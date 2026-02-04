গোলপার্ক-কাণ্ডে গ্রেফতার আরও 2, অধরা দুই গোষ্ঠীর মাথা
গোলপার্কে তাণ্ডব, বোমাবাজি ও গুলি চালানোর ঘটনায় এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার হয়েছে মোট 19 জন ৷
কলকাতা, 4 ফেব্রুয়ারি: গোলপার্কে রবিবার রাতে ভয়াবহ তাণ্ডবের ঘটনায় আরও দু’জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ । এই নিয়ে বোমাবাজি, গুলি চালানো ও ব্যাপক ভাঙচুরের ঘটনায় মোট গ্রেফতার হল 19 জন । তবে এখনও পর্যন্ত সংঘর্ষে জড়িত দুই গোষ্ঠীর মূল মাথারা পুলিশের জালে ধরা পড়েনি ।
রবীন্দ্র সরোবর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ধারাবাহিক অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয় রাকেশ বণিক ও রাজীব দাস ওরফে সোনুকে । ধৃত দু'জনই রবীন্দ্র সরোবর থানা এলাকার পঞ্চাননতলা রোডের বাসিন্দা । ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্তদের খোঁজে একের পর এক অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ ।
উল্লেখ্য, গত রবিবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ গোলপার্কের কাছে পঞ্চাননতলা এলাকায় একটি ক্লাবে পিকনিক চলাকালীন হঠাৎই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ শুরু হয় । মুহূর্তের মধ্যে সেই বিবাদ রূপ নেয় ভয়াবহ সংঘর্ষে । এলাকায় চলে বোমাবাজি, গুলি, ব্যাপক ভাঙচুর । আতঙ্কে ঘরবন্দি হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা ।
রবিবার রাতেই প্রথম দফায় 10 জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ । পরের দিন, সোমবার রাতে অভিযানে ধরা পড়ে আরও চারজন । মঙ্গলবার বিকেল পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয় তিনজনকে এবং রাতে আরও দু’জনকে পাকড়াও করা হয় । তিনদিনের মাথায় মোট 19 জনকে গ্রেফতার করা হলেও মূল অভিযুক্তরা এখনও অধরা ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের দাবি, বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে সোনা পাপ্পুর দলবল এবং স্থানীয় ব্যবসায়ী বাপি হালদারের ঘনিষ্ঠদের মধ্যে এই সংঘর্ষ হয় । ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ বারবার সোনা পাপ্পুর নাম তুলে অভিযোগ করেন, তাঁর দলবলই এলাকায় এসে দাদাগিরি ও গণ্ডগোল পাকায় ।
যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করে মঙ্গলবার ফেসবুক লাইভে এসে সোনা পাপ্পু দাবি করেন, ঘটনার সময় তিনি নিজের বাড়িতেই ছিলেন এবং গোটা ঘটনায় তাঁর কোনও ভূমিকা নেই ।
এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "এখনও তদন্ত চলছে । বাকিদের খোঁজ চলছে ৷" এদিকে, এলাকায় এখনও থমথমে পরিস্থিতি । পুলিশি টহল জোরদার করা হয়েছে । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন রয়েছে । পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, ঘটনার সঙ্গে জড়িত বাকিদের ধরতে অভিযান চলবে এবং কোনওভাবেই দোষীদের রেহাই দেওয়া হবে না ।