সমলিঙ্গে বিয়ে 'প্রত্যন্ত' সুন্দরবনে, একসঙ্গে পথচলা শুরু রিয়া-রাখির

সমলিঙ্গে বিয়ে 'প্রত্যন্ত' সুন্দরবনে, একসঙ্গে পথচলা শুরু রিয়া-রাখির
পরিবার না-মানায় বাড়ি ছেড়েছেন রাখি ৷ পাশে পেয়েছেন রিয়ার পরিবার ও প্রতিবেশীদের ৷ মন্দিরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন দুই যুবতী ৷
Published : November 5, 2025 at 6:52 PM IST
সুন্দরবন, 5 নভেম্বর: সুপ্রিম কোর্টে সমলিঙ্গের বিয়েকে শহুরে বিলাসিতা বলে উল্লেখ করেছিলেন কেন্দ্রের আইনজীবী ৷ 2023 সালের মামলায় কেন্দ্রীয় সরকারের সেই বক্তব্যকে খারিজ করে দিয়েছিল তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ ৷ কেন্দ্রের সেদিনের দাবিকে ফের একবার ভুল প্রমাণিত করলেন প্রত্যন্ত সুন্দরবনের দুই যুবতী ৷ মঙ্গলবার প্রতিবেশীদের সাহায্যে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন রিয়া এবং রাখি ৷
রিয়া সরদার দক্ষিণ 24 পরগনার মন্দিরবাজার এলাকার বাসিন্দা ৷ আর রাখি নস্কর এই জেলারই বকুলতলার বাসিন্দা ৷ তবে, মেয়ের সমকামী প্রেমকে মেনে নেননি রাখির বাবা-মা ৷ তাই ঘর ছেড়ে ভালোবাসার মানুষের হাত ধরেছেন রাখি ৷ তাঁদের এই সম্পর্ককে মেনে নিয়েছে রিয়ার পরিবার ৷ তবে, সামাজিক স্বীকৃতির প্রশ্ন তো থেকেই যায় !
তাই প্রতিবেশী ও স্থানীয় ক্লাবের সঙ্গে কথা বলেন রিয়া এবং তাঁর পরিবার ৷ স্মার্টফোনের যুগে সমলিঙ্গে বিয়ের কথা তাঁরা আগে শুনেছিলেন ৷ তবে, বাস্তবে কখনও দেখেননি ৷ তবে, দুই যুবতী বিয়ে করে একসঙ্গে থাকতে চান শুনে কেউ আপত্তি করেননি ৷ বরং, প্রতিবেশীরাই স্থানীয় মন্দিরে বিয়ের আয়োজন করেন ৷ সেই মতো মঙ্গলবার সাতপাকে ঘুরে, মালাবদল ও সিঁদুরদানের মধ্যে দিয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন রিয়া এবং রাখি ৷
তাঁদের এই সম্পর্ক নিয়ে রিয়া বলেন, "আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি একসঙ্গে থাকব ৷ আমার পরিবার পাশে দাঁড়িয়েছে ৷ তাই আজকে আমরা বিয়ে করলাম ৷ আমাদের 2 বছরের সম্পর্ক ৷ ফোনে পরিচয় ৷ তারপর ফোনেই কথা চলত ৷ দু’জন মানুষের একসঙ্গে থাকতে গেলে লিঙ্গ বাধা হতে পারে না ৷ ভালোবাসাটা থাকতে হয় ৷ আমরা একে অপরকে ভালোবাসি ৷ এটুকুই যথেষ্ট ৷"
রাখি বলেন, "আমার বাড়িতে ওঁ গিয়ে 7-8 মাস থেকেছিল ৷ তখন কোনও সমস্যা হয়নি ৷ পরে বাবা মেনে নেয়নি ৷ বাবা বলছে থাকতে দেব না ৷ তাই আমি বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি ৷ আজকে আমরা বিয়ে করলাম ৷"
এ নিয়ে রিয়ার প্রতিবেশী জলধর মণ্ডল বলেন, "আজকে দু’টি মেয়ে বিয়ে করল ৷ আগে কখনও দেখিনি ৷ তবে, খবরে শুনেছি, পড়েছি সমলিঙ্গের বিয়ের কথা ৷ এবার প্রথম দেখলাম ৷ ওরা আমাদের কাছে এসে বলল একসঙ্গে থাকতে চায়, তাই বিয়ে করবে ৷ আমাদের ক্লাবের তরফে ওদের বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷"
তবে, দু’টি মেয়ে বা ছেলের একে অপরকে বিয়ের ঘটনা প্রথম নয় ৷ গত সেপ্টেম্বর মাসে বীরভূমের দুবরাজপুরে দুই যুবতীর বিয়ে হয় ৷ সোশাল মিডিয়ায় পরিচয় থেকে প্রেম ৷ সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভালোবাসার টানে মালদা থেকে বীরভূমে চলে এসেছিলেন নমিতা দাস ৷ আবার স্ত্রী’র সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ করে পুরুষ সঙ্গীকে বিয়ে করেছিলেন বীরভূমের বাসুদেব ৷ আর এবার রিয়া এবং রাখি ৷
উল্লেখ্য, 2023 সালে সুপ্রিম কোর্ট সমলিঙ্গের বিবাহকে আইনি স্বীকৃতি দেয়নি ৷ তবে, বিষয়টি নিয়ে কোনও রায়ও ঘোষণা করেনি ৷ শীর্ষ আদালতের পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ এই বিষয়টি পুরোপুরি দেশের সংসদের উপর ছেড়ে দিয়েছে ৷ সেখানে বলা হয়, সরকার চাইলে আইন এনে সমলিঙ্গের বিয়েকে বৈধ বা অবৈধ ঘোষণা করতে পারে ৷