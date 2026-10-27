একইদিনে রাজ্যে জোড়া এনকাউন্টার ! গাইঘাটার পর সামশেরগঞ্জ, মৃত বিজেপি কর্মী খুনে মূল অভিযুক্ত
Encounter on BJP Workers Murder: গাইঘাটার পর ধুলিয়ান ৷ একইদিনে রাজ্যে জোড়া এনকাউন্টার ৷ বিজেপি কর্মীকে খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে এনকাউন্টার করল পুলিশ ৷
Published : October 27, 2026 at 5:24 PM IST
সামশেরগঞ্জ, 27 অক্টোবর: একইদিনে রাজ্যের দু'প্রান্তে দুটি এনকাউন্টারের ঘটনা ৷ উত্তর 24 পরগনার গাইঘাটায় পুলিশের এনকাউন্টারে মৃত্যু হয় নাবালিকা ছাত্রীর ধর্ষণ-খুনে অভিযুক্তের। ঠিক তারপরই মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে সিআইডি হেফাজতে থাকা সামিউন শেখ নামে এক ব্যক্তির এনকাউন্টারে মৃত্যু হল।
সামিউন শেখের বিরুদ্ধে বিজেপি কর্মী সুজিত মণ্ডলকে খুনের অভিযোগ ছিল। সামিউন শেখকে মঙ্গলবার দুপুর আড়েইটে নাগাদ খুনের ঘটনার পুননির্মাণের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ধুলিয়ান বাজারে সামিউনের সঙ্গে পুলিশের ধ্বস্তাধস্তি হয়। তখনই বিজেপি কর্মী খুনের ঘটনায় মুল অভিযুক্ত সামিউন পুলিশের পিস্তল ছিনিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তাকে লক্ষ করে গুলি চালায় পুলিশ। গুলি তার গায়ে লাগে । গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।
এই ঘটনায় এক মহিলা-সহ মোট দুই অভিযুক্ত সিআইডি হেফাজতে রয়েছে। জনবহুল এলাকায় এনকাউন্টারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷ বর্তমানে পুরো এলাকা ঘিরে রেখেছে পুলিশ।
উল্লেখ্য, গত 28 অগস্ট বিজেপি নেতা সুজিত মণ্ডল নিখোঁজ হন। পরিবারের পক্ষ থেকে সামশেরগঞ্জ থানায় নিখোঁজের অভিযোগ জানালেও পুলিশ সেভাবে গুরুত্ব দেয়নি বলে অভিযোগ মৃতের পরিবার। ঘটনার দু'দিন পর ফিডার ক্যানেল থেকে সুজিত মণ্ডলের দেহাংশ উদ্ধার হয়। ঘটনায় কর্তব্যের গাফিলতির অভিযোগে রাজ্যের পুলিশমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সামশেরগঞ্জ থানার আইসি ও ফরাক্কার এসডিপিও-কে বদলি করেন। খুনের ঘটনার তদন্তের ভার দেওয়া হয় সিআইডির হাতে।
তদন্তে নেমে সিআইডি ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সামিউন শেখ, তাঁর স্ত্রী ও জনি শেখকে গ্রেফতার করে। জেরায় সামিউন স্বীকার করে ধুলিয়ানে বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানেই সুজিত মণ্ডলকে সে খুন করেছে। এরপর টুকরো টুকরো করে দেহাংশ ফেলে দেওয়া ফিডার ক্যানেলে। আজ সামিউনিকে নিয়ে ধুলিয়ান বাজারের সেই ভাড়া বাড়িতেই যাচ্ছিল সিআইডি। সঙ্গে জেলা পুলিশের কয়েকজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক ছিলেন। ধুলিয়ান বাজারে সামিউন শেখ পুলিশের পিস্তল ছিনিয়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করার সময় পুলিশ তাকে লক্ষ করে গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে সামিউনের মৃত্যু হয়। একইদিনে এনকাউন্টারে গাইঘাটায় মৃত্যু হয় প্রহ্লাদ দাসের আর সামশেরগঞ্জে সামিউন শেখের। দুই এনকাউন্টারে রাজ্যজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।