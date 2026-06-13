স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল দুই কিশোর ! উত্তেজিত জনতার রোষে বন্ধ ফেরি চলাচল
ডুবুরি দেরিতে আসার অভিযোগে ফেরি চলাচল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিলেন উত্তেজিত জনতা । নিখোঁজ কিশোরদের সন্ধানে চলছে তল্লাশি ৷
Published : June 13, 2026 at 7:36 PM IST
শান্তিপুর, 13 জুন: শান্তিপুরে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা । স্নান করতে নেমে একসঙ্গে তলিয়ে গেল দুই কিশোর । ডুবুরি দেরিতে আসায় ফেরি চলাচল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিলেন উত্তেজিত জনতা । ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী ৷ নিখোঁজ দুই কিশোরের নাম আকাশ শেখ এবং বাপি শেখ ৷ দু'জনের বয়স আনুমানিক 17 বছর ।
নদিয়া জেলার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত নৃসিংহপুর কালনা ফেরিঘাট । গুরুত্বপূর্ণ ফেরিঘাটগুলির মধ্যে অন্যতম এই ঘাটটি । প্রতিনিয়ত হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করে ফেরিঘাট দিয়ে । স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার দুপুর নাগাদ শান্তিপুর থানার অন্তর্গত 22 এবং 23 নম্বর ওয়ার্ডের সাত ভাই পাড়া এলাকার ছয় কিশোর একসঙ্গে স্নান করতে আসে কালনা ফেরিঘাটে । স্নান করতে নামার পর চারজন উঠে এলেও দুই কিশোর আর উঠে আসেনি । খবর পেয়ে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন । ঘটনাস্থলে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে শান্তিপুর থানার পুলিশ ।
প্রাথমিকভাবে স্থানীয় বাসিন্দারায় গঙ্গায় জলে নেবে ওই দুই কিশোরকে খোঁজার চেষ্টা করেন । অভিযোগ, জলে ডোবার ঘটনার কয়েক ঘণ্টা অতিক্রান্ত করলেও বিপর্যয় মোকাবিলা দলের কোনও কর্মী ঘটনাস্থলে আসেনি ৷ যার ফলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় । ফেরি চলাচল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেন উত্তেজিত জনতা । এই খবর লেখা পর্যন্ত কিশোরদের খোঁজ পাওয়া যায়নি ৷ তাদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ৷
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দুই কিশোর ভিনরাজ্যে কাজ করত । ঈদের দিন তারা বাড়ি এসেছিল । চলতি মাসের 15 তারিখে তাদের পুনরায় কাজে যাওয়ার কথা ছিল । কিন্তু শনিবার হঠাৎ বন্ধুরা মিলে ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে আসে । আর সেখানেই ঘটে যায় এই বিপত্তি । এই ঘটনায় রীতিমতো একদিকে যেমন শোকের ছায়া নেমে এসেছে, তেমন ফেরিঘাট চত্বরে উত্তেজনা রয়েছে । অন্যদিকে সম্পূর্ণরূপে ফেরিঘাট বন্ধ হওয়ার কারণে চরম সমস্যায় পড়েছেন নিত্যযাত্রীরা ।
নিখোঁজ কিশোরের মামা আবদার শেখ বলেন, "আমি খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসি । এসে জানতে পারি মোট ছ’জন স্নান করতে নেমেছিল । চারজন উঠলেও দু’জন তলিয়ে গিয়েছে । তার মধ্যে আমার একজন ভাগ্নে রয়েছে । এরা কেউ বাড়িতে থাকে না । ভিন রাজ্যে সোনার কাজ করে । আবার 15 তারিখে টিকিট ছিল চলে যাওয়ার । কিন্তু এসে দেখি এখনও ডুবুরি আসেনি ।"
ওই যুবকের বন্ধু হিফাজুল শেখ বলেন, "আমি খবর পাই আমাদের পাড়ারই দুটো ছেলে স্নান করতে নেমে জলে ডুবে গিয়েছে । আমি তৎক্ষণাৎ এখানে ছুটে আসি । একজনের নাম বাপি শেখ ৷ অপরজনের নাম আকাশ শেখ ৷ এরা সকলেই ভিন রাজ্যে কাজ করে । এসে দেখি এখনও খোঁজাখুঁজি চলছে ।"
নিখোঁজ কিশোরের আরেক আত্মীয় ইসমাইল শেখ বলেন, "এরা সকলেই বাইরে কাজ করত । ঈদের সময় এসেছিল । এতদিন বাড়িতে থাকলেও কখনোই গঙ্গায় স্নান করতে আসেনি । তবে এদিন বাড়িতে বলে এসেছিল ৷ এসে দেখি এই দুর্ঘটনা ঘটেছে ।"
রানাঘাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার আশিস মৈজ্য বলেন, "খবর পেয়ে আমাদের পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে । ইতিমধ্যেই বিপর্যয় মোকাবিলার প্রতিনিধিরা নিখোঁজ কিশোরদের খোঁজার চেষ্টা করছে ।"