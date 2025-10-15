ETV Bharat / state

খাম খুলতেই চমকে গেলেন বৃদ্ধা ! পুলিশ সেজে অভিনব কায়দায় বারাসতে গয়না চুরি

খাম খুলতেই বৃদ্ধা দেখেন, তাতে সোনার অলংকার নেই । বরং রয়েছে দুটো ঢিল ও ইনিটিশনের চুরি ।

jewellery theft
পুলিশ পরিচয় দিয়ে বারাসতে কেপমারি (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 15, 2025 at 8:18 PM IST

3 Min Read
বারাসত, 15 অক্টোবর: পুজোর মুখে গলায় সোনার গয়না দিয়ে বেরবেন না । গয়নাগুলো খামে ভরে ব্যাগে রাখুন । 'পুলিশে'র পরামর্শে গয়না খুলে খামে ভরে রেখেছিলেন । সেই খাম খুলতেই বৃদ্ধা হতবাক হয়ে গেলেন । লোপাট হয়ে গিয়েছে 36 গ্রাম সোনার গয়না । সোমবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনা জেলা সদর বারাসত শহরে ।

কয়েকদিন পরেই বারাসতের ঐতিহ্যবাহী কালীপুজো শুরু হচ্ছে । দর্শনার্থীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে পুলিশ-প্রশাসনের পক্ষ থেকে বেশ কয়েক দফা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । ফি বছর কালীপুজোর মুখে বারাসতে ছিনতাই কিংবা কেপমারির ঘটনা বারবার ঘটে থাকে । তাই সে ব্যাপারে চলতি বছর পুলিশ আগাম সতর্কতামূলক বেশ কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে । শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে । বাড়ানো হয়েছে পুলিশের টহলদারিও । তারই মধ্যে পুলিশ সেজে শহরের বুকে ঘটে গেল অভিনব কায়দায় কেপমারির ঘটনা ।

খাম খুলতেই চমকে গেলেন বৃদ্ধা ! পুলিশ সেজে অভিনব কায়দায় বারাসতে গয়না চুরি (ইটিভি ভারত)

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভরদুপুরে বারাসত পুরসভার 30 নম্বর ওয়ার্ডের মুখার্জিপাড়ার বাসিন্দা ছায়া পাল নামে এক বৃদ্ধা পাড়ার দোকানে যাচ্ছিলেন । অভিজাত পরিবারের ওই বৃদ্ধার গায়ে বেশ কয়েকটি সোনার অলংকার ছিল । পথে পুলিশ পরিচয় দিয়ে দুই যুবক ওই বৃদ্ধাকে সোনার অলংকার খুলে ব্যাগে রাখতে বলেন । ঠিক সেই সময় তাঁদের সামনে দিয়ে সোনার গয়না পরা এক যুবক যাচ্ছিলেন । ওই দুই যুবক তাঁকেও ধমক দিয়ে সোনার গয়না খুলে পকেটে রাখতে বলেন । সঙ্গে তাঁরা ওই যুবককে একটি খামও দিয়েছিলেন ।

পথচারী যুবক সোনার গলার চেন খুলে খামে ভরে পকেটে রেখে দেন । ওই বৃদ্ধাও পুলিশ পরিচয় দেওয়া যুবকের কথা শুনে হাতের ও গলার সোনার অলংকার খুলে ফেলেন । ওই যুবকরা একটি খাম দিয়েছিলেন । বৃদ্ধা গয়না খুলে ওই খামে ভরে তা ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে নেন । ওই দুই যুবক অলংকার খামে ভরার সময় বৃদ্ধাকে সাহায্য করেছিলেন ।

jewellery theft
বৃদ্ধার গয়না চুরি (নিজস্ব ছবি)

ছায়া পাল বলেন, "কিছুক্ষণ পরে খাম খুলতেই দেখি তাতে সোনার অলংকার নেই । তাতে ছিন দুটো ঢিল ও ইমিটিশনের চুরি ।" এরপরেই বৃদ্ধার পরিবারের লোকেরা বারাসত থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, পুলিশ পরিচয় দেওয়া ওই দুই যুবক আসলে ছিনতাইবাজ চক্রের সাগরেদ । রাস্তায় যে যুবক সোনার গয়না খুলে পকেটে ভরেছিলেন, সম্ভবত তিনিও ওই চক্রের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন ।

jewellery theft
কালীপুজোর আগে চুরি বারাসতে (নিজস্ব ছবি)

এই নিয়ে বারাসতের এসডিপিও বিদ্যাগর আজিঙ্কা অনন্ত বলেন, "30 নম্বর ওয়ার্ডের ছিনতাইয়ের ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে দুষ্কৃতীদের ধরার জন্য বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে । সাধারণ মানুষের কাছে আমরা আবেদন জানাচ্ছি, পুলিশ পরিচয় দিয়ে কেউ কিছু বললে, তারা যেন একটু খোঁজখবর নেন ।"

TAGGED:

JEWELLERY THEFT IN BARASAT
THEFT IN BARASAT
বারাসতে গয়না চুরি
পুলিশ সেজে চুরি
JEWELLERY THEFT

