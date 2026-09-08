পুরুলিয়ায় নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন করে ভিডিয়ো, সাজা ঘোষণা দুই যুবকের

পুরুলিয়ায় নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন করে ভিডিয়ো, সাজা ঘোষণা দুই যুবকের
ওই কিশোরীকে ভয় দেখানো হয় ধর্ষণের কথা কাউকে বললে ভিডিয়ো ভাইরাল করে দেওয়া হবে। পরে অভিযুক্তরা সেই ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেয় ৷
Published : September 8, 2026 at 12:52 AM IST
পুরুলিয়া, 8 সেপ্টেম্বর: 15 বছরের বিশেষভাবে সক্ষম এক কিশোরীকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে তার উপরে যৌন নির্যাতন চালায় আড়শা থানা এলাকার এক যুবক। তার সঙ্গী আরও এক যুবক গোটা ঘটনা ক্যামেরাবন্দি করে। কিশোরীকে ভয় দেখানো হয় যে, ঘটনার কথা কাউকে বললে ভিডিয়ো ভাইরাল করে দেওয়া হবে। যদিও পরে অভিযুক্তরা সেই ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেয় ।
সোমবার তাদের সাজা ঘোষণা করলেন পুরুলিয়া জেলা ও দায়রা আদালতের দ্বিতীয় কোর্টের বিচারক। মূল অভিযুক্তকে 20 বছর এবং তার সঙ্গীকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণা করেন বিচারক ৷ সেই সঙ্গে দু'জনকেই 10 হাজার টাকা করে জরিমানারও নির্দেশ দিয়েন বিচারক। পাশাপাশি নির্যাতিতা কিশোরীকে চার লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।
ঘটনাটি ঘটে 2023 সালের 11 নভেম্বর । ঘটনার কথা জানতে পেরে ওই কিশোরীর বাবা আড়শা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ। গ্রেফতার করা হয় দুই অভিযুক্তকেই। প্রায় তিন বছর বিচার পর্ব শেষে এবার তাদের সাজা ঘোষণা করা হল ।
মামলার সরকারি আইনজীবী আনোয়ার আলী আনসারী বলেন, "ঘটনার দিন দুপুরে বিশেষভাবে সক্ষম ওই কিশোরী তার বান্ধবীর বাড়িতে যাচ্ছিল । সে সময় অভিযুক্তরা তার পথ আটকে তাকে একটি জঙ্গলে নিয়ে যায় ৷ সেখানেই তার উপর যৌন নির্যাতন চালায় একজন ৷ অন্যজন সেটির ভিডিয়ো করে রাখে। পরে সেই ছবি ও ভিডিয়ো ছড়িয়ে দেওয়া হয় সোশাল মিডিয়ায় ৷ ওই কিশোরীর বাবা থানায় লিখিত অভিযোগ করেন ঘটনার প্রায় 80 থেকে 82 দিন পর। তার ভিত্তিতে পুলিশি তদন্ত শুরু হয় । " জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "অভিযোগের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে দ্রুত চার্জশিট পেশ ও প্রমাণ সংগ্রহ করার ফলে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে।"