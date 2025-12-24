একই পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় তৃণমূল নেতা-সহ 2 জনের মৃত্যু, গাড়িতে আগুন জনতার

একই পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় তৃণমূল নেতা-সহ 2 জনের মৃত্যু, গাড়িতে আগুন জনতার
পৃথক দুর্ঘটনায় দু'জনের মৃত্যুতে উত্তাল রাজগঞ্জ ৷ দুটি ঘটনাতেই জড়িত একটি ঘাতক ভ্যানে আগুন ধরাল ক্ষিপ্ত জনতা ৷ পরিস্থিতি সামলাল পুলিশ ৷
Published : December 24, 2025 at 7:24 AM IST
জলপাইগুড়ি, 24 ডিসেম্বর: কিছু সময়ের মধ্যে দুটি বাইকে ধাক্কা পিকআপ ভ্যানের ৷ তাতেই প্রাণ গেল দুই বাইক আরোহীর ৷ মৃতদের মধ্যে একজন তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি ৷ ঘটনায় ক্ষুব্ধ জনতা আগুন ধরাল ভ্যানে ৷
মঙ্গলবার সন্ধ্যায় একই পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় দুইজনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তাল হল রাজগঞ্জ । বাইক আরোহীকে পিষে দেয় পিক আপ ভ্যান ৷ তাতেই মৃত্যু তৃণমূল নেতার ৷ মৃতের নাম উত্তম রায় (37) ৷ এর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই ভ্যানটিই আরেক বাইকে ধাক্কা মারলে সেখানেও আরোহীর মৃত্যু হয় ৷ তাঁর নাম মলিন রায় (18)। এর পরপরই ক্ষুব্ধ জনতা ঘাতক পিকআপ ভ্যানটিতে আগুন লাগিয়ে দেয় । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
এদিন দুর্ঘটনা দুটি ঘটে রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর ও পানিকৌরি এলাকায় ৷ দুর্ঘটনার পর ক্ষুব্ধ জনতা পিকআপ ভ্যানটিকে রাস্তার পাশের নর্দমায় ফেলে আগুন ধরিয়ে দেয় বলে অভিযোগ । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানা ও বেলাকোবা পুলিশ ফাঁড়ির বাহিনী ৷ এরপর ঘটনাকে ঘিরে পুলিশের সঙ্গে স্থানীয়দের বচসা শুরু হয় এবং প্রায় এক ঘণ্টা পথ অবরোধ চলে । থমকে যায় যান চলাচল ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বটতলার দিক থেকে আসা একটি চারচাকার পিকআপ ভ্যান শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সরকারপাড়া এলাকায় একটি বাইককে ধাক্কা মারে । দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন বাইক চালক মলিন রায় (18)। তাঁকে দ্রুত রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন ।
এর কিছুক্ষণের মধ্যেই একই পিকআপ ভ্যান পানিকৌরি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগডোগরা অফিস মোড় এলাকায় আরও এক বাইক আরোহীকে ধাক্কা মারে । গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হলে সেখানেও চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । মৃত উত্তম রায় পানিকৌরি গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি ছিলেন ।
এদিকে মৃতের ভাই ও স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকারই এক চা বাগানের মালিক বেআইনিভাবে রাস্তার ধারেই এক কিলোমিটার পর্যন্ত খুঁটি পুঁতে রেখেছে ৷ অনেকবার প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি ৷ এই খুঁটিতে ধাক্কা খেয়ে আগেও অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে ৷ এবারের দুর্ঘটনাও খুঁটির জন্যই ৷ এটা তো PWD-এর জায়গা ৷ তারপরেও কীভাবে সেখানে ব্যক্তিগতভাবে খুঁটি পোঁতা হয় ? প্রশাসনের সামনেই এসব হয়েছে তাও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি ৷