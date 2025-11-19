শিয়ালদা থেকে আরও 2 এসি লোকাল, বদল অন্যান্য ট্রেনের রুট-প্ল্যাটফর্মে ! বিশদে জানুন
বর্ধিত যাত্রীদের ভিড় এবং যাত্রীদের চাহিদার কথা মাথায় রেখেই এবার সপ্তাহান্তেও চালানো হবে এসি লোকাল লোকাল ট্রেন ।
Published : November 19, 2025 at 6:23 PM IST
কলকাতা, 19 নভেম্বর: শিয়ালদা থেকে চালু হতে চলেছে আরও দু'টি এসি লোকাল ৷ পূর্ব রেলের শিয়ালদা বিভাগে চাহিদা ও যাত্রীদের চাপের কথা মাথা রেখে আরও দুটি নয়া এসি লোকাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।
দেশের অন্যতম ব্যস্ত রেল স্টেশন শিয়ালদা । প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ এই বিভাগে যাতায়াত করেন । আর দিন যত যাচ্ছে, ততই বাড়ছে যাত্রীসংখ্যা । তাই বর্ধিত যাত্রীদের ভিড় সামাল দিতে এবং যাত্রীদের চাহিদার কথা মাথায় রেখেই এবার সপ্তাহান্তেও চালানো হবে এসি লোকাল লোকাল ট্রেন ।
নতুন এসি লোকাল:
কল্যাণী ও কৃষ্ণনগর এসি লোকাল ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে । শিয়ালদা থেকে কল্যাণী আপ ও ডাউন এবং শিয়ালদা থেকে কৃষ্ণনগর আপ ও ডাউনে নতুন দুটি এসি ট্রেন চালু হচ্ছে । কল্যাণীগামী নতুন এসি লোকালটি শিয়ালদা থেকে ছাড়বে বিকেল 3.10 মিনিটে । এটি বিধাননগর, দমদম, বেলঘরিয়া, সোদপুর, খড়দা, ব্যারাকপুর, শ্যামনগর, নৈহাটি ও কাঁচরাপাড়ায় দাঁড়াবে । ফেরার সময় কল্যাণী থেকে ট্রেনটি বিকেল