ইটিভি ভারত IMPACT: বারণ সত্ত্বেও নিষিদ্ধ কীটনাশক প্রয়োগ ! জলপাইগুড়িতে 1 বছরের জন্য় সিল 2 চা-বাগান

ইটিভি ভারত IMPACT: বারণ সত্ত্বেও নিষিদ্ধ কীটনাশক প্রয়োগ ! জলপাইগুড়িতে 1 বছরের জন্য় সিল 2 চা-বাগান
Tea garden: ক্ষুদ্র চা-শ্রমিকদের থেকে কাঁচা চা-পাতা নেওয়া বন্ধ করে 274টি বটলিফ ফ্যাক্টরি । তারপরেও কমেনি এই প্রবণতা ৷ অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন ৷
Published : September 28, 2026 at 7:11 PM IST
জলপাইগুড়ি, 28 সেপ্টেম্বর: বার বার অভিযোগ আসছিল একাধিক ক্ষুদ্র চা-শ্রমিক নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহার করছেন । নিষিদ্ধ মনোসিল কীটনাশক ব্যবহার আগেই বন্ধ করা হয়েছিল ভারতীয় চা-পর্ষদের তরফ থেকে । তারপরও অবৈধভাবে কিছু চা-শ্রমিক চা-বাগানে এই কীটনাশক ব্যবহার করছিলেন । তাঁদের সচেতন করা হলেও কার্যক্ষেত্রে তা দেখা যায়নি । এবার কড়া পদক্ষেপ নিলেন চা-শ্রমিকরাই । নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহারের অভিযোগে জলপাইগুড়ির দুটো চা বাগান সিল করে দিলেন তাঁরা।
উল্লেখ্য়, সম্প্রতি এই বিষয়ে ইটিভি ভারতের খবরের জেরে তৎপরতা দেখা যায় চা-পর্ষদ, সংশ্লিষ্ট সাংসদ এবং বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলোর তরফে। বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলো চা নেওয়া বন্ধ করে দেয়। এই খবরের পরেই ক্ষুদ্র চা-শ্রমিকরা সিদ্ধান্ত নেন, কেউ নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহার করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সেই মোতাবেক এবার চা-বাগান সিল করা হল।
কাঁচা চা-পাতায় নিষিদ্ধ কীটনাশক মেলায় চা-বিক্রিতে ক্ষতির মুখে পড়ছিল বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলো । উত্তরবঙ্গের 274টি বটলিফ ফ্যাক্টরি ক্ষুদ্র চা-শ্রমিকদের কাছ থেকে কাঁচা চা-পাতা নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল । নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহার রুখতে MRL রিপোর্ট ছাড়া কোনওভাবেই কাঁচা চা-পাতা নেওয়া হবে না বলে নির্দেশিকাও জারি করা হয়েছিল ।
এরপর জলপাইগুড়ির সাংসদের মধ্যস্থতায় ক্ষুদ্র চা শ্রমিক ও বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যা মেটানো হয় । তাতেও কাজ না হওয়ায় ক্ষুদ্র চা-শ্রমিকরাই নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহার বন্ধে কোমর বেঁধে নামলেন । জেলার দুটো চা-বাগানকে এক বছরের জন্য সিল করা হল । শাস্তিস্বরূপ এক বছরের জন্য অভিযুক্ত-চা শ্রমিকের কয়েক বিঘা বাগান থেকে আগামী তিন মাস চা-পাতা বিক্রিও বন্ধ করল স্থানীয় চা ব্যবসায়ী সমিতি । ময়নাগুড়ির দোমহনি 2 গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়।
অভিযোগ, ময়নাগুড়ির দোমহনি 2 গ্রাম পঞ্চায়েতের চা-শ্রমিক সুশীল বিশ্বাসের চা-বাগানে নিষিদ্ধ কীটনাশক দেওয়া হচ্ছে, এই অভিযোগ উঠতেই স্থানীয় চা-ব্যবসায়ীরা এলাকায় জড়ো হন । আগামী তিনমাসের জন্য ওই চা-বাগান থেকে চা-পাতা তোলা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । অন্যদিকে ময়নাগুড়ির রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এক বাগানের নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহার করার অভিযোগে আরও এক চা-শ্রমিকের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয় । চা-শ্রমিক অম্বুজ সরকার তাঁর চা বাগানে নিষিদ্ধ কীটনাশক স্প্রে করার সময় ধরা পড়ে যান । স্থানীয়রা দেখে ফেলেন নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহার ।
