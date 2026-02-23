জলদাপাড়ায় উদ্ধার দু’টি হাতির দাঁত, গ্রেফতার 2 পাচারকারি

জলদাপাড়ায় উদ্ধার দু’টি হাতির দাঁত, গ্রেফতার 2 পাচারকারি
জলদাপাড়া বন্যপ্রাণ বিভাগের অভিযানে সাফল্য ৷ 31C নম্বর জাতীয় সড়কে তল্লাশি অভিযানে ধৃত দুই পাচারকারি ৷
Published : February 23, 2026 at 6:35 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 23 ফেব্রুয়ারি: পাচারের সময় হাতির দাঁত-সহ বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচারকারি দু’জনকে গ্রেফতার করল জলদাপাড়া বন্যপ্রাণ বিভাগ ৷ গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে 31C নম্বর জাতীয় সড়কে বানিয়া সেতুর কাছ থেকে দুই পাচারকারিকে গ্রেফতার করা হয় ৷ ধৃতদের কাছ থেকে 1.64 কেজি ওজনের দু’টি হাতির দাঁত উদ্ধার করেছে বন দফতর ৷
বন দফতর সূত্রে জানা গেছে, জলদাপাড়া বন্যপ্রাণ বিভাগের রেঞ্জার গোপন সূত্রে খবর পান বন্যপ্রাণী দেহাংশ পাচার করা হচ্ছে ৷ সেই তথ্যের ভিত্তিতে ওই আধিকারিক বন কর্মীদের নিয়ে অভিযানে নামেন ৷ 31C নম্বর জাতীয় সড়কের বানিয়া সেতুর কাছে সন্দেহভাজন দুই ব্যক্তিকে আটক করেন তাঁরা ৷ আটক দু’জনের তল্লাশি চালালে তাঁদের কাছ থেকে দু’টি হাতির দাঁত উদ্ধার করেন বন দফতরের কর্মীরা ৷ বেআইনিভাবে বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচারের অভিযোগে তৎক্ষণাৎ তাঁদের আটক করা হয় ৷ পরে জলদাপাড়া রেঞ্জ অফিসে নিয়ে গিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করা হয় ৷
ধৃতরা হলেন ইয়াকুব এক্কা (35) এবং অজয় রাউটিয়া (34) ৷ ইয়াকুব আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের ময়নাবাড়ি হাতিপোতার বাসিন্দা ৷ আর অজয় কুমারগ্রাম ব্লকের তুরতুরী চা-বাগানের বাসিন্দা ৷ ধৃতদের সোমবার আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হবে বলে জানা গেছে ৷ এই ঘটনায় ধৃতদের অসমের যোগাযোগ থাকতে পারে বলে মনে করছেন বন দফতরের আধিকারিকরা ৷ বিষয়টি খতিয় দেখা হচ্ছে বলে জানাচ্ছেন জলদাপাড়া বন্যপ্রাণ বিভাগের আধিকারিকরা ৷
জলদাপাড়া বন্যপ্রাণ বিভাগের বিভাগীয় বনাধিকারিক বা ডিএফও পারভিন কাশোয়ান বলেন, "বন্যপ্রাণ রক্ষায় আমাদের কর্মীরা কাজ করে চলেছেন ৷ বানিয়া সেতুর কাছ থেকে হাতির দাঁত-সহ দুইজনক গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ ধৃতদের আজ আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হবে ৷"
উল্লেখ্য, গত 15 ফেব্রুয়ারি জলদাপাড়া বন্যপ্রাণ বিভাগের দক্ষিণ রেঞ্জের আধিকারিক রাজীব চক্রবর্তীর নেতৃত্বে অভিযানে নেমে প্যাঙ্গোলিনের আঁশ উদ্ধার করে বন দফতর ৷ আলিপুরদুয়ারের সোনাপুর-জয়গাঁও রোডের সেই ঘটনায় বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচারের অভিযোগে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল ৷ ওই ঘটনায় ধৃত অভিযুক্তদের বন্যপ্রাণ (সুরক্ষা) আইন, 1972 (সংশোধন 2022)-এর অধীনে ধৃতদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয় ৷ সেই ঘটনায় ধৃতদের কাছ থেকে 1.710 কেজি ওজনের প্যাঙ্গোলিনের আঁশ উদ্ধার করা হয়েছিল ৷ বন্যপ্রাণ বিভাগের প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, ওই বিপুল পরিমাণ প্যাঙ্গোলিনের আঁশ মেঘালয় থেকে পাচার করা হয়েছিল ৷