ETV Bharat / state

পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মোটরবাইক পাস জয় 2 বঙ্গকন্যার

বাঁকুড়া জেলার ওই দুই মহিলা একজন চিকিৎসক, অপরজন শিক্ষিকা ৷ বাইক নিয়ে জয় করলেন তাঁরা লাদাখের উমলিং লা পাস ও সিয়াচেন বেস ক্যাম্প ৷

Umling La pass
পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মোটরবাইক পাস জয় 2 মহিলা-সহ চারজনের (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 26, 2025 at 5:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বাঁকুড়া, 26 অক্টোবর: মহিলারা কী না পারে ! কেবল ঘরে-বাইরে সীমাবদ্ধ নেই তাঁদের জীবন ৷ তাই তো বাঁকুড়ার দুই নারী সোজা বাইক চালিয়ে পৌঁছে গেলেন লাদাখের উমলিং লা পাসে ৷ জয় করলেন পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এই মোটরবাইক পাস ৷ যার উচ্চতা 19 হাজার 24 ফুট ৷

এই সফল দুই নারী হলেন বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসক সুনীতা বাগদি এবং বাঁকুড়া মিশন গার্লস হাইস্কুলের শিক্ষিকা মুন্না পাল ৷ 'বিয়ের আগে রক্তপরীক্ষা করানো ও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়া'র ডাক দিয়ে তাঁরা এই বাইক যাত্রা শুরু করেন বাঁকুড়া থেকে ৷

পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মোটরবাইক পাস জয় 2 মহিলার (নিজস্ব ভিডিয়ো)

জানা গিয়েছে, বাঁকুড়া এক্সপ্লোরেশন নেচার অ্যাকাডেমির চার সদস্য 3 অক্টোবর চারটি বাইক নিয়ে বাড়ি থেকে যাত্রা শুরু করেন ৷ সেই দলে ছিলেন চিকিৎসক সুনীতা বাগদি, শিক্ষিকা মুন্না পাল ছাড়াও সরকার পোষিত স্কুলের শিক্ষক সুকান্ত পাল ও ব্যবসায়ী শেখ আলিমউদ্দিন ৷ বাইক নিয়ে শ্রীনগর, কার্গিল, লেহ হয়ে 16 অক্টোবর দুপুরে তাঁরা লাদাখের উমলিং লা-এ পৌঁছন । উমলিং লা জয় করার পর অবশেষে 14 দিনের দীর্ঘ বাইক সফর শেষে 24 অক্টোবর অর্থাৎ শুক্রবার তাঁরা সুস্থ শরীরে বাঁকুড়ায় ফিরেছেন ।

Umling La pass
উমলিং লা পাস ও সিয়াচেন বেস ক্যাম্প জয় চার রাজ্যবাসীর (নিজস্ব ছবি)

শনিবার ওই চার বাইকারকে বাঁকুড়া এক্সপ্লোরেশন নেচার অ্যাকাডেমির তরফে শহরের একটি বেসরকারি লজে সংবর্ধনা জানানো হয় । এদিনের এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তাঁরা তাঁদের দীর্ঘ যাত্রাপথের অভিজ্ঞতা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেন । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ চিকিৎসক পঞ্চানন কুণ্ডু, সদর থানার আইসি সুজয় তুঙ্গ, বাঁকুড়া ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশন সহ-সভাপতি এবং এলাকার বিশিষ্টজনেরা ও সংগঠনের সভাপতি, সম্পাদক-সহ অন্যান্যরা ।

Umling La pass
সংবর্ধনা জানানো হয় দলের সদস্যদের (নিজস্ব ছবি)

শিক্ষিকা মুন্না পাল বলেন, "এটা আমাদের কাছে খুব বড় পাওয়া ৷ রাজ্যের প্রথম বাঙালি মহিলা হিসাবে আমি ও সুনীতা উমলিং লা জয় করলাম ৷ এর উচ্চতা 19 হাজার 24 ফুট ৷ এটা জয় করার পর আমরা খুবই গর্বিত ৷ মনে সাহস ও নিজের উপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে কোনও কিছুই অসম্ভব নয় ৷ সব কিছু পাওয়া যায় ৷ 150 সিসি স্কুটি নিয়ে উমলিং লা জয় করা যায় ৷ এটা আমারও বিশ্বাস ছিল না ৷ কিন্তু আমি করে দেখিয়েছি ৷ থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার ডাক দিয়ে আমাদের এই যাত্রা ছিল, যা সম্পূর্ণ সফল হয়েছে ।"

এদিন এই বাইকার দলের অন্যতম সদস্য চিকিৎসক সুনীতা বাগদি বলেন, "দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন পূরণ হল । সোশাল মিডিয়ায় দেখেছি অনেকে বাইক নিয়ে লাদাখ যায় ৷ সেখান থেকে আমারও ইচ্ছে হয় বাইক নিয়ে লাদাখ যাওয়ার ৷ সম্ভবত প্রথম বাঙালি মহিলা হিসেবে সিয়াচেন বেস ক্যাম্প ও উমলিং লা পাসে পৌঁছেছি আমরা । এটা ভেবেই বেশ ভালো লাগছে । আমাদের দুটো মোটিভ ছিল - বিয়ের আগে থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষায় জোর ও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়া এবং সেভ ড্রাইভ সেভ লাইভ ৷"

এই যাত্রার টিম লিডার তথা ব্যবসায়ী শেখ আলিমুদ্দিন বলেন, "আমাদের দলের সদস্যদের কারোরই আগে পাহাড়ে বাইক চালানোর অভিজ্ঞতা ছিল না । বিষয়টা পুরোটাই চ্যালেঞ্জের ছিল আমার কাছে । আবহাওয়াও যথেষ্ট প্রতিকূল ছিল । তার মধ্যেও এই সফরে কোনও ওষুধ ব্যবহার করতে হয়নি কাউকে । সফলভাবেই দুই মহিলা সদস্য-সহ আমরা চারজন উমলিং লা ও সিয়াচেন বেস ক্যাম্প জয় করে ফিরেছি ।"

TAGGED:

UMLING LA SUMMIT
WORLD SECOND HIGHEST MOTORABLE PASS
উমলিং লা পাস
সিয়াচেন ব্যস ক্যাম্প
UMLING LA PASS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.