পুরভোটের আগে তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে দুই কাউন্সিলর, ফরজানা-সঞ্চিতার দলবদলে রাজনৈতিক চর্চা
TMC Councillors join Congress: পুজোর পরেই পুরভোট হওয়ার কথা ৷ এদিন কংগ্রেসে যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের দুই কাউন্সিলর ৷
Published : October 14, 2026 at 7:18 PM IST
কলকাতা, 14 অক্টোবর: উৎসবের মরসুম কাটলেই কলকাতা পুরনিগম নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক তৎপরতা বাড়তে পারে ৷ এই আবহে কংগ্রেসে যোগ দিলেন কলকাতা পুরনিগমের দুই কাউন্সিলর ফরজানা চৌধুরী ও সঞ্চিতা মণ্ডল ৷ বুধবার হাজি মহম্মদ মহসিন স্কোয়ারে মধ্য কলকাতা জেলা কংগ্রেসের দফতরে তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার ৷ পুরভোটের আগে এই যোগদানকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে আলোচনা ৷
কলকাতা পুরনিগমের পুরনো 64 নম্বর ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন ফরজানা চৌধুরী ৷ অন্যদিকে, 51 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন পুরপ্রতিনিধি সঞ্চিতা মণ্ডল ৷ ফরজানা একসময় সিপিআই নেত্রী ছিলেন ৷ পরে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন ৷ এবার তাঁর গন্তব্য কংগ্রেস ৷ অন্যদিকে, সঞ্চিতা মণ্ডলের কংগ্রেসে যোগদানও পুরভোটের আগে শহরের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের সম্ভাবনা তৈরি করেছে।
এই দুই প্রাক্তন তৃণমূল নেত্রীর হাতে কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, “আরএসএস-বিজেপির স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে রাহুল গান্ধির লাগাতার ও আপসহীন লড়াইয়ে আস্থা রেখে বিভিন্ন দল থেকে নেতা-কর্মীরা কংগ্রেসের সঙ্গে আসছেন ৷ বহুত্ববাদের ঐতিহ্যকে রক্ষা করার লড়াই লড়ছে কংগ্রেস ৷”
একই সঙ্গে কলকাতায় ভোটার তালিকা থেকে বহু মানুষের নাম বাদ পড়ার বিষয়টিও সামনে এনেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। তাঁর দাবি, বিধানসভা নির্বাচনে যাঁরা ভোট দিতে পারেননি, পুরভোটে তাঁদের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে পুজোর পরেই আন্দোলনে নামবে কংগ্রেস। এই কর্মসূচিতে কোনও বিভাজন ছাড়াই গণতন্ত্রপ্রিয় সব মানুষকে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
দুই প্রাক্তন পুর প্রতিনিধির কংগ্রেসে যোগদান নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি সিপিআই ৷ দলের কলকাতা জেলা সম্পাদক প্রবীর দেব বলেন, “গত পুরসভা নির্বাচনের সময় তৃণমূলে গিয়েছিলেন টিকিট পাওয়ার জন্য । আবার তৃণমূল থেকে কংগ্রেসে গিয়েছেন । আসন্ন নির্বাচনে এই কর্পোরেশনের টিকিট পেতে পারেন, সেই আশা থেকেই হয়তো দল বদল ৷ এঁদের কোনও নীতি নেই ।”
উল্লেখ্য, এদিনের যোগদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মধ্য কলকাতা জেলা কংগ্রেস সভাপতি মানস সরকার, প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পার্থ ভৌমিক ও সুমন রায়চৌধুরী, সমাজমাধ্যম বিভাগের চেয়ারপার্সন অশোক ভট্টাচার্য এবং সাংস্কৃতিক বিভাগের সুদীপ্তা রায়চৌধুরী-সহ অন্যান্য নেতারা ৷
সব মিলিয়ে, পুজোর পর কলকাতা পুরনিগম নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলির প্রস্তুতি যখন ক্রমশ জোরদার হওয়ার সম্ভাবনা, তখন দুই প্রাক্তন কাউন্সিলরের কংগ্রেসে যোগদান নতুন করে দলবদল ও রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে বিতর্ক উসকে দিল ৷ এই যোগদান পুরভোটে কংগ্রেসকে কতটা সুবিধা দেয়, এখন সেটাই দেখার ৷