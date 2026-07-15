70 বছরের পুরনো ECL-এর ট্যাংক ভেঙে আহত 2 মহিলা, এলাকায় পানীয় জলের সংকট

70 বছরের পুরনো ECL-এর ট্যাংক ভেঙে আহত 2 মহিলা, এলাকায় পানীয় জলের সংকট
ইসিএল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পানীয় জলের ট্যাংক রক্ষণাবেক্ষণ না-করার অভিযোগ ৷ বিকল্প ব্যবস্থার দাবিতে কর্তৃপক্ষের উপর চাপ শ্রমিক সংগঠনগুলির ৷
Published : July 15, 2026 at 1:45 PM IST
দুর্গাপুর, 15 জুলাই: হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল 70 বছরেরও বেশি পুরোনো একটি বিশালাকার জলের ট্যাংক ৷ জলভর্তি ওই বিশাল ট্যাঙ্কটি ভেঙে পড়ায় গুরুতর আহত হয়েছেন ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড (ইসিএল)-এর দুই মহিলা কর্মী ৷ বুধবারের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুর্গাপুরের ইসিএল-এর শ্যামসুন্দরপুর কোলিয়ারি এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে ৷
আহত দুই ইসিএল কর্মীর নাম সঙ্গীতা দেবী (50) এবং প্রভাবতী ভুঁইয়া (50) ৷ ঘটনার পরপরই তাঁদের দ্রুত দুর্গাপুরের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে ৷ নার্সিংহোম সূত্রে জানা গেছে, তাঁরা অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন ৷ তাঁদের চিকিৎসা চলছে ৷
স্থানীয় বাসিন্দা তথা গোটা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সনাতন মাঝি বলেন, আজ হঠাৎ করেই বিকট শব্দে জলভর্তি ট্যাংকটি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে ৷" দীর্ঘদিনের পুরনো এই ট্যাংকটির রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে ইসিএল কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত উদাসীনতা ও গাফিলতি এই দুর্ঘটনার মূল কারণ বলে অভিযোগে সরব হয়েছেন বাসিন্দারা ৷ স্থানীয় বাসিন্দা রজনীস দাস ইসিএল কর্তৃপক্ষের তীব্র সমালোচনা করে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ৷ তাঁর অভিযোগ, "বারবার জানানো সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি, যার ফলে আজকের এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ৷ ইসিএল-এর আধিকারিকরা যা খুশি তাই করছেন ৷ কিন্তু, যেসব জিনিসগুলো বিপজ্জনক অবস্থায় আছে সেখানে নজর দিচ্ছে না ৷"
খবর পেয়ে দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছান বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শ্রমিক সংগঠনগুলি নেতারা ৷ শ্রমিক নেতা প্রবীর চক্রবর্তীর অভিযোগ, "ইসিএল-এর চূড়ান্ত গাফিলতির কারণেই আজ এই দুর্ঘটনা ঘটেছে ৷ যে দুই কর্মী আহত হয়েছেন, তাঁদের প্রাণ সংশয় হতে পারত ৷ এই ঘটনার পিছনে কার গাফিলতি রয়েছে, তা নিয়ে অবিলম্বে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবি জানাচ্ছি আমরা ৷ পাশাপাশি এই জলের ট্যাংকের উপর 30 থেকে 35 হাজার মানুষের জলের জোগান নির্ভর করে ৷ ইসিএল কর্তৃপক্ষকে সেই জল দিতে হবে ৷"
উল্লেখ্য, এই জলের ট্যাংকটি ভেঙে পড়ার কারণে শ্যামসুন্দরপুর কোলিয়ারি ও সংলগ্ন এলাকার হাজার হাজার মানুষের পানীয় জলের সংকট তৈরি হয়েছে ৷ তীব্র গরমের মধ্যে কীভাবে পানীয় জলের ব্যবস্থা হবে, তা নিয়ে চরম দুঃশ্চিন্তা ও উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে মানুষজন ৷ এই পরিস্থিতিতে পানীয় জলের বিকল্প ব্যবস্থা করার দাবিতে ইসিএল কর্তৃপক্ষের উপর চাপ তৈরি করছে শ্রমিক সংগঠনগুলি ৷