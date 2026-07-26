'ডান্ডা ট্যাক্স' কাণ্ডে বড় পদক্ষেপ ! ঝাড়গ্রাম থেকে গ্রেফতার সাসপেন্ডেড দুই এমভিআই
আসানসোলে রামপুর চেকপোস্টে তোলাবাজির ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়েছিলেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের নীতি 'জিরো টলারেন্স' । তারপরেই পরিবহণ দফতর অভিযুক্ত দুই এমভিআইকে সাসপেন্ড করে ।
Published : July 26, 2026 at 8:28 PM IST
আসানসোল, 26 জুলাই: জাতীয় সড়কে 'ডান্ডা ট্যাক্স' এর নামে তোলাবাজি ও ঘুষ আদায়ের অভিযোগে সাসপেন্ড হওয়া দুই মোটর ভেহিকেলস ইন্সপেক্টরকে (এমভিআই) অবশেষে গ্রেফতার করল আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট । দীর্ঘদিন ধরেই গা-ঢাকা দিয়েছিলেন তাঁরা । পুলিশের দাবি, ঝাড়গ্রামে আত্মগোপন করেছিলেন অভিযুক্ত দুই আধিকারিক । সেখানেই অভিযান চালিয়ে তাঁদের পাকড়াও করা হয় ।
ধৃতদের নাম নাজিমুল হক এবং অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায় । রবিবার তাঁদের ভার্চুয়াল মাধ্যমে আসানসোল আদালতে পেশ করা হয় । তদন্তের স্বার্থে হেফাজতের আবেদন জানিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা ।
আসানসোলের কুলটি থানার অন্তর্গত 19 নম্বর জাতীয় সড়কের রামপুর চেকপোস্টে দীর্ঘদিন ধরেই ট্রাকচালকদের কাছ থেকে 'ডান্ডা ট্যাক্স' এর নামে টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠছিল । নথিপত্র যাচাইয়ের নামে পণ্যবাহী গাড়ি আটকে চালকদের হয়রানি করা হত এবং টাকা না দিলে মিলত না ছাড়পত্র ।
ঘটনায় নতুন মোড় আসে, যখন ঝাড়খণ্ডের এক ট্রাকচালক সংশ্লিষ্ট মোটর ভেহিকেলস আধিকারিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন । অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই নড়েচড়ে বসে রাজ্য প্রশাসন । মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে জানান, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের নীতি 'জিরো টলারেন্স' । তার পরেই পরিবহণ দফতর পশ্চিমবঙ্গ সার্ভিস রুলস অনুযায়ী অভিযুক্ত দুই এমভিআইকে সাসপেন্ড করে । একই সঙ্গে গোটা ঘটনার তদন্তভার দেওয়া হয় অ্যান্টি-করাপশন ব্যুরোকে ।
বরখাস্ত হওয়ার পর থেকেই দুই আধিকারিকের খোঁজ মিলছিল না । তদন্তকারীদের দাবি, তাঁরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আত্মগোপন করেছিলেন । শেষ পর্যন্ত গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঝাড়গ্রামে অভিযান চালায় আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ । সেখান থেকেই গ্রেফতার করা হয় তাঁদের ।
তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, এই ঘটনায় শুধু দুই আধিকারিকই নন, আরও কেউ জড়িত থাকতে পারেন । দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় সড়কে তোলাবাজির যে অভিযোগ উঠছিল, তা কোনও সংঘবদ্ধ চক্রের মাধ্যমে চলছিল কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদে সেই চক্রের আরও সদস্যদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলতে পারে বলে মনে করছে তদন্তকারী সংস্থা ।
রবিবার আদালতে তদন্তকারীরা জানান, অভিযোগের আর্থিক লেনদেন, সম্ভাব্য যোগসাজশ এবং বেআইনি অর্থ আদায়ের নেপথ্যে কারা ছিল, তা জানতে ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন ।
এই ঘটনায় পরিবহণ দফতর এবং প্রশাসনিক মহলে ব্যাপক আলোড়ন তৈরি হয়েছে । জাতীয় সড়কে পণ্যবাহী গাড়ির চালকদের কাছ থেকে দীর্ঘদিন ধরে ওঠা অভিযোগের পর অবশেষে অভিযুক্ত আধিকারিকদের গ্রেফতার হওয়ায় তদন্তে নতুন গতি এল বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল ।
প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট বার্তা, সরকারি পদে থেকে দুর্নীতি, ঘুষ বা তোলাবাজির অভিযোগ প্রমাণিত হলে কোনও রকম ছাড় দেওয়া হবে না । তদন্তে যদি আরও কোনও সরকারি কর্মী বা ব্যক্তির যোগের প্রমাণ মেলে, তাঁদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।