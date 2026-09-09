মেট্রো স্টেশনে যাত্রী ও আরপিএফের চুলোচুলি, জরিমানা করল কর্তৃপক্ষ
কলকাতা মেট্রোর কোনও স্টেশনে মহিলা যাত্রীদের মধ্যে এমন মারামারির ঘটনা সম্ভবত আগে হয়নি ৷ ঘটনাটি ঘটে সোমবার রাতে ৷ ভিডিয়ো অবশ্য এদিন প্রকাশ্যে আসে ৷
Published : September 9, 2026 at 8:46 PM IST
কলকাতা, 9 সেপ্টেম্বর: মহিলাদের মধ্যে চুলোচুলি ঘটনা বিরল নয় । ট্রেনের কামরায় প্রায়শই এমন ঘটনা ঘটতে দেখা যায় ৷ কিন্তু কলকাতার একটি মেট্রো স্টেশনে একবারে প্রকাশ্যে দুই মহিলার চুল ধরে টানাটানি ! তাঁদের মধ্যে একজন আবার রেল পুলিশের কর্তব্যরত কর্মী ৷ এমনটা বোধহয় আগে কখনও দেখেনি বা শোনেনি শহরবাসী ৷
ঘটনাটি ঘটে গত 7 সেপ্টেম্বর রাতে ৷ এই ঘটনার একটি ভিডিয়ো অবশ্য বুধবার প্রকাশ্যে এসেছে ৷ ভিডিয়োর সত্য়তা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত । এমন চুলোচুলি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷ ওই দিন রাতের দিকে বাড়ি ফেরার সময় মহিলা যাত্রী ও মহিলা পুলিশের চুলের মুঠি ধরে টানাটানির সাক্ষী রইল নেতাজি ভবন মেট্রো স্টেশন ৷ দুই মহিলা যাত্রীরা সঙ্গে এক কর্তব্যরত আরপিএফ মহিলা পুলিশ অফিসারের কার্যত চুলোচুলি ও মারধরের জড়িয়ে পড়েন ৷
জানা গিয়েছে, নেতাজি ভবন মেট্রো স্টেশনে দুই মহিলা যাত্রী একসঙ্গে সফর করছিলেন ৷ তাঁদের ব্যাগ চেকিংকে কেন্দ্র করে প্রথমে বচসা বাধে মহিলা পুলিশ কর্মীর সঙ্গে ৷ এরপর সেখান থেকে হাতাহাতি এবং সেই হাতাহাতি চুলোচুলিতে পরিণত হয় ৷
ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, মহিলা যাত্রী ও মহিলা আরপিএফ দু'জনে একে অপরের চুল আঁকড়ে ধরে রয়েছেন ৷ কেউই কাউকে ছাড়তে নারাজ ৷ সেই অবস্থায় একেবারে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি করতে থাকেন দু'জনেই ৷ অবশেষে ঘটনাস্থলে উপস্থিত অন্যান্য আরপিএফ এবং মেট্রো কর্মীদের হস্তক্ষেপে তাঁদের দু'জনকে ছাড়ানো হয় ৷
ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসায় বুধবার মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, নেতাজি ভবন মেট্রো স্টেশনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের সঙ্গে আশোভন আচরণ করার অভিযোগে দুই মহিলা যাত্রীকে আটক করে জরিমানা করে রেল সুরক্ষা বাহিনী বা আরপিএফ ৷ গত 7 সেপ্টেম্বর রাত 9.50 মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটে ৷ ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্টেশনে কিছুক্ষণের জন্য চাঞ্চল্য ছড়ায় ৷
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে দেখে তৎক্ষণাৎ এগিয়ে আসেন স্টেশনে ডিউটিতে থাকা আরপিএফ কর্মীরা ৷ তাঁরা দ্রুত মধ্যস্থতা করে দুই মহিলাকে শান্ত করেন এবং স্টেশন চত্বরে যাত্রীদের জন্য নির্ধারিত আচরণবিধি ও নিয়মকানুন মনে করিয়ে দিয়ে সতর্ক করেন ৷
পরবর্তীতে, স্টেশনের সার্বিক শান্তিশৃঙ্খলা ভঙ্গ করা এবং অন-ডিউটি কর্মীদের সঙ্গে অপেশাদার আচরণের অপরাধে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় ৷ আরপিএফ-এর পক্ষ থেকে নিয়ম লঙ্ঘনের দায়ে ওই দুই মহিলা যাত্রীর প্রত্যেককে এক হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে ৷