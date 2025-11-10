ETV Bharat / state

ডিএইচআরের নতুন চমক, দু'টি হেরিটেজ ইঞ্জিনের সূচনা ঘুম ফেস্টিভ্যালে

ডিএইচআরের অধীনে 13টি টয়ট্রেনের ইঞ্জিন ছিল ৷ 6টি স্টিম ও 7টি ডিজেল ইঞ্জিন ৷ নতুন দু'টি ইঞ্জিন আসায় ডিএইচআরের অধীনে ইঞ্জিনের সংখ্যা হল 15টি ৷

Darjeeling Toy Train
হেরিটেজ রেল ইঞ্জিন (ইটিভি ভারত)
দার্জিলিং, 10 নভেম্বর: শীতের আগে শৈলশহরে দুই অতিথি ৷ ভিন রাজ্যের এই দুই অতিথি জুড়ছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলে । এবারের ঘুম ফেস্টিভ্যালে থাকছে নতুন চমক । বেঙ্গালুরু থেকে দার্জিলিংয়ে আনা হয়েছে দু'টি হেরিটেজ টয়ট্রেন ইঞ্জিন। সড়কপথে আনা হয়েছিল দু'টি ডিজেল লোকো, NDM Class 6- 606 ও 607। দু'টি ইঞ্জিনেরই বয়স শতবর্ষের বেশি । খুশির খবর হল, এই দুটি ইঞ্জিনই 29 নভেম্বর ঘুম ফেস্টিভ্যালে যাত্রার সূচনা হবে।

দার্জিলিং হিমালয়ান রেল কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই দু'টি ইঞ্জিন আগে হিমাচল প্রদেশের সিমলায় পরিষেবা দিয়েছে। কিন্তু প্রায় কয়েক দশক ধরে ওই দু'টি ইঞ্জিনকে মাইসুরু রেল মিউজিয়ামে প্রদর্শনীর জন্য রাখা হয়েছিল ৷ এদিকে, দিন দিন দার্জিলিং হিমালয়ান রেলে যাত্রীদের টয়ট্রেনের প্রতি চাহিদা বেড়েই চলছিল ৷ যে কারণে পরিষেবা বাড়াতে গেলে ইঞ্জিনের প্রয়োজন ছিল । যে কারণে চার মাস আগে ইঞ্জিনের খোঁজে টয়ট্রেনের মিউজিয়ামগুলোতে পরিদর্শন শুরু করে ডিএইচআর আধিকারিকরা ৷ সেই সময় বেঙ্গালুরুতে দু'টি ইঞ্জিন চোখে পরে আধিকারিকদের। ইঞ্জিন দু'টির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে সেগুলোকে পাহাড়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু করে রেল বোর্ড ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল।

Toy Train in darjeeling
বেঙ্গালুরু থেকে দু'টি হেরিটেজ টয়ট্রেন ইঞ্জিন (ইটিভি ভারত)

সেই মতো দু'টি ইঞ্জিনই সেপ্টেম্বর মাসের শেষে দার্জিলিং পৌঁছয়। ইঞ্জিনকে কার্শিয়াংয়ের তিন ধারিয়া ওয়ার্কশপে মেরামতের কাজ শুরু হয় । ইঞ্জিন দু'টির মেরামতের জন্য দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার ও টেকনিশিয়ানদের একটি বিশেষ দলও তৈরি করা হয়। টানা মেরামতের পর ইঞ্জিন দু'টিকে ফের ট্র‍্যাকে ফেরাতে সক্ষম হন ডিএইচআরের ইঞ্জিনিয়ার ও টেকনিশিয়ানরা । তবে 606 ইঞ্জিনটির এখনও এক্সেলে সমস্যা রয়েছে । সেটি দ্রুত মেরামত হয়ে যাবে বলে জানা গিয়েছে । 607 পাহাড়ি বাঁকে ছোটার জন্য প্রস্তুত ৷ আর দু'টি ইঞ্জিনকেই পরিষেবায় ব্যাবহারের জন্য ছাড়পত্র দিয়েছে এনএফ রেল ও রেল বোর্ড । কয়েকদিন পর শুরু হতে চলেছে ঘুম ফেস্টিভ্যাল ৷ আর যাত্রী নিয়ে পাহাড়ের বাঁকে ছুটবে এই দুই হেরিটেজ ইঞ্জিন।

Toy Train in darjeeling
হেরিটেজ ইঞ্জিন (ইটিভি ভারত)

ডিএইচআরের অধীনে বর্তমানে 13টি টয়ট্রেনের ইঞ্জিন রয়েছে ৷ যার মধ্যে 6টি স্টিম ইঞ্জিন পরিচালিত ও 7টি ডিজেল পরিচালিত ৷ ওই ডিজেল ইঞ্জিনগুলি 1997 সালে তৈরি হয়েছিল ৷ এদিকে, এই দু'টি ইঞ্জিন আসায় ডিএইচআরের অধীনে ইঞ্জিনের সংখ্যা বেড়ে হল 15টি ৷

এই বিষয়ে ডিএইচআরের ডিরেক্টর রিশভ চৌধুরী বলেন, "গত মাসের শেষে আমরা ওই দু'টি ইঞ্জিন পেয়েছি । ইঞ্জিন দু'টির মেরামতের কাজ শেষ। ঘুম ফেস্টিভ্যালে ওই ইঞ্জিনগুলির সূচনা হবে। ওই সময়েই ওই দুটো হেরিটেজ ইঞ্জিনের নামকরণ করা হবে। দু'টি ইঞ্জিনকে স্পেশাল জয়রাইডের জন্য ব্যবহার করা হবে । আরও দু'টি হেরিটেজ ইঞ্জিন আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ।"

দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, "এটা দারুণ খুশির খবর যে দুটো হেরিটেজ ইঞ্জিন ডিএইচআর উপহার পেয়েছে । পাহাড়ে টয়ট্রেনের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। ফলে পরিষেবা বাড়াতে গেলে ইঞ্জিনের প্রয়োজন ছিল । রেল কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ করায় ধন্যবাদ জানাই।"

Toy Train in darjeeling
ট্রয়ট্রেন ইঞ্জিন (ইটিভি ভারত)

পাহাড়ের পর্যটনে প্রসার আনতে ও হেরিটেজ টয়ট্রেনকে আরও বেশি করে বিশ্বের মানচিত্রে জনপ্রিয় করে তুলতে প্রথমবার 'স্পিরিট অব দ্য হিলস অ্যাওয়ার্ডস' ঘোষণা করেছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেল কর্তৃপক্ষ । পুরস্কারগুলোর নাম রাখা হয়েছে 13টি হেরিটেজ ইঞ্জিনের নাম অনুসারে ৷ আগামী 30 নভেম্বর বিশ্বের সর্বোচ্চ রেলস্টেশন ঘুমে ডিএইচআর ঘুম ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ওই পুরস্কার প্রদান করা হবে ৷

প্রসঙ্গত, দার্জিলিং হিমালয়ান রেলকে পর্যটনমহলে আরও বেশি জনপ্রিয় করে তুলতে গত পাঁচ বছর ধরে ঘুম ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করছে ডিএইচআর কর্তৃপক্ষ । এক সপ্তাহ ধরে চলে এই উৎসব । ফেস্টিভ্যালে পর্যটকদের জন্য রাখা হয় বিশেষ জয়রাইড পরিষেবা, রেলের মিউজিয়াম প্রদর্শন-সহ পাহাড়ের হেরিটেজের একাধিক প্রদর্শনী । শুধু তাই নয়, এই ফেস্টিভ্যালে পাহাড়বাসীদের যুক্ত করতে ম্যারাথন, বসে আঁকো, গান, নাচের প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়ে থাকে । একই সঙ্গে থাকে পাহাড়ের লোকো সংস্কৃতির অনুষ্ঠান । মেলার মাধ্যমে তুলে ধরা হয় পাহাড়ের লোকো সংস্কৃতির খাওয়ার, পোশাক-সহ হস্তশিল্পের নানা সামগ্রী।

