SIR আবহে জাল নথি তৈরির রমরমা ব্যবসা ! গ্রেফতার তৃণমূল 'ঘনিষ্ঠ' 2
উদ্ধার 29টি ভুয়ো সিল, প্রচুর ভুয়ো শংসাপত্র ও একটি কম্পিউটার প্রিন্টার ৷ ধৃতদের চাঁচল মহকুমা আদালতে তোলা হলে আটদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক৷
Published : November 9, 2025 at 6:17 PM IST
মালদা, 9 নভেম্বর: এসআইআর আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে মানুষকে ৷ অনেকের প্রয়োজনীয় নথিপত্র নেই ৷ 2002 সালের ভোটার তালিকায় নামও নেই ৷ অনেকের পরিবারে কারওই নামও সেই তালিকায় নেই ৷ এখন প্রয়োজন জন্ম-মৃত্যু-সহ নানা সরকারি শংসাপত্রের ৷ কম্পিউটার সেন্টার ও স্টেশনারি দোকানের আড়ালে ভুয়ো শংসাপত্র তৈরির ব্যবসা খুলে বসেছিলেন দুই ব্যক্তি ৷ সম্পর্কে তাঁরা কাকা-ভাইপো ৷ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই দোকানে হানা দেয় রতুয়া থানার অধীনস্থ সামসী ফাঁড়ির পুলিশ ৷ গ্রেফতার করা হয়েছে কাকা-ভাইপোকে ৷
ধৃতদের একজন তো আবার সম্পর্কে স্থানীয় তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত প্রধানের ছেলে ৷ আরেকজনও ঘাসফুল থেকে দূরে নয় ৷ তিনি এলাকার অঞ্চল তৃণমূলের প্রাক্তন সদস্যের ছেলে ৷ দু’জনেই নিয়মিত ঘাসফুল শিবিরের মিটিং-মিছিলে অংশ নেন ৷ কিন্তু তাঁদের সেই ব্যবসা এবার গোটাতে হয়েছে ৷ তাঁদের থেকে উদ্ধার হয়েছে 29টি ভুয়ো সিল, প্রচুর ভুয়ো শংসাপত্র ও একটি কম্পিউটার প্রিন্টার ৷ 10 দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে ধৃতদের চাঁচল মহকুমা আদালতে তোলা হলে দু’জনকেই আটদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক ৷
ঘটনাটি ঘটেছে রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের চাঁদমুনি 2 গ্রাম পঞ্চায়েতের আন্ধারু গ্রামে ৷ ঘটনার প্রেক্ষিতে শোরগোল পড়েছে রতুয়ায় ৷ এনিয়ে শাসকদলকে আক্রমণ শানিয়েছে বিরোধী দলগুলি ৷ ধৃতদের নাম সরিফ খান ওরফে রাজা ও আবদুল খালেক ওরফে বুলেট ৷ 35 বছর বয়সি সরিফ সম্পর্কে 40 বছর বয়সি খালেকের ভাইপো ৷ সরিফ চাঁদমুনি 2 গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আসফাতুর রহমানের সৎ ছেলে ৷
সামসী ফাঁড়ির পুলিশ গতকাল বিকেলে প্রথমে সরিফের দোকানে হানা দেয় ৷ সেখান থেকে জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র, ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, মার্কশিট-সহ বিভিন্ন ভুয়ো নথি উদ্ধার হয় ৷ সরিফকে জেরা করে গ্রেফতার করা হয় খালেককে ৷ তবে ভুয়ো সিল উদ্ধার করতে পুলিশকর্মীদের প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে ৷ সেসব বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিলেন অভিযুক্তরা ৷ এমনকি নয়ানজুলির ধার থেকেই সিল উদ্ধার হয়েছে ৷
আন্ধারু গ্রামের বাসিন্দা জাকির হোসেন বলছেন, “শুনেছি, গতকাল পুলিশ ওদের দু’জনকে গ্রেফতার করেছে ৷ এরা দু’জন সম্পর্কে কাকা-ভাইপো ৷ এদের কাছ থেকে পুলিশ কিছু ভুয়ো নথি উদ্ধার করেছে ৷ 29টি ভুয়ো সিলও নাকি ওদের কাছে পাওয়া গিয়েছে ৷ আরও শুনেছি, শুধু চাঁদমুনি 2 নয়, সামসী গ্রাম পঞ্চায়েতের সিল ও সই জাল করেও নাকি ওরা জন্ম-মৃত্যুর ভুয়ো শংসাপত্র তৈরি করেছে ৷ তবে এর কতটা সত্যি আমি জানি না ৷ পুলিশ তদন্ত করছে ৷ পুলিশ যথাযথ তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবে ৷ তবে ওরা নাকি বেশ কিছুদিন ধরেই এই কাজ করছে ৷”
স্থানীয় বাটনা হাইমাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মীর মহম্মদ মোশারফ হোসেন বলেন, “উদ্ধার হওয়া ভুয়ো সিলগুলির মধ্যে আমাদের মাদ্রাসার সিলও রয়েছে ৷ পুলিশ যা ব্যবস্থা নেওয়ার নিচ্ছে ৷ তেমন প্রয়োজন পড়লে আমরাও আইনি ব্যবস্থা নেব ৷ তবে এখনও পর্যন্ত আমাদের মাদ্রাসার কোনও ভুয়ো শংসাপত্র ওদের কাছে পাওয়া যায়নি ৷ আমরা বিষয়টির উপর লক্ষ্য রাখছি ৷”
এই ঘটনায় মুখে কুলুপ চাঁদমুনি 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আসফাতুর রহমানের ৷ সংবাদমাধ্যমের সামনে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷ তবে ওই পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের প্রতিনিধি তথা স্থানীয় তৃণমূল নেতা মহম্মদ আবদুল তোয়াব জানাচ্ছেন, “বিষয়টি শুনেছি ৷ চোখে দেখিনি ৷ প্রধানের সঙ্গে এই ঘটনার কতটা কী রয়েছে তা আমার জানা নেই ৷ তবে 20-22 বছর ধরে প্রধানের সঙ্গে ওই পরিবারের ভালো সম্পর্ক ৷ সেই সূত্রেই 2008 সালে প্রধান ওই পরিবারের এক বধূকে বিয়ে করেছেন ৷ সেই বধূর প্রথম পক্ষের ছেলে সরিফ খান ৷ এই ঘটনায় প্রধান কেন মুখ খুলছেন না তা তিনি বলতে পারবেন ৷ তবে এই দু’জনকে তৃণমূলের মিটিং-মিছিলে দেখেছি ৷ আবদুল খালেক তৃণমূলের অঞ্চল কমিটির প্রাক্তন সদস্য মাস্টার মেশার আলির ছেলে ৷ আমরা চাইব, পুলিশ এই ঘটনার সঠিক তদন্ত করে যথাযথ পদক্ষেপ করুক ৷”
এদিকে, তৃণমূল পরিচালিত সামসী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মণীষা দাসের বক্তব্য, “গত পরশু রাতেই পুলিশ ফোন করে আমাকে বিষয়টি জানিয়েছে ৷ চাঁদমুনি 2 গ্রাম পঞ্চায়েতের আন্ধারু গ্রামের সরিফ খান ও আবদুল খালেক নামে দুই ব্যক্তি বিভিন্ন পঞ্চায়েত, স্কুল, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, কবরস্থান-সহ একাধিক প্রতিষ্ঠানের সিল অবৈধভাবে বানিয়ে অফলাইনে তারা বার্থ সার্টিফিকেট বা রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ইস্যু করছে ৷ আমরা থানার বড়বাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করেছি ৷ পুলিশ যেন যথাযথ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে ৷"
তিনি আরও বলেন, "তারা প্রকৃত অপরাধী হলে তাদের শাস্তি হতেই হবে ৷ পুলিশের কাছে আমরা এই দাবি রেখেছি ৷ উদ্ধার হওয়া সিলগুলির মধ্যে আমাদের পঞ্চায়েতের সাব রেজিস্ট্রার আর প্রধানের ভুয়ো সিলও রয়েছে ৷ এসব প্রমাণিত হলে ওদের শাস্তি হবে ৷ ওরা আগে থেকেই এই চক্রান্ত চালাচ্ছিল৷ এসআইআর আবহে তাদের এই কাজ বেশি হচ্ছে ৷ কারণ, এসআইআর নিয়ে মানুষ আতঙ্কে রয়েছে ৷ আমরা এনিয়ে পুলিশ ফাঁড়িতে মৌখিক অভিযোগ করে রেখেছি ৷ বিষয়টির উপর নজর রেখে চলেছি ৷”
এই ঘটনায় শাসকদলের দিকে তির ছুড়েছে বিরোধীরা ৷ সিপিআইএম-এর রতুয়া 1 নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক নজরুল ইসলাম বলেন, “তৃণমূল দলটাই জালিয়াত ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই জালিয়াতদের স্বাধীনতা দিয়েছেন, তোমরা করে খাও ৷ শুধু ভোটের সময় ভোট লুট করে তৃণমূলকে জেতাতে হবে৷ এটা সংগঠিত অপরাধ৷ এমন বহু জাল চক্র গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে রয়েছে ৷ পুলিশ সব জানে ৷ কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না অথবা নিতে পারছে না ৷ এরাই অনুপ্রবেশকারীদের জাল নথি তৈরি করে দিচ্ছে ৷”
বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক অভিষেক সিংহানিয়ার মন্তব্য, “এই ধরনের ভুরি ভুরি জাল নথি সরকারের মদতে তৈরি হচ্ছে ৷ এমনকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্য সভায় বলছেন, তাঁদের পার্টি অফিসে গেলে সব নথি তৈরি হয়ে যাবে ৷ আসলে পশ্চিমবঙ্গে সবই সম্ভব ৷ এসআইআর নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ৷ তৃণমূলের নেতারাও মানুষের সঙ্গে মিথ্যাচার করছেন ৷ কিন্তু এসব কোনও কাজে আসবে না ৷ 2002 সালের ভোটার তালিকা থেকে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে ৷ অনেক বাংলাদেশি এদেশে এসে বিয়ে করে শ্বশুরকে বাবা দেখিয়ে ভোটার কার্ড তৈরি করে নিয়েছে ৷ যখন ভোটার কার্ড ম্যাপিং হবে, তখন সব ধরা পড়ে যাবে ৷ ভারতীয়দের কারও নাম এসআইআরে বাদ যাবে না ৷ যারা বিদেশি, ভয় তাদেরই ৷ এরাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোট ব্যাংক ৷ এদের জন্য সরকারের মদতেই ভুয়ো নথি তৈরি হচ্ছে ৷”