনায় ৷ নতুন প্রজন্মকে এসব চেনাতেই আমাদের এই উদ্যোগ ।"

ETV BHARAT
ছাপাখানা আবিষ্কারের বহু পরে আসে টাইপ রাইটার (নিজস্ব চিত্র)

গোদরেজ কোম্পানির আর্কাইভের প্রধান বৃন্দা পাঠারি বলেন, "দেশীয় প্রযুক্তিতে প্রথম টাইপ রাইটার আমাদের কোম্পানি তৈরি করেছে ৷ বর্তমানে আমাদের কোম্পানি টাইপরাইটার বানানো বন্ধ করে দিয়েছে । তাই আমরা টাইপরাইটারের গল্প যাতে কেউ ভুলে না-যায়, তার জন্য এই প্রদর্শনী করেছি । আমাদের আর্কাইভ থেকে সেই সময়কার ছবি, ইঞ্জিনিয়ার, বিশেষজ্ঞদের নোট প্রভৃতি তুলে ধরা হয়েছে প্রদর্শনীতে ৷ সকলকে বলব, এসে দেখুন, শিখুন ও জানুন ।"

SANTINIKETAN EXHIBITION
TYPEWRITERS NOSTALGIA
টাইপরাইটার প্রদর্শনী
শান্তিনিকেতনে প্রদর্শনী
TYPEWRITER EXHIBITION

