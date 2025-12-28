অটোর 'দৌরাত্ম্যে' মেলা শুরুর আগেই রক্তাক্ত সাগর, দুর্ঘটনায় আশংকাজনক 2

অটোর 'দৌরাত্ম্যে' মেলা শুরুর আগেই রক্তাক্ত সাগর, দুর্ঘটনায় আশংকাজনক 2
পাঁচজনেরও বেশি যাত্রী নিয়ে অটোর বেপরোয়া চলাচলের জন্যই নিত্যদিন এমন দুর্ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের ৷
Published : December 28, 2025 at 5:51 PM IST
সাগর, 28 ডিসেম্বর: গঙ্গাসাগর মেলার পুণ্যলগ্ন সমাগত ! যখন দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে প্রশাসন কোমর বেঁধে নামছে, ঠিক তখনই সাগরে এক পথ দুর্ঘটনায় প্রশ্ন উঠে গেল পুণ্যার্থীদের সুরক্ষা নিয়ে ৷ রবিবার গঙ্গাসাগরের লাইট হাউস মোড়ের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি যাত্রীবাহী অটো ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে । ঘটনার জেরে এক সাইকেল আরোহী এবং অটোর এক মহিলা যাত্রী আশংকাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন । এলাকায় অটোর তাণ্ডব দিনদিন বেড়েই চলেছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের ৷ পাঁচজনেরও বেশি যাত্রী নিয়ে বেপরোয়া চলাচলের জন্যই নিত্যদিন এমন দুর্ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে গঙ্গাসাগর থেকে যাত্রী বোঝাই করে একটি অটো বেপরোয়া গতিতে কচুবেড়িয়ার দিকে যাচ্ছিল । লাইট হাউস মোড়ের কাছে পৌঁছতেই চালক নিয়ন্ত্রণ হারান । নিয়ন্ত্রণহীন অটোটি প্রথমে রাস্তার পাশে থাকা এক সাইকেল আরোহীকে সজোরে ধাক্কা মারে এবং এরপরই সেটি রাস্তার উপর উলটে যায় ।
অটোর ভেতর থাকা যাত্রীদের আর্তনাদ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন । তাঁরাই রক্তাক্ত অবস্থায় আহতদের উদ্ধার করেন । খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছয় পুলিশ । আহতদের তৎক্ষণাৎ সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । চিকিৎসকদের মতে, সাইকেল আরোহী এবং এক মহিলা যাত্রীর আঘাত অত্যন্ত গুরুতর ।
মেলা উপলক্ষে নজরদারি বাড়ানোর দাবি করা হলেও বাস্তব চিত্র যে ভিন্ন, তা এই দুর্ঘটনাই প্রমাণ করে দিচ্ছে । স্থানীয়দের অভিযোগ, কোনও নিয়ম না-মেনে ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি (পাঁচ জনেরও বেশি) যাত্রী নিয়ে অটোগুলি যাতায়াত করছে । বেপরোয়া গতি, মেলার মুখে বাড়তি উপার্জনের আশায় চালকরা প্রায়ই 'ওভার স্পিডে' গাড়ি চালাচ্ছেন । ট্রাফিক পুলিশ ও প্রশাসনের নাকের ডগা দিয়ে এই নিয়ম ভাঙার খেলা চললেও ব্যবস্থা নেওয়ার বালাই নেই বলে অভিযোগ করেছে স্থানীয়রা । মেলার মূল ভিড় শুরু হওয়ার আগে যদি এখনই অটো এবং ছোট গাড়িগুলোর বেপরোয়া গতি নিয়ন্ত্রণ করা না-যায়, তবে ভিড় বাড়লে বড়সড় প্রাণহানির আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা । তাঁদের দাবি, অবিলম্বে প্রতিটি মোড়ে স্পিড ব্রেকার এবং নিয়মিত পুলিশি টহলদারি নিশ্চিত করতে হবে ।
সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে বর্তমানে আহতদের চিকিৎসা চলছে । তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ও ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে । এবছর গঙ্গাসাগর মেলায় রেকর্ড ভিড়ের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে প্রশাসন ৷ সেই আবহে অটোর 'দৌরাত্ম্য' মাথাব্যথার কারণ হতে পারে বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ৷
তবে এ বিষয়ে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী তথা সাগর বিধানসভার বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন, "বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ সামনেই গঙ্গাসাগর মেলা, আর সেই গঙ্গাসাগর মেলার সময় এইরকম বেপরোয়া গতিতে যাতে যানবাহন না-চলাফেরা করে তা দেখছি ৷ জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট গতিসীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে যানবাহনগুলির জন্য ।"