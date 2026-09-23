প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু 2 মহিলার, সিকিমের নম্বর প্লেটের গাড়ির ধাক্কা

প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু 2 মহিলার, সিকিমের নম্বর প্লেটের গাড়ির ধাক্কা
NH17 Road Accident in Jalpaiguri: তীব্র গতি থাকায় গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলেন চালক ! রাস্তার ঢালে নেমে দুই মহিলাকে ধাক্কা মারার অভিযোগ ৷
Published : September 23, 2026 at 3:24 PM IST
জলপাইগুড়ি, 23 সেপ্টেম্বর: প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরা হল না ! সিকিমের নম্বর প্লেট লাগানো একটি গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল দুই মহিলার ৷ তাঁদের ধাক্কা মারার পর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঘাতক গাড়িটি রাস্তার ধারে থাকা ট্রাফিকের সাইনবোর্ডে সজোরে ধাক্কা মারে ৷ ঘটনায় অভিযুক্ত গাড়ি চালককে আটক করেছে পুলিশ ৷ ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার ওদলাবাড়ির ফ্লাইওভার সংলগ্ন 17 নম্বর জাতীয় সড়কে ৷ মৃত দুই মহিলার নাম দীপমালা থাপা এবং সুমাদেবী প্রসাদ ৷ তাঁরা ওলদাবাড়ির দেবী পাড়ার বাসিন্দা ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রত্যেকদিনের মতো বুধবার ভোরে এই দু’জন প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন ৷ ওদলাবাড়ি বাজারের দিক থেকে ওদলাবাড়ি চেল সেতু পার করে ফ্লাইওভার পর্যন্ত হাঁটার পর বাড়ি ফিরছিলেন তাঁরা ৷ অভিযোগ, চেল সেতু সংলগ্ন রাস্তার ধার দিয়ে হেঁটে ফেরার সময় পিছনদিক থেকে একটি সিকিমের নম্বর প্লেট লাগানো গাড়ি সজোরে ধাক্কা মারে ওই দু’জনকে ৷
এই ঘটনা নিয়ে জেলা পুলিশ ট্রাফিকের এক আধিকারিক বলেন, "ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ কেন গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ হারালেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷" তবে, প্রশ্ন উঠেছে গাড়ির চালক কি মদ্যপ ছিলেন ? নাকি তিনি গাড়ির গতি বেশি থাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন তিনি ? এমন একাধিক প্রশ্নের জবাব পেতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
তবে প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, গাড়ির গতি অনেকটা বেশি ছিল ৷ যার জেরে ধাক্কা লাগার পর দুই মহিলা বেশ কয়েকমিটার দূরে ছিটকে যান ৷ স্থানীয়দের দাবি, জাতীয় সড়ক হওয়ায় ওই দুই মহিলা রাস্তার অনেকটাই ধার দিয়ে হেটে যাচ্ছিলেন ৷ কিন্তু, গাড়িটি দ্রুত গতিতে রাস্তার ঢালে নেমে এসে দীপমালা থাপা এবং সুমাদেবী প্রসাদকে ধাক্কা মারে ৷ ঘটনাস্থলেই মারা যায় সুমাদেবী প্রসাদ ৷ স্থানীয়রা দীপমালা থাপাকে উদ্ধার করে ওদলাবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর ৷ মালবাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ঘাতক গাড়িটিকে উদ্ধার করেছে ৷ পাশাপাশি, অভিযুক্ত চালককে আটক করেছেন তদন্তকারীরা ৷
সাম্প্রতিক সময়ে 17 নম্বর জাতীয় সড়কের এই অংশে বেশ কয়েকটি বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে ৷ তার জেরে একাধিক মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে বলে অভিযোগ ৷ তাই স্থানীয়রা এই এলাকায় বাড়তি পুলিশি নজরদারির দাবি জানিয়েছেন ৷ স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ জাব্বার আলি বলেন, "এই এলাকায় গাড়ির গতি প্রায়শই খুব জোরে থাকে ৷ সেই কারণেই এই দুর্ঘটনাগুলি ঘটছে ৷" আরেক বাসিন্দা তথা প্রত্যক্ষদর্শী সঞ্জয় পাল বলেন, "দু’জনকে পিছন থেকে আচমকাই তীব্র গতিতে সিকিমের নম্বর প্লেট লাগানো গাড়িটা ধাক্কা মারে ৷ সম্ভবত ড্রাইভার ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ৷"