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'ডান্ডা ট্যাক্স' কাণ্ডে বড় পদক্ষেপ ! ঝাড়গ্রাম থেকে গ্রেফতার সাসপেন্ডেড দুই এমভিআই

আসানসোলে রামপুর চেকপোস্টে তোলাবাজির ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়েছিলেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের নীতি 'জিরো টলারেন্স' । তারপরেই পরিবহণ দফতর অভিযুক্ত দুই এমভিআইকে সাসপেন্ড করে ।

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গ্রেফতার সাসপেন্ডেড দুই এমভিআই (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 26, 2026 at 8:28 PM IST

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আসানসোল, 26 জুলাই: জাতীয় সড়কে 'ডান্ডা ট্যাক্স' এর নামে তোলাবাজি ও ঘুষ আদায়ের অভিযোগে সাসপেন্ড হওয়া দুই মোটর ভেহিকেলস ইন্সপেক্টরকে (এমভিআই) অবশেষে গ্রেফতার করল আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট । দীর্ঘদিন ধরেই গা-ঢাকা দিয়েছিলেন তাঁরা । পুলিশের দাবি, ঝাড়গ্রামে আত্মগোপন করেছিলেন অভিযুক্ত দুই আধিকারিক । সেখানেই অভিযান চালিয়ে তাঁদের পাকড়াও করা হয় ।

ধৃতদের নাম নাজিমুল হক এবং অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায় । রবিবার তাঁদের ভার্চুয়াল মাধ্যমে আসানসোল আদালতে পেশ করা হয় । তদন্তের স্বার্থে হেফাজতের আবেদন জানিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা ।

'ডান্ডা ট্যাক্স' কাণ্ডে বড় পদক্ষেপ ! ঝাড়গ্রাম থেকে গ্রেফতার সাসপেন্ড দুই এমভিআই (ইটিভি ভারত)

আসানসোলের কুলটি থানার অন্তর্গত 19 নম্বর জাতীয় সড়কের রামপুর চেকপোস্টে দীর্ঘদিন ধরেই ট্রাকচালকদের কাছ থেকে 'ডান্ডা ট্যাক্স' এর নামে টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠছিল । নথিপত্র যাচাইয়ের নামে পণ্যবাহী গাড়ি আটকে চালকদের হয়রানি করা হত এবং টাকা না দিলে মিলত না ছাড়পত্র ।

ঘটনায় নতুন মোড় আসে, যখন ঝাড়খণ্ডের এক ট্রাকচালক সংশ্লিষ্ট মোটর ভেহিকেলস আধিকারিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন । অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই নড়েচড়ে বসে রাজ্য প্রশাসন । মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে জানান, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের নীতি 'জিরো টলারেন্স' । তার পরেই পরিবহণ দফতর পশ্চিমবঙ্গ সার্ভিস রুলস অনুযায়ী অভিযুক্ত দুই এমভিআইকে সাসপেন্ড করে । একই সঙ্গে গোটা ঘটনার তদন্তভার দেওয়া হয় অ্যান্টি-করাপশন ব্যুরোকে ।

arrested from Jhargram
ঝাড়গ্রাম থেকে গ্রেফতার সাসপেন্ড দুই এমভিআই (নিজস্ব চিত্র)

বরখাস্ত হওয়ার পর থেকেই দুই আধিকারিকের খোঁজ মিলছিল না । তদন্তকারীদের দাবি, তাঁরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আত্মগোপন করেছিলেন । শেষ পর্যন্ত গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঝাড়গ্রামে অভিযান চালায় আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ । সেখান থেকেই গ্রেফতার করা হয় তাঁদের ।

তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, এই ঘটনায় শুধু দুই আধিকারিকই নন, আরও কেউ জড়িত থাকতে পারেন । দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় সড়কে তোলাবাজির যে অভিযোগ উঠছিল, তা কোনও সংঘবদ্ধ চক্রের মাধ্যমে চলছিল কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদে সেই চক্রের আরও সদস্যদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলতে পারে বলে মনে করছে তদন্তকারী সংস্থা ।

রবিবার আদালতে তদন্তকারীরা জানান, অভিযোগের আর্থিক লেনদেন, সম্ভাব্য যোগসাজশ এবং বেআইনি অর্থ আদায়ের নেপথ্যে কারা ছিল, তা জানতে ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন ।

এই ঘটনায় পরিবহণ দফতর এবং প্রশাসনিক মহলে ব্যাপক আলোড়ন তৈরি হয়েছে । জাতীয় সড়কে পণ্যবাহী গাড়ির চালকদের কাছ থেকে দীর্ঘদিন ধরে ওঠা অভিযোগের পর অবশেষে অভিযুক্ত আধিকারিকদের গ্রেফতার হওয়ায় তদন্তে নতুন গতি এল বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল ।

প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট বার্তা, সরকারি পদে থেকে দুর্নীতি, ঘুষ বা তোলাবাজির অভিযোগ প্রমাণিত হলে কোনও রকম ছাড় দেওয়া হবে না । তদন্তে যদি আরও কোনও সরকারি কর্মী বা ব্যক্তির যোগের প্রমাণ মেলে, তাঁদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

TAGGED:

DANDA TAX
TWO SUSPENDED MVIS ARRESTED
JHARGRAM
গ্রেফতার সাসপেন্ড দুই এমভিআই
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