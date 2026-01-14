ETV Bharat / state

ভোটাধিকার পেতে কমিশনের দ্বারস্থ দুই বিদেশিনী !

ভোটাধিকার পেতে রাজ্যের নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে এলেন দুই বিদেশিনী । তাঁদের দাবি, নাগরিকত্ব আগেই পেয়েছেন । আর তাই এবার নাম তুলতে চান ভোটার তালিকায় ।

Russian and Ukrainian women applies for SIR
ভোটাধিকার পেতে সিইওর দ্বারস্থ দুই বিদেশিনী (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 14, 2026 at 12:36 AM IST

কলকাতা, 14 জানুয়ারি: তাঁদের দাবি, নাগরিকত্ব আগেই পেয়েছেন ৷ এবার ভোটাধিকার পেতে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ দুই বিদেশিনী ৷ ব্যাপারটা অবাক করার মতোই ! সংবিধান অনুসারে নির্বাচনী আইন বলছে, ভোটাধিকার তাঁরাই পাবেন যাঁরা এ দেশের নাগরিক। বিদেশিরা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন না ৷ তবে এবার ভোটাধিকার চেয়ে সিইও-র কাছে আবেদন করলেন রাশিয়ার ও ইউক্রেনের দুই মহিলা ৷

দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা এ দেশে থাকেন। মায়াপুরের ইস্কনে দীক্ষিত । দু'দশকের বেশি সময় ধরে এই দেশে বসবাস করার পর ভারতের নাগরিকত্ব পেয়েছেন বলে তাঁদের দাবি। তবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি ৷ কীভাবে তাঁরা নাগরিরকত্ব পেয়েছেন তাও জানা যায়নি এখনও ৷ দুজনের দাবি, নাগরিকত্ব সংক্রান্ত তথ্য তাঁরা কমিশনে জমা দিয়েছেন ।

ভারতে থাকার সুবাদে বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন। বেশ ভালো বাংলাও বলতে পারেন। আর পাঁচজন বাঙালি নারীর মতো পছন্দ করেন শাড়ি পরতে। একাত্ম হয়ে গিয়েছেন ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ৷ তবে ভোটাধিকার নেই এখনও ৷ এবার সেই অভাব পূরণ করে নিতে চান বদ্রেশরি দেবী দাসী এবং রুকমাবতী দেবী দাসী। দীক্ষা নেওয়ার পর থেকে এই নামেই তাঁরা পরিচিত হন ৷ বদ্রেশরি আদতে ইউক্রেনের বাসিন্দা ছিলেন ৷ রুকমাবতী ছিলেন রাশিয়ার বাসিন্দা ৷

বদ্রেশরি জানালেন দীর্ঘদিন ভারতে আছেন ৷ এবার ভোটার তালিকায় নাম তুলতে চান ৷ এখন এসআইআরের কাজ চলছে তাই ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য এই সময়টিকেই বেছে নিয়েছেন। অফলাইনে এসআইআর সংক্রান্ত ফর্ম পূরণে করলেও কিছু সমস্যা থেকে গিয়েছিল বলে সরাসরি সিইও দফতরে এসেছিলেন সবকিছু ভালো ভাবে বুঝে নিতে। তিনি জানান, সিইও দফতরে আধিকারিকরা তাঁদের সহায়তা করেন এবং কীভাবে অনলাইনে ফর্ম পূর্ণ করতে করে হবে তা সবিস্তারে বুঝিয়ে দিয়েছেন ।

অন্যদিকে, পরিস্কার বাংলায় রুকমাবতী বলেন, "আমি ভারত ও ভারতীয়দের খুব ভালোবাসি ৷ এ দেশের সংস্কৃতিকেই আপন করে নিয়েছি। 20 বছরেরও বেশি সময় ধরে রয়েছি ভারতে। আগে ফর্ম ফিল-আপ করেছিলাম ৷ সেখানে ছোট একটা সমস্যা ছিল ৷ এখানে এসে আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলার পর তাঁরা আমাকে সবটা বুঝিয়ে দিয়েছেন।"

এদিকে এদিন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এসআইআর-শুনানিতে ডাকা নিয়ে অভিযোগ জানাতে সিইও দফতরে আসেন বাংলা একতা মঞ্চের সদস্যরা ৷ গত কয়েকদিন ধরে রাজ্যে শুরু হয়েছে এসআইআরের শুনানি পর্ব। সাধারণ ভোটারের পাশাপাশি শুনানিতে ডাক পাচ্ছেন বাংলার একাধিক বিশিষ্ট। এরই বিরোধিতা করেছে মঞ্চ ৷ মঞ্চের তরফে এসেছিলেন তৃণমূল নেতা তন্ময় ঘোষ, অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় এবং পরিচালক ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত সহ অন্যান্যরা।