এরপরেই সংগঠনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁর চা-বাগান কয়েক মাসের জন্য সিল করা হয়। স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে আগামী কয়েকমাস তাঁর চা-বাগান থেকে কেউ চা-পাতা কিনবেন না ।
নর্থ বেঙ্গল টি প্রোডিউসার অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান সঞ্জয় ধানুটি বলেন, "আমরা বার বার বলছিলাম ক্ষুদ্র চা বাগানে নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে । আমাদের কোনও চা বাগান নেই । ক্ষুদ্র চা শ্রমিকদের থেকে কাঁচা পাতা নিয়েই চা পাতা উৎপাদন করে থাকি। কিন্তু তৈরি চা বিক্রি করতে গেলেই ধরা পড়ছে চায়ে নিষিদ্ধ কীটনাশক দেওয়া হয়েছে । চা রিজেক্ট হয়ে যাচ্ছে । বিদেশের বাজারে কীটনাশক যুক্ত চা বিক্রি হচ্ছে না । সেই কারণেই আমরা MRL রিপোর্ট ছাড়া কাঁচা চা পাতা নিচ্ছিলাম না । ক্ষুদ্র চা শ্রমিকরা নিজেদের ভালোর জন্য কড়া পদক্ষেপ নিয়েছেন, এটা ভালো দিক । যাতে কেউ নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহার না করেন এটাই আমরা চাই । তাতে চা শ্রমিকদের ভালো, আমাদেরও ভালো । আমি ধন্যবাদ দেব ইটিভি ভারতকে যারা প্রতিনিয়ত এই সমস্যাটা তুলে ধরেছেন।"
অভিযুক্ত চা শ্রমিক সুশীল বিশ্বাসের যদিও দাবি, "আমার নজর এড়িয়ে চা বাগানে কর্মীরা কীটনাশক স্প্রে করে । আর এই কীটনাশক অনেকদিন আগেই কেনা ছিল । আমি বাড়িতে ছিলাম না, সেই সময়ে চা বাগানে কীটনাশক দিচ্ছিলেন ওঁরা। তারপরে আমার বাড়ির লাগোয়া চা বাগানেও দেওয়া হয়। দু'জায়গাতেই চা পাতা তোলা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।"
ময়নাগুড়ি চা ব্যবসায়ী সমিতির অন্যতম সদস্য বাপি রায় জানান, "বার বার নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহারের জন্য বলে আসছি । অনেক ক্ষতি হচ্ছে । বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলো আমাদের চা পাতা নিতে চাইছে না ৷ আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে চা বাগান সিল করেছি । আগামী 3 মাস উনি চা পাতা তুলতে পারবেন না ।"
জলপাইগুড়ি জেলার কৃষি আধিকারিক বাবলু সাঁতরা বলেন, "নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে । ওই চা-শ্রমিক কোন দোকান থেকে নিষিদ্ধ কীটনাশক কিনেছিলেন, সেটা খোঁজ নিচ্ছি । নিষিদ্ধ কীটনাশক যাতে ব্যবহার না-হয় সেই কারণে প্রচার চালানো হচ্ছে ।"
জেলার ক্ষুদ্র চা শ্রমিক সমিতির সম্পাদক বিজয় গোপাল চক্রবর্তী বলেন, "নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহারের ফলে অনেক ক্ষতি হচ্ছিল । আমরা বার বার বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে চা-শ্রমিকদের সচেতন করেছি যাতে এসব ব্যবহার না করা হয় । কিন্তু দেখা যাচ্ছে শ্রমিকদের একাংশ নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহার করছেন । সংগঠনের তরফে কড়া সিদ্ধান্ত নিয়েছি যাঁরা নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহার করবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে । পাশাপাশি সরকারকেও জানানো হবে । কৃষি দফতরকেও আমরা বলেছি যে সমস্ত দোকান এই কীটনাশক বিক্রি করছে, যেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় । ইতিমধ্যে ময়নাগুড়ির এক সার বিক্রেতাকে শোকজ করা হয়েছে ।"
জেলার সার ব্যবসায়ী সমিতির সহ-সভাপতি সিদ্ধার্থ সরকার বলেন, "আমরা নিষিদ্ধ কীটনাশক বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছি । সার বিক্রেতাদের কাছে সেই তালিকা দেওয়া আছে । যদি কেউ নিষিদ্ধ কীটনাশক বিক্রি করেন তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা নেবে ।"