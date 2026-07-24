ডান্ডা ট্যাক্স ! আসানসোলের চেকপোস্টে ঘুষকাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দুই এমভিআই সাসপেন্ড
ঘটনাটি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সমাজমাধ্যমে বার্তা দিয়েছেন । সেখানে স্পষ্ট জানিয়েছেন, প্রশাসনের কোনও স্তরেই দুর্নীতি, ঘুষ বা তোলাবাজিকে বরদাস্ত করা হবে না ।
Published : July 24, 2026 at 6:38 PM IST
আসানসোল, 24 জুলাই: জাতীয় সড়কে পণ্যবাহী লরি থামিয়ে দিনের পর দিন হয়রানি । অভিযোগ, সরকারি চেকপোস্টেই চলছিল 'ডান্ডা ট্যাক্স' এর রমরমা । টাকা না দিলে আটকে রাখা হচ্ছিল লরি, দুর্ব্যবহার করা হচ্ছিল চালক-খালাসিদের সঙ্গে । বহুদিন জমে থাকা সেই ক্ষোভের কথা পৌঁছে যায় সরকারের কানে । তারপরই কড়া পদক্ষেপ ।
আসানসোলের কাছে পশ্চিমবঙ্গ-ঝাড়খণ্ড সীমান্তে 19 নম্বর জাতীয় সড়কের রামপুর মোটর ভেহিকেলস চেকপোস্টে দুর্নীতি, ঘুষ আদায় এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে কর্মরত দুই মোটর ভেহিকেলস ইন্সপেক্টর- নাজিমুল হক ও অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশেই পরিবহণ দফতর দ্রুত এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে । একই সঙ্গে গোটা ঘটনার তদন্তভার দেওয়া হয়েছে অ্যান্টি-কোরাপশন ব্যুরো (এসিবি)-কে ।
ঘটনাটি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজের সমাজমাধ্যমেও বার্তা দিয়েছেন । সেখানে স্পষ্ট জানিয়েছেন, প্রশাসনের কোনও স্তরেই দুর্নীতি, ঘুষ বা তোলাবাজি বরদাস্ত করা হবে না । অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মীদের বিরুদ্ধে কঠোর বিভাগীয় ও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে । দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের 'জিরো টলারেন্স' নীতির কথারও উল্লেখ করেছেন তিনি ।
বহুদিন ধরেই অভিযোগ ছিল, ঝাড়খণ্ড-সহ ভিনরাজ্য থেকে বাংলায় ঢোকা কিংবা বাংলা থেকে অন্য রাজ্যে যাওয়া পণ্যবাহী লরিগুলিকে রামপুর চেকপোস্টে আটকে দেওয়া হত । চালকদের দাবি, সরকারি নিয়মের বাইরে 'ডান্ডা ট্যাক্স' এর নামে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করা হত । সেই টাকা না দিলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কখনও কখনও দিনের পর দিন চেকপোস্টেই দাঁড় করিয়ে রাখা হত লরি ।
শুক্রবার চেকপোস্টে গিয়ে দেখা যায়, একাধিক লরি আটকে রয়েছে । ক্ষোভ উগরে দেন চালকেরা । লরি চালক মগন পাল বলেন, "তিন দিন ধরে আমার গাড়ি আটকে রাখা হয়েছে । বলা হচ্ছে, 'ডান্ডা ট্যাক্স' না দিলে ছাড়া হবে না । এখন তো সব অনলাইন ব্যবস্থা । অথচ শুধু পশ্চিমবঙ্গেই এভাবে গাড়ি আটকে টাকা চাওয়া হয় ।"
আর এক চালক অভিজিৎ সিংয়ের অভিযোগ, "আমার গাড়িতে ওভারলোড ছিল না । সমস্ত কাগজপত্রও ঠিক ছিল । তবু কোনও কারণ ছাড়াই গাড়ি আটকে রাখা হয়েছে । বলা হচ্ছে, মালিক না এলে গাড়ি ছাড়া হবে না ।" একই সুর শোনা যায় চালক শেখ নিজামুদ্দিনের গলায় । তাঁর কথায়, "কাগজপত্রে সমস্যা থাকলে আইন মেনে চালান কাটুক । কিন্তু 'ডান্ডা ট্যাক্স'-এর নামে গাড়ি আটকে রাখা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না ।"
অভিযোগ শুধু ঘুষ নয়, অমানবিক অবস্থারও। যেখানে লরিগুলি দাঁড় করিয়ে রাখা হয়, সেখানে চালকদের জন্য নেই শৌচাগার, নেই বিশ্রামের ব্যবস্থা, এমনকি খাবারেরও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। অভিযোগ, কারও কাছ থেকে 6 হাজার, কারও কাছ থেকে 10 হাজার, এমনকি 22 হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করা হয়েছে ।
এই অভিযোগ সরকারের কাছে পৌঁছতেই নড়েচড়ে বসে পরিবহণ দফতর । প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের সত্যতা মিলতেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দুই এমভিআই-কে বরখাস্ত করা হয় । শুধু বিভাগীয় তদন্তেই থেমে থাকেনি সরকার । দুর্নীতির অভিযোগে ফৌজদারি তদন্তের জন্য গোটা বিষয়টি এসিবি-র হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে । দ্রুত তদন্ত শেষ করে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ।
পাশাপাশি, অন্যায়ভাবে আটক থাকা লরিগুলিকে দ্রুত ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ জারি করেছে পরিবহণ দফতর । যাতে চেকপোস্টের কাজ ব্যাহত না হয়, সে জন্য নতুন মোটর ভেহিকেলস ইন্সপেক্টর নিয়োগের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে ।
রামপুর চেকপোস্টের ঘটনাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই পরিবহণ মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । দীর্ঘদিনের অভিযোগের পর সরকারের এই পদক্ষেপে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন বহু লরি মালিক ও চালক । এখন নজর, এসিবি-র তদন্তে আর কারও নাম সামনে আসে কি না ।