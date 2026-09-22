বিএন বসু মহকুমা হাসপাতাল থেকে শিশু চুরির চেষ্টা ! গ্রেফতার 2 মহিলা
Child Theft Incident in BN Basu Sub-divisional Hospital: ভিজিটিং আওয়ারে প্রসূতি বিভাগে ঢুকে শিশু চুরির চেষ্টা ! প্রশ্নের মুখে সরকারি হাসপাতালের সুরক্ষা ব্যবস্থা ৷
Published : September 22, 2026 at 9:33 PM IST
ব্যারাকপুর, 22 সেপ্টেম্বর: সরকারি হাসপাতাল থেকে শিশু চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়লেন দুই মহিলা ! ঘটনাটি উত্তর 24 পরগনার ব্যারাকপুরের বিএন বসু মহকুমা হাসপাতালের ৷ অভিযোগ, হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগ থেকে একটি সদ্যোজাতকে চুরির চেষ্টা করছিলেন এক মহিলা ৷ বিভাগের এক কর্মীর সন্দেহ হয় । জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাঁর কথায় অসঙ্গতি ধরা পড়ে ৷ তিনি জানান, এই ঘটনায় তাঁকে আরও একজন সাহায্য় করছেন । এরপরেই পুলিশে খবর দেওয়া হয় ৷ ঘটনায় দু’জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷
এই ঘটনা সম্পর্কে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, " শিশু চুরির চেষ্টার একটি ঘটনা বিএন বসু হাসপাতালে ঘটেছে ৷ অভিযুক্ত দু’জনকে আমরা গ্রেফতার করেছি ৷ তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ এর সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ৷" ঘটনায় হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থার গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে ৷ যা নিয়ে হাসপাতালের সুপারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে, তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷
জানা গিয়েছে, ভিজিটিং আওয়ারে প্রসূতি বিভাগে ভর্তি এক মহিলা তাঁর সদ্যোজাত সন্তানকে রেখে শৌচালয়ে গিয়েছিলেন ৷ পাশের বেডে থাকা মহিলা এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের শিশুর দিকে নজর রাখতে বলে যান তিনি ৷ অভিযোগ, সেই সময় এক মহিলা এসে ওই বেডে বসেন এবং সদ্যোজাতকে কোলে তুলে নেন ৷ কিন্তু, শিশুটিকে কোলে তোলার পরেই সে কাঁদতে শুরু করে ৷
সেই সময় প্রসূতি বিভাগের এক মহিলা কর্মীর নজরে আসে বিষয়টি ৷ শিশুটিকে কোলে নেওয়ার ধরন দেখে সন্দেহ হয় তাঁর ৷ তিনি ওই মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন ৷ তিনি কে জানতে চান ৷ অভিযোগ, তখনই মহিলার কথায় অসংলগ্নতা ধরা পড়ে ৷ তিনি নিজেকে শিশুটির মাসি বলে দাবি করেন ৷ কিন্তু, শিশুটি কাঁদা সত্ত্বেও তাকে কোল থেকে নামাচ্ছিলেন না ৷ বরং ওড়না দিয়ে সদ্যোজাতের মুখ ঢেকে দিচ্ছিলেন ৷
সেই সময় আশেপাশের বেডে থাকা রোগী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা ওই মহিলাকে চেপে ধরেন ৷ ততক্ষণে ওয়ার্ডের অন্যান্য নার্সরা সেখানে চলে আসেন ৷ তাঁরা মহিলার থেকে শিশুটিকে নিয়ে নেন এবং প্রসূতি বিভাগের বাইরে থাকা পুলিশ কর্মীদের খবর দেন ৷ ততক্ষণে শৌচালয়ে যাওয়া সদ্যোজাতের মা ওয়ার্ডে ফিরে আসেন ৷ তাঁকে বিষয়টি জানানো হয় ৷ প্রসূতি জানান, ওই মহিলা তাঁর কেউ হন না এবং তিনি তাঁকে চেনেন না ৷
তখনই পুলিশ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে ৷ পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের মুখে মহিলা জানান, তিনি শিশু চুরি করতে এসেছিলেন । হাসপাতালের নিচে তাঁর আরেক সঙ্গী রয়েছেন ৷ এরপর পুলিশ সেই মহিলাকেও আটক করে থানায় নিয়ে যায় এবং গ্রেফতার করে ৷ জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত দুই মহিলার নাম হাসিনা বিবি এবং সাবনাম পারভিন ৷
এই ঘটনা সম্পর্কে হাসপাতালের কর্মী দেবযানী পাণ্ডে বলেন, "আমি প্রথমে খেয়াল করি, যে শিশুটিকে অদ্ভুতভাবে কোলে আঁকড়ে বসে আছেন ওই সন্দেহজনক মহিলা ৷ সেই সময় শিশুটির মা বেডে ছিলেন না ৷ তিনি বাথরুমে গেছিলেন পাশের বেডের মহিলাদের শিশুটিকে দেখার দায়িত্ব দিয়ে ৷ পাশের বেডের মহিলারা এবং অন্যান্য স্টাফরা জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে ৷ কিন্তু, তিনি ঠিকঠাক করে কথা বলতে পারছিলেন না ৷ এমনকি শিশুর মুখ ওড়না দিয়ে বারবার ঢেকে ফেলছিলেন ৷ তাই অন্যান্য নার্সিং স্টাফদের এবং সিকিউরিটি ও পুলিশকে খবর দেওয়া হয় ৷ এরপর পুলিশ এসে গ্রেফতার করে মহিলাকে ৷"