ফের নিপা ভাইরাসের আতঙ্ক রাজ্যে ! হাসপাতালে ভর্তি 2, চালু হেল্পলাইন
আক্রান্ত দু’জনেই পেশায় নার্স ৷ তাঁদের আইসোলেশনে রাখা হয়েছে ৷ তবে, আতঙ্কের কোনও কারণ নেই বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম ৷
Published : January 12, 2026 at 8:09 PM IST
কলকাতা, 12 জানুয়ারি: রাজ্যে ফের নিপা ভাইরাস আতঙ্ক ৷ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন 2 জন ৷ তাঁরা বারাসতের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ৷ জানা গিয়েছে, দু’জনেই পেশাগত ক্ষেত্রে নার্স ৷ আপাতত তাঁদের আইসোলেশনে রাখা হয়েছে ৷ আক্রান্ত দু’জনের বয়স 22 থেকে 25 বছরের মধ্যে ৷
জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে রাজ্য সরকারের একটি প্রতিনিধি দল ওই হাসপাতালে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে আসে ৷ গোটা বিষয়টি কড়া নজরে রেখেছে স্বাস্থ্য দফতর ৷ তাদের তরফে জানানো হয়েছে, জনসাধারণের প্রশ্ন ও উদ্বেগের কথা মাথায় রেখে দু’টি হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে ৷ সেই দু’টি নম্বর হল- 033-2333-0180 এবং 9874708858 ৷ ইতিমধ্যেই আক্রান্তদের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে ৷ সংক্রমণ যাতে আর না-ছড়ায়, তার জন্য নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (SOP) কার্যকর করা হয়েছে ৷
রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম বলেছেন, "আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই ৷ পরিস্থিতির উপর আমরা কড়া নজর রাখছি ৷ সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং কন্ট্যাক্ট ট্রেসিংয়ের কাজ চলছে ৷ যাতে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় ৷"
অন্যদিকে, এই ভাইরাসের উৎস ও সংক্রমণ প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী বলেন, "নিপা ভাইরাসের সংক্রমণের উৎস বাদুড় ৷ তাই বাদুড় যে সব খাবার খায়, সেইগুলি না-খাওয়াই ভালো ৷
মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী বলেন, "নিপা মোকাবিলায় নির্ধারিত SOP পুরোপুরি কার্যকর করা হয়েছে ৷ সাধারণ মানুষের জন্য বলব, বাদুড়ের দ্বারা সংক্রমিত হতে পারে এমন ফল বা খাদ্যদ্রব্য খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে ৷ কারণ, বাদুড় নিপা ভাইরাসের বাহক হিসেবে পরিচিত ৷"
স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে, আক্রান্ত দুই নার্স ব্যক্তিগত কারণে পূর্ব বর্ধমানে গিয়েছিলেন ৷ তবে, রাজ্যের বাইরে কোথাও তাঁদের ভ্রমণের ইতিহাস নেই ৷ বর্তমানে তাঁরা একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এবং তাঁদের শারীরিক অবস্থার উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে ৷ তাঁদের রক্তের নমুনা কল্যাণী এইমস হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷
স্বাস্থ্যসচিব আরও জানিয়েছেন, নিপা ভাইরাস পরীক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্যের পর্যাপ্ত পরিকাঠামো রয়েছে ৷ নির্দিষ্ট নোডাল হাসপাতাল চিহ্নিত করা হয়েছে এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার সমস্ত প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে ৷ আক্রান্তদের পরিবারের সদস্যদেরও মেডিক্যাল পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে ৷
এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিভিন্ন চিকিৎসক সংগঠন ৷ তাদের অভিযোগ, এখনও পর্যন্ত রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের তরফে কোনও দৃশ্যমান জনসচেতনতা অভিযান বা জরুরি জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি ৷ অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিসের তরফে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে একটি চিঠি লেখা হয়েছে ৷ সেখানে বলা হয়েছে, "সংক্রমণ রুখতে যে ধরনের পদক্ষেপ ‘যুদ্ধকালীন তৎপরতায়’ নেওয়া প্রয়োজন, তা কার্যত চোখে পড়ছে না ৷ ফলে প্রশাসন ইচ্ছাকৃতভাবে পরিস্থিতি আড়াল করতে চাইছে কি না, না কি বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবনে ব্যর্থ হচ্ছে—তা নিয়েই সন্দেহ দানা বাঁধছে ৷"
চিকিৎসক মহলের একাংশের মতে, বিষয়টি আরও উদ্বেগজনক ৷ কারণ, পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যেই 2001 সালে শিলিগুড়ি নিপা ভাইরাসের ভয়াবহ সংক্রমণ ও তার মারাত্মক পরিণতির সাক্ষী থেকেছে ৷ সেই অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও এবার দ্রুত কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং, কোয়ারেন্টাইন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ এপিডেমিওলজিক্যাল ব্যবস্থা গ্রহণে গড়িমসি কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ৷
এই অবস্থায় সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলির তরফে স্বাস্থ্য দফতর ও ডিরেক্টরেটের কাছে দ্রুত হস্তক্ষেপের জোরালো দাবি জানানো হয়েছে ৷ তাদের বক্তব্য, জনমনে আতঙ্ক ছড়ানো নয়, বরং বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে সাধারণ মানুষকে সচেতন করাই সরকারের দায়িত্ব ৷
ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি, সংক্রমণ প্রতিরোধের উপায় এবং পরিস্থিতির বাস্তব চিত্র স্পষ্টভাবে জানাতে অবিলম্বে সরকারি ঘোষণা প্রয়োজন ৷ পাশাপাশি, কোভিড অতিমারির সময়কার অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে প্রতিদিন বিস্তারিত স্বাস্থ্য বুলেটিন প্রকাশেরও দাবি জানানো হয়েছে ৷ যাতে কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন না-থাকে ও তথ্যের অসাম্য তৈরি না-হয় ৷