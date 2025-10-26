ETV Bharat / state

ডেঙ্গির বাড়বাড়ন্ত, একই পরিবারের 2 সদস্যদের মৃত্যু, আক্রান্ত এলাকার অনেকে

পুজোর পর একই পরিবারের বেশ কয়েকজন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হন ৷ মৃত্যু দু'জনের ৷

ডেঙ্গিতে মৃত্যু একই পরিবারের 2 সদস্যদের (ফাইল চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 26, 2025 at 8:56 PM IST

কলকাতা, 26 অক্টোবর: ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু একই পরিবারের দুই সদস্যের ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার সোনারপুর পুরসভার 35 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তাঁরা । লক্ষ্মীপুজোর দিন মৃত্যু হয় 49 বছরের বিপ্লব সর্দারের । আর শনিবার মৃত্যু হয় তাঁর ভাইয়ের স্ত্রী বন্দনা সর্দারের (44) মৃত্যু হয় ৷ দু'জনের মৃত্যুর কারণই ডেঙ্গি বলে উল্লেখ ডেথ সার্টিফিকেটে ।

পরিবার সূত্রে খবর, বেশ কিছুদিন জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন বিপ্লব ও বন্দনা সর্দার দু'জনেই । তারপর তাঁদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও শেষরক্ষা হয়নি । পরিবারের বাকিরাও ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন । যদিও তাঁদের শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল রয়েছে ।

মৃত বিপ্লব সর্দার (নিজস্ব ছবি)

জানা গিয়েছে, প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে অসুস্থ ছিলেন বিপ্লব সর্দার । তাঁর ভাই কল্যাণ সর্দার বলেন, "কেপিসি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন দাদা । প্রায় দু'সপ্তাহ তাঁর চিকিৎসা হয় । কিন্তু লক্ষ্মীপুজোর দিন দাদার মৃত্যু হয় ।"

এরপরেই ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে সাতদিন ভর্তি হয়েছিলেন খোদ কল্যাণ সর্দার । যদিও তাঁর চিকিৎসা হয়ে সুস্থ হয়ে ওঠার পরেই ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে পড়েন তাঁর স্ত্রী বন্দনা সর্দার । কল্যাণ বলেন, "আমার স্ত্রী ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছিল । প্রথম দিন ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর কিছু ওষুধ দিয়ে ওকে ছেড়ে দেওয়া হয় । তার দু'দিন পর আবার জ্বর হয় ৷ আমি ওকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম । বাঙুর হাসপাতালে ওকে ভর্তি করেছিলাম ।"

dengue death in Sonarpur
মৃত বন্দনা সর্দার (নিজস্ব ছবি)

সেখানে একসপ্তাহ থাকার পর মৃত্যু হয় তাঁর স্ত্রী বন্দনার । এখানেই শেষ নয়, ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছিলেন তাঁদের ছোট মেয়েও । যদিও তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল । বাড়ি-সহ এলাকার অনেকে ডেঙ্গিতে আক্রান্তের ঘটনায় প্রশাসনকেই দুষলেন কল্যাণ সর্দার ৷ তিনি বলেন, "আমাদের ওয়ার্ডে প্রায় 15 থেকে 20 জন ডেঙ্গি আক্রান্ত । অনেকে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে । আবার অনেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন । এই দায় প্রশাসনের । শুধু মাঝে মধ্যে ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দিলেই পরিষ্কার হয় না । যথাযথ স্যানিটাইজেশন এখানে হয় না ৷ আমাদের এখানে 35 বছর ধরে খোলা ড্রেন । শেষ একমাস ধরে আমারা এখানে ভুগছি ।"

