পানিট্যাঙ্কি সীমান্তে ধৃত দুই থাই মহিলা, নকল ইমিগ্রেশন সিলের পর্দাফাঁস

বুধবার সকালে বর্ডার ইন্টারেকশন টিমের (বিআইটি) তৎপরতায় ওই দুই থাই মহিলাকে আটক করা হয় পানিট্যাঙ্কি সীমান্তের নতুন ব্রিজের কাছে ৷

ধৃত দুই থাই মহিলা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 29, 2026 at 1:27 PM IST

খড়িবাড়ি (দার্জিলিং), 29 মে: নকল ইমিগ্রেশন সিল ব্যবহারের অভিযোগে দুই থাই মহিলা আটক ৷ গতকাল শিলিগুড়ি সংলগ্ন খড়িবাড়ি ব্লকের ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি চেকপোস্টে তারা ভুয়ো ইমিগ্রেশন সিল ব্যবহার করছিল বলে অভিযোগ ৷ তখনই 41 নম্বর ব্যাটেলিয়নের সশস্ত্র সীমা বলে (এসএসবি)-এর হাতে তারা ধরা পড়ে ৷ রাতে ধৃতদের নকশালবাড়ি থানার পুলিশ গ্রেফতার করে ৷ বৃহস্পতিবার ওই থাই মহিলাদের শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হবে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল সকালে একটি চারচাকা গাড়ি করে ওই দুই থাই মহিলা সীমান্তের চেকপোস্টে পৌঁছয়। নিয়ম অনুযায়ী, ইমিগ্রেশন ফর্ম পূরণের পর তাদের পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের জন্য শিফট কমান্ডারের কাছে জমা দেওয়া হয়। অভিযোগ, সেই সময় ওই মহিলাদের সঙ্গে থাকা এক ব্যক্তি ইমিগ্রেশন অফিসারকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। এসএসবি জওয়ানদের তৎপরতায় ওই ব্যক্তির জালিয়াতি ধরা পড়ে যায়। বিষয়টি বুঝতে পেরেই ওই ব্যক্তি দ্রুত গাড়িতে উঠে চালকের আসনে বসে চম্পট দেয়।

সিসিটিভি ফুটেজে পুরো ঘটনার দৃশ্য ধরা পড়েছে ৷ এসএসবি'র পক্ষ থেকে বিষয়টি দ্রুত ইমিগ্রেশন আধিকারিকদের জানানো হয়। তদন্তে উঠে আসে, ইমিগ্রেশন দফতরের পক্ষ থেকে ওই মহিলাদের কোনও এক্সিট সিল দেওয়া হয়নি, যা থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় পাসপোর্টগুলিতে লাগানো ছিল ভুয়ো সিলগুলি।

ধৃতদের মধ্যে একজন পিমচানোক কেতলা (43)। সে গতবছর 20 জুলাই সালে ভারতে প্রবেশ করে। দিল্লি, গুরগাঁও ও মাদুরাইয়ের বিভিন্ন স্পা ও ম্যাসাজ সেন্টারে তিনি কাজ করত। বাগডোগরায় আসার পর একটি চক্র তাকে নিয়ে গিয়ে পাসপোর্টের উপর জাল সিল লাগিয়ে দিয়েছিল বলে জানা গিয়েছে ৷

দ্বিতীয় জন চিন্তারা বুদ্ধপং (38)। সে গতবছর 30 জুলাই দিল্লি হয়ে ভারতে প্রবেশ করে আমেদাবাদের একটি ম্যাসাজ সেন্টারে কাজ করত। চলতি বছরের 16 জানুয়ারি তার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় সে অবৈধভাবে ভারতে বসবাস করছিল ৷

এসএসবি'র 41 নম্বর ব্যাটেলিয়নের কম্যান্ডেন্ট বিকাশ কুমারের নেতৃত্বে এই অভিযান চালানো হয়। প্রাথমিক তদন্তে একটি সুসংগঠিত মানবপাচার চক্রের যোগসাজশের প্রমাণ মিলেছে, যারা অর্থের বিনিময়ে সরকারি নিরাপত্তা সিলের জালিয়াতি করে অবৈধভাবে মানুষ পারাপারের কাজ করে। ধৃত দুই মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদের পর খড়িবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পলাতক গাড়ি চালক ও চক্রের অন্য সদস্যদের ধরতে ব্যাপক তল্লাশি চালাচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনী।

