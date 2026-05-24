নদিয়ার নাকাশিপাড়ায় বাজ পড়ে মহিলা-সহ মৃত 2

নদিয়ার নাকাশিপাড়ায় বাজ পড়ে মহিলা-সহ মৃত 2
বজ্রাঘাতে এক মহিলা-সহ দু’জনের মৃত্যু হল নদিয়ায় ৷ একই দিনে দুটি মৃত্যু ঘিরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায় ৷
Published : May 24, 2026 at 12:15 PM IST
নাকাশিপাড়া, 24 মে: রাতে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ৷ নদিয়ার নাকাশিপাড়ায় বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল এক মহিলা-সহ দু’জনের ৷ ঝড়-বৃষ্টির সময় পৃথক দু'টি এলাকায় বজ্রাঘাতে প্রাণ হারালেন নদিয়ার গোবিপুরের বাসিন্দা তপন প্রামাণিক (50) এবং কৃষ্ণনগরের কোতায়ালি থানার অন্তর্গত দুর্গাপুর এলাকার বাসিন্দা উন্নতি সরকার ৷ বয়স 32 বছর ৷ একই দিনে পরপর দুই মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকাজুড়ে ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্তনের মধ্যে মাঠে কাজ করছিলেন তপন ৷ পাটের জমিতে চাষের কাজ করার সময় হঠাৎ শুরু হয় ঝড় ৷ সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি ৷ একের পর বাজ পড়ছিল সে সময় ৷ বাজ পড়ে গুরুতর জখম হন তিনি ৷ সেই অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত নদিয়ার বেথুয়াডহরি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হল না ৷ হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷
অন্যদিকে, দুর্গাপুর এলাকায় বাড়ির সামনে পাটকাঠি সরানোর কাজ করছিলেন উন্নতি সরকার ৷ পরিবারের সদস্যদের দাবি, সেই সময় প্রবল বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি চলছিল ৷ হঠাৎ বাড়ির পাশের নারকেল গাছে বাজ পড়ে এবং এরপর বজ্রাঘাতে গুরুতর আহত হন উন্নতি দেবী ৷ তাঁকেও তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকেও মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷
মৃত উন্নতি সরকারের আত্মীয় বিমল মণ্ডল বলেন, "ঘটনার সময় একের পর এক বাজ পড়ছিল ৷ হঠাৎই বাড়ির নারকেল গাছের কাছে একটা বাজ পড়ে ৷ সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে যায় ৷ বৌদি বাইরে রাখা পাটকাঠি ঘরে তুলছিলেন যাতে ভিজে না যায় ৷ সেই সময়ই বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয় তাঁর ৷"
অন্যদিকে, মৃত তপন প্রামাণিকের আত্মীয় দীপঙ্কর সরকার বলেন, "বিকেল নাগাদ আবহাওয়া খারাপ হতে শুরু করে ৷ কাকা তখন মাঠেই ছিলেন ৷ বাড়ি ফেরার চেষ্টা করার সময় বজ্রপাত শুরু হলে সেই বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয় কাকার ৷ দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলেও আর শেষরক্ষা হয়ে ওঠেনি ৷" একই দিনে পৃথক দুই এলাকায় বজ্রাঘাতে মৃত্যুর ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা নদিয়ার নাকাশিপাড়া জুড়ে ৷