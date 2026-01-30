গার্ডেনরিচে সাট্টা-জুয়ার আসরে পুলিশি অভিযান, গ্রেফতার 2

গার্ডেনরিচে সাট্টা-জুয়ার আসরে পুলিশি অভিযান, গ্রেফতার 2
সাট্টা ও জুয়ার আসর চালানোয় স্থানীয়দের মদতের অভিযোগ ৷ তদন্ত শুরু পুলিশের ৷
Published : January 30, 2026 at 2:09 PM IST
কলকাতা, 30 জানুয়ারি: গার্ডেনরিচে সাট্টা ও জুয়ার আসরে হানা দিল পুলিশ ৷ যে অভিযানে কিছু নগদ-সহ জুয়ার আসর চালানোর অভিযোগে 2 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ বৃহস্পতিবার গভীর রাতে গার্ডেনরিচ থানার অন্তর্গত ধানখেতি জামা মসজিদ সংলগ্ন রামনগর লেনে অবস্থিত একটি ঝুপড়ি ঘরে এই অভিযান চালানো হয় ৷
গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গার্ডেনরিচ থানার পুলিশ এই অভিযান চালায় ৷ পুলিশ হানা দিয়েছে বুঝতে পেরে পালানোর চেষ্টা করে অভিযুক্তরা ৷ তবে, পালানোর সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায় ওই দুই ব্যক্তি ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযানের সময় ঝুপড়ি ঘরের ভিতরে সাট্টা প্যাডের মাধ্যমে বোর্ড ডিল করে জুয়া খেলা চালাচ্ছিল ওই দুই ব্যক্তি ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, গ্রেফতার হওয়া দুই অভিযুক্ত হলেন জাফর হায়দার ওরফে খুজলি (63) এবং আব্দুল কাদের (65) ৷ অভিযানের সময় ঘটনাস্থল থেকে একাধিক সাট্টা প্যাড, জুয়ার হিসাব সংক্রান্ত নথি এবং বোর্ড ডিলের নগদ অর্থ বাবদ মোট 5 হাজার 40 টাকা উদ্ধার করেছে কলকাতা পুলিশ ৷
এই বিষয়ে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "আমাদের তদন্ত চলছে ৷ বাকিটা তদন্তের পরেই বলা সম্ভব হবে ৷" প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, দীর্ঘদিন ধরেই এই এলাকায় গোপনে বেআইনি জুয়ার আসর চলছিল এবং স্থানীয় কয়েকজনের সক্রিয় মদতে এই চক্র পরিচালিত হচ্ছিল ৷ এই জুয়ার চক্রের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
এই ঘটনায় গার্ডেনরিচ থানায় একটি নির্দিষ্ট মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)-এর 318(4) ও 61(2) ধারার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ গ্যাম্বলিং ও প্রাইজ কম্পিটিশন অ্যাক্টের 3 ও 4 নম্বর ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, বেআইনি জুয়া ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ রুখতে ভবিষ্যতে এই ধরনের অভিযান আরও জোরদার করা হবে ৷ এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ প্রশাসন তৎপর রয়েছে বলে জানানো হয়েছে ৷