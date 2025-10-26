পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মোটরবাইক পাস জয় 2 বঙ্গকন্যার

পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মোটরবাইক পাস জয় 2 বঙ্গকন্যার
বাঁকুড়া জেলার ওই দুই মহিলা একজন চিকিৎসক, অপরজন শিক্ষিকা ৷ বাইক নিয়ে জয় করলেন তাঁরা লাদাখের উমলিং লা পাস ও সিয়াচেন বেস ক্যাম্প ৷
Published : October 26, 2025 at 5:47 PM IST
বাঁকুড়া, 26 অক্টোবর: মহিলারা কী না পারে ! কেবল ঘরে-বাইরে সীমাবদ্ধ নেই তাঁদের জীবন ৷ তাই তো বাঁকুড়ার দুই নারী সোজা বাইক চালিয়ে পৌঁছে গেলেন লাদাখের উমলিং লা পাসে ৷ জয় করলেন পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এই মোটরবাইক পাস ৷ যার উচ্চতা 19 হাজার 24 ফুট ৷
এই সফল দুই নারী হলেন বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসক সুনীতা বাগদি এবং বাঁকুড়া মিশন গার্লস হাইস্কুলের শিক্ষিকা মুন্না পাল ৷ 'বিয়ের আগে রক্তপরীক্ষা করানো ও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়া'র ডাক দিয়ে তাঁরা এই বাইক যাত্রা শুরু করেন বাঁকুড়া থেকে ৷
জানা গিয়েছে, বাঁকুড়া এক্সপ্লোরেশন নেচার অ্যাকাডেমির চার সদস্য 3 অক্টোবর চারটি বাইক নিয়ে বাড়ি থেকে যাত্রা শুরু করেন ৷ সেই দলে ছিলেন চিকিৎসক সুনীতা বাগদি, শিক্ষিকা মুন্না পাল ছাড়াও সরকার পোষিত স্কুলের শিক্ষক সুকান্ত পাল ও ব্যবসায়ী শেখ আলিমউদ্দিন ৷ বাইক নিয়ে শ্রীনগর, কার্গিল, লেহ হয়ে 16 অক্টোবর দুপুরে তাঁরা লাদাখের উমলিং লা-এ পৌঁছন । উমলিং লা জয় করার পর অবশেষে 14 দিনের দীর্ঘ বাইক সফর শেষে 24 অক্টোবর অর্থাৎ শুক্রবার তাঁরা সুস্থ শরীরে বাঁকুড়ায় ফিরেছেন ।
শনিবার ওই চার বাইকারকে বাঁকুড়া এক্সপ্লোরেশন নেচার অ্যাকাডেমির তরফে শহরের একটি বেসরকারি লজে সংবর্ধনা জানানো হয় । এদিনের এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তাঁরা তাঁদের দীর্ঘ যাত্রাপথের অভিজ্ঞতা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেন । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ চিকিৎসক পঞ্চানন কুণ্ডু, সদর থানার আইসি সুজয় তুঙ্গ, বাঁকুড়া ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশন সহ-সভাপতি এবং এলাকার বিশিষ্টজনেরা ও সংগঠনের সভাপতি, সম্পাদক-সহ অন্যান্যরা ।
শিক্ষিকা মুন্না পাল বলেন, "এটা আমাদের কাছে খুব বড় পাওয়া ৷ রাজ্যের প্রথম বাঙালি মহিলা হিসাবে আমি ও সুনীতা উমলিং লা জয় করলাম ৷ এর উচ্চতা 19 হাজার 24 ফুট ৷ এটা জয় করার পর আমরা খুবই গর্বিত ৷ মনে সাহস ও নিজের উপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে কোনও কিছুই অসম্ভব নয় ৷ সব কিছু পাওয়া যায় ৷ 150 সিসি স্কুটি নিয়ে উমলিং লা জয় করা যায় ৷ এটা আমারও বিশ্বাস ছিল না ৷ কিন্তু আমি করে দেখিয়েছি ৷ থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার ডাক দিয়ে আমাদের এই যাত্রা ছিল, যা সম্পূর্ণ সফল হয়েছে ।"
এদিন এই বাইকার দলের অন্যতম সদস্য চিকিৎসক সুনীতা বাগদি বলেন, "দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন পূরণ হল । সোশাল মিডিয়ায় দেখেছি অনেকে বাইক নিয়ে লাদাখ যায় ৷ সেখান থেকে আমারও ইচ্ছে হয় বাইক নিয়ে লাদাখ যাওয়ার ৷ সম্ভবত প্রথম বাঙালি মহিলা হিসেবে সিয়াচেন বেস ক্যাম্প ও উমলিং লা পাসে পৌঁছেছি আমরা । এটা ভেবেই বেশ ভালো লাগছে । আমাদের দুটো মোটিভ ছিল - বিয়ের আগে থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষায় জোর ও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়া এবং সেভ ড্রাইভ সেভ লাইভ ৷"
এই যাত্রার টিম লিডার তথা ব্যবসায়ী শেখ আলিমুদ্দিন বলেন, "আমাদের দলের সদস্যদের কারোরই আগে পাহাড়ে বাইক চালানোর অভিজ্ঞতা ছিল না । বিষয়টা পুরোটাই চ্যালেঞ্জের ছিল আমার কাছে । আবহাওয়াও যথেষ্ট প্রতিকূল ছিল । তার মধ্যেও এই সফরে কোনও ওষুধ ব্যবহার করতে হয়নি কাউকে । সফলভাবেই দুই মহিলা সদস্য-সহ আমরা চারজন উমলিং লা ও সিয়াচেন বেস ক্যাম্প জয় করে ফিরেছি ।"