মাধ্যমিকে পঞ্চম বালুরঘাট হাইস্কুলের 2 ছাত্র, 689 নম্বর পেয়ে নবম শ্রীরামপুরের উপায়ন

মাধ্যমিকে পঞ্চম বালুরঘাট হাইস্কুলের 2 ছাত্র, 689 নম্বর পেয়ে নবম শ্রীরামপুরের উপায়ন
চিকিৎসক হতে চায় বালুরঘাট হাইস্কুলের পঞ্চম স্থানাধিকারী আয়ুষ সাহা ৷ গবেষণার কাজ করতে চায় শ্রীরামপুরের উপায়ন ৷
Published : May 8, 2026 at 9:09 PM IST
বালুরঘাট ও শ্রীরামপুর, 8 মে: মাধ্যমিকের মেধাতালিকায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট হাইস্কুলের আয়ুষ সাহা এবং অনরণ্য সরকার ৷ দু’জনেই এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় 693 নম্বর পেয়ে পঞ্চম স্থান অর্জন করেছে ৷ অন্যদিকে, মেধাতালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন হুগলির শ্রীরামপুর মাহেশ রামকৃষ্ণ আশ্রম বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের ছাত্র উপায়ন পাল (689) ৷ সে মাধ্যমিকে নবম স্থান অর্জন করেছে ৷
মাধ্যমিকের মেধাতালিকায় বালুরঘাট হাইস্কুলের 2 পড়ুয়া
বালুরঘাট হাইস্কুলের ছাত্র আয়ুষ সাহা মাধ্যমিকের মেধাতালিকায় পঞ্চম স্থান অর্জন করেছে ৷ বড় হয়ে চিকিৎসক হতে চায় সে ৷ ছোটবেলা থেকে পড়াশোনায় মনযোগী আয়ুষ দিনে 8-9 ঘণ্টা পড়াশোনা করত বলে জানিয়েছে ৷ তার বাবা একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত ৷ আর তার মা বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা ৷ এবারের মাধ্যমিকে তার প্রাপ্ত নম্বর 693. পড়াশোনার পাশাপাশি আয়ুষ সাহা গান শেখে ৷ সেই সঙ্গেই টেবিল টেনিসও খেলে সে ৷
আয়ুষ বলছে, "আমি ভালো ফল করব ভেবেছিলাম ৷ কিন্তু, পঞ্চম স্থান অর্জন করব এটা ভাবতে পারিনি ৷ মা-বাবা ও স্কুলের শিক্ষকদের অনেক কৃতিত্ব রয়েছে ৷ স্কুলে আমি খুব একটা যেতাম না ৷ কিন্তু, কোনও সমস্যা হলে আমি শিক্ষকদের সাহায্য নিতাম অবশ্যই ৷"
এই বিষয়ে আয়ুষের বাবা মনোজ সাহা বলেন, "আমার ছেলে পড়াশোনার ভালো ৷ তবে, রাজ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করবে, তা ভাবতে পারিনি ৷ মাধ্যমিকের সময় আট থেকে নয় ঘণ্টা পড়াশোনা করত ৷ বাকি সময়ে গান ও টেনিস খেলা নিয়ে থাকতো ৷ বড় হয়ে সেই চিকিৎসক হতে চায় ও ৷"
বালুরঘাট হাইস্কুলের আরেক পড়ুয়া অনরণ্য সরকার ৷ সে-ও এ দিন মাধ্যমিকের মেধাতালিকায় জায়গা করে নিয়েছে ৷ অনরণ্য 693 নম্বর পেয়ে মাধ্যমিকে নবম স্থান অর্জন করেছে ৷ অতার বাবা পেশায় স্কুল শিক্ষক এবং মা গৃহবধূ ৷ ছেলের এই অসাধারণ সাফল্যে আবেগ প্রবণ দেখাল অনরণ্যের মা’কে ৷ পড়াশোনার পাশাপাশি অনরণ্যের রয়েছে সাংস্কৃতিক দিকেও আগ্রহ ৷ আগে ছবি আঁকার চর্চা করলেও, বর্তমানে সে গিটার শেখায় মন দিয়েছে ৷
অনরণ্য বলছে, "এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে নিয়মিত অধ্যাবসায় এবং কঠোর পরিশ্রম ৷ দিনের বেশিরভাগ সময়ই আমার পড়াশোনার মধ্যে কাটত ৷ প্রতিটি বিষয়ের জন্য আলাদা গৃহশিক্ষক ছিল ৷"
শ্রীরামপুরের মাহেশ রামকৃষ্ণ আশ্রম বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ
মাধ্যমিকের মেধাতালিকায় জায়গা করে নিয়েছে শ্রীরামপুরের মাহেশ রামকৃষ্ণ আশ্রম বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের ছাত্র উপায়ন পাল ৷ সে মাধ্যমিকে 689 নম্বর পেয়ে নবম স্থান অর্জন করেছে ৷ কোন্নগরের বেঙ্গল ফাইন মোড় এলাকার বাসিন্দা উপায়ন ৷ তার বাবা জিতেন্দ্রনাথ পাল হরিপালের কৈকালা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ৷ উপায়ন বলছে, "ফল ভালো হবে, তা আশা করেছিলাম ৷ কিন্তু, মেধা তালিকায় স্থান পাব, এটা আশা করিনি ৷ রেজাল্ট দেখে আনন্দিত ৷"
গল্পের বই পড়তে ভালো লাগে উপায়নের ৷ কিন্তু, মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে সেটা বন্ধ ছিল ৷ দিনে 8 থেকে 9 ঘণ্টা পড়াশোনা বাধাধরা ছিল তার ৷ পড়াশোনা ছাড়াও গিটার বাজাতে ভালো বাসে উপায়ন ৷ আগামী দিনে গবেষণা করার ইচ্ছে রয়েছে তার ৷