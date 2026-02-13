শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক ফেরার পথে তিস্তার গভীর খাদে পড়ল গাড়ি, মৃত 2
কালিম্পংয়ের 29 মাইলে 10 নম্বর জাতীয় সড়কে ঘটেছে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ৷ শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক ফেরার পথে এই ঘটনা ঘটে ৷
Published : February 13, 2026 at 3:22 PM IST
কালিম্পং, 13 ফেব্রুয়ারি: শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক ফেরার পথে 10 নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে তিস্তা নদীর খাদে পড়ল একটি গাড়ি ৷ ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দুই যুবকের ৷ আরও 2 জন আহত হয়েছেন ৷ ভয়াবহ এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কালিম্পংয়ের 29 মাইলের বাদরেভিরিক এলাকায় 10 নম্বর জাতীয় সড়কে ৷ জানা গিয়েছে, শুক্রবার ভোররাতে গাড়িটি গ্যাংটক থেকে শিলিগুড়ির দিকে আসছিল ৷ মৃতেরা হলেন, অনিকেত প্রসাদ গুপ্তা (28) এবং আমন গুপ্তা (24) ৷ দু’জনেই সিকিমের বাসিন্দা ৷
জানা গিয়েছে, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে 10 নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে প্রায় এক হাজার ফুট গভীর তিস্তা নদীর খাদে পড়ে যায় গাড়িটি ৷
প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, চালক ঘুমিয়ে পড়ার কারণে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ৷ ঘটনাস্থল থেকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় অনিকেত প্রসাদ এবং আমন গুপ্তাকে ৷ পুলিশ ও দমকলের উদ্ধারকারী দল গাড়ি থেকে বাকি দু’জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে ৷ তাঁদের পরিচয় কুণাল গুপ্তা এবং পবন কুমার প্রসাদ ৷ তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর ৷
অনিকেত এবং আমনের দেহ উদ্ধার করে কালিম্পং জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য ৷ দুর্ঘটনার মূল কারণ জানতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷ অন্যদিকে, তিস্তা নদীতে জল কম থাকায়, গাড়িটি খাদে পড়ে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ সেটিকে তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে পুলিশের তরফে ৷
এই ঘটনা সম্পর্কে কালিম্পংয়ের পুলিশ সুপার অপরাজিতা রাই বলেন, "সড়ক দুর্ঘটনায় দু’জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ গাড়িতে থাকা বাকি দু’জনকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে ৷ কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷"
মৃতদের আত্মীয় নিরঞ্জন গুপ্তা বলেন, "সকালে বিয়ের অনুষ্ঠানের পরে, ওঁরা কখন বেরিয়েছে জানি না ৷ শিলিগুড়ি যাওয়ার সময় গাড়ি খাদে পড়ে যায় ৷" ঘটনাটি নিয়ে এক গাড়ি চালক প্রকাশ প্রসাদ বলেন, "জাতীয় সড়কের অবস্থা খুব খারাপ ৷ রাস্তার পাশে কোন গার্ডওয়াল নেই ৷ গার্ড যদি থাকতো, তাহলে এই দুর্ঘটনা ঘটত না ৷"