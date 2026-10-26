এনজেপি স্টেশনে ভেস্তে গেল আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের ছক, গ্রেফতার বিহারের 2 যুবক
Bihar men arrested at NJP station: দুই পাচারকারী স্কুল ব্যাগে অস্ত্র লুকিয়ে কোনও বড়সড় অপরাধমূলক কাজ কিংবা বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল বলে অনুমান পুলিশের ।
Published : October 26, 2026 at 4:18 PM IST
শিলিগুড়ি, 26 অক্টোবর: উৎসবের মরশুমের আবহেই শিলিগুড়ির নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনে ভেস্তে গেল এক বড়সড় আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের ছক । হাতবদলের ঠিক আগের মুহূর্তেই শিলিগুড়ি জিআরপির স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) এবং এনজেপি পুলিশের যৌথ অভিযানে ধরা পড়ে গেল বিহারের দুই যুবক ।
ধৃতদের নাম রোহণ কুমার (20) এবং গুড্ডু কুমার (19)। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তারা উভয়েই বিহারের খাগারিয়া এলাকার বাসিন্দা । বিহার থেকে আসা এই দুই পাচারকারী স্কুল ব্যাগে অস্ত্র লুকিয়ে কোনও বড়সড় অপরাধমূলক কাজ কিংবা বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল বলে প্রাথমিক অনুসন্ধানে অনুমান পুলিশের ।
ডেপুটি এসআরপি অনুপম মজুমদার এবিষয়ে বলেন, "আগ্নেয়াস্ত্র-সহ দু'জন বিহারের যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে । গোটা ঘটনার তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ।"
রবিবার রাতে গোপন সূত্রে আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের খবর পেয়েই সতর্ক হয়ে যান এনজেপি জিআরপি ও এসওজি-র আধিকারিকেরা । পরিকল্পনা অনুযায়ী স্টেশনের বিভিন্ন প্রান্তে নজরদারি শুরু করা হয় । এনজেপি স্টেশনের 6 নম্বর প্ল্যাটফর্মে ডাউন বিবেক এক্সপ্রেস এসে পৌঁছতেই পুলিশের স্পেশাল টিম ট্রেনটির সাধারণ কামরায় তল্লাশি অভিযান চালায় । সেই সময় দুই যুবকের চলাফেরা ও হাবভাব দেখে সন্দেহ হলে পুলিশকর্মীরা তাদের ঘিরে ফেলেন এবং আটক করেন ।
পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাদের কথাবার্তায় অসঙ্গতি ধরা পড়ে । এরপরই তাদের কাঁধে থাকা স্কুল ব্যাগে তল্লাশি চালাতে গিয়ে বেরিয়ে আসে আগ্নেয়াস্ত্র । বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে দুই যুবককে ঘটনাস্থল থেকেই গ্রেফতার করা হয় ।
এনজেপি জিআরপি সূত্রের খবর, প্রাথমিক জেরায় ধৃতেরা স্বীকার করেছে যে, তারা আলিপুরদুয়ার থেকে ট্রেনে চেপে এনজেপি স্টেশনে এসেছিল । সেখান থেকে ডাউন বিবেক এক্সপ্রেসে চেপে তাদের প্রথমে কিষানগঞ্জ পৌঁছনোর কথা ছিল । পরিকল্পনা অনুযায়ী, কিষানগঞ্জ থেকে পুনরায় ট্রেন বদলে বিহারের খাগারিয়ায় ফিরে যাওয়ার ছক কষেছিল তারা । তবে পাচারকারীদের এই রুট বদলের আগেই পুলিশের তৎপরতায় তা ভেস্তে যায় । প্রাথমিক তদন্তকারীদের অনুমান, উৎসবের মরশুমকে কাজে লাগিয়ে অস্ত্র বিক্রি বা হাতবদলের উদ্দেশ্যেই এই বেআইনি অস্ত্র সীমান্ত এলাকা থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ।
সোমবার ধৃত রোহণ কুমার ও গুড্ডু কুমারকে জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হয় । এই আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের নেপথ্যে কোনও আন্তঃরাজ্য বড়সড় পাচারচক্র বা গ্যাং জড়িয়ে রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে চান তদন্তকারীরা । মূল চক্রীদের হদিশ পেতে এবং এই অস্ত্রের উৎস ও গন্তব্য নিশ্চিত করতে ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের আবেদন জানিয়েছে জিআরপি ।