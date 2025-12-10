কলকাতায় জোড়া পথ দুর্ঘটনা; ইএম বাইপাসে মৃত বাইকার, রেড রোডে গুরুতর আহত বাবা-ছেলে

কলকাতায় জোড়া পথ দুর্ঘটনা; ইএম বাইপাসে মৃত বাইকার, রেড রোডে গুরুতর আহত বাবা-ছেলে
পৃথক পথ দুর্ঘটনা ৷ তার জেরে প্রাণ গেল এক বাইক চালকের ৷ অপর দুর্ঘটনায় হাসপাতালে ভর্তি তিনজন ৷ দু'টির নেপথ্যেই বেপরোয়া গতি, দাবি পুলিশের ৷
Published : December 10, 2025 at 10:37 AM IST
কলকাতা, 10 ডিসেম্বর: মহানগরে বেপরোয়া গতির বলি বাইক আরোহী ৷ মঙ্গলবার গভীর রাতে ইএম বাইপাস এবং বুধবার সকালে রেড রোড—দু'টি পৃথক দুর্ঘটনায় এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে ৷ আহত হয়েছেন আরও তিনজন ।
রাতে ইএম বাইপাসে পথ দুর্ঘটনা
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাত প্রায় 2টো নাগাদ কালিকাপুরের কাছে ইএম বাইপাসে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন অলোকেশ হালদার (25) নামে এক যুবক । তাঁর মাথায় হেলমেট ছিল না । বাইকে চেপে ঢালাই ব্রিজ থেকে রুবি মোড়ের দিকে আসছিলেন তিনি । অভিযোগ, বাইকের গতি অত্যন্ত বেশি ছিল । সিংহবাড়ি মোড়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়িকে প্রথমে ধাক্কা মারে বাইকটি । এরপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে সজোরে আছড়ে পড়ে ।
ধাক্কায় ছিটকে রাস্তায় পড়ে গুরুতর জখম হন বাইক চালক অলোকেশ । তাঁকে দ্রুত এমআর বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন । স্থানীয় এবং পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, অতিরিক্ত গতি ও মাথায় হেলমেট না থাকাই এই মর্মান্তিক পরিণতির কারণ । ঘটনায় সার্ভে পার্ক থানা একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা শুরু করেছে এবং মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে । তদন্ত চলছে ।
সকালে রেড রোডে আরেক বিপর্যয়
বুধবার সকালে শহরের প্রাণকেন্দ্র রেড রোডে ঘটে আরেকটি পথ দুর্ঘটনা । একটি দ্রুতগামী গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে বিদ্যুতের খুঁটিতে, পরে কিছুটা এগিয়ে একটি গাছে ধাক্কা মারে । সংঘর্ষের তীব্রতায় গাড়ির সামনের অংশ সম্পূর্ণভাবে দুমড়ে-মুচড়ে যায় ।
এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, "16 জুলাই 2024 সালে গাড়ির রেজিস্ট্রি হয় । মহারাষ্ট্রের নম্বর প্লেট লাগানো গাড়িটির পলিউশন ফেল আছে । গাড়িটি আমরা হেস্টিংস থানায় রেখেছি । ছেলে গাড়িটি চালাচ্ছিল । পাশে ছিল বাবা । গাড়িটির ফরেন্সিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে ৷"
ঘটনাস্থল থেকেই গুরুতর আহত অবস্থায় ছেলে ও বাবাকে উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । একই দুর্ঘটনায় এক পথচারীও আহত হয়েছেন বলে খবর । ঘটনায় হেস্টিংস থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ শুরু হয়েছে তদন্ত ৷
পথ দুর্ঘটনায় ট্রাফিক পুলিশের সতর্কবার্তা
পরপর দুটি দুর্ঘটনার পর শহরের ট্রাফিক পুলিশ আবারও সতর্কতাবার্তা দিয়েছে । অতিরিক্ত গতি, অসাবধানতা এবং ট্রাফিক নিয়ম ভাঙার ফলেই এ ধরনের দুর্ঘটনা বাড়ছে বলে মনে করছে লালবাজার । রাস্তা নিরাপদ রাখতে চালকদের আরও সচেতন হওয়ার আবেদন করা হয়েছে পুলিশের তরফে ।
লালবাজার সূত্রের খবর, রেড রোডে মূলত স্পিড লিমিট 50 কিলোমিটার থাকে । মনে করা হচ্ছে গাড়িটি দ্রুত গতিতে ছিল । শহরের ব্যস্ত রাস্তায় ফের বেপরোয়া গতি যে কী ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে, এই জোড়া দুর্ঘটনা তারই প্রমাণ ৷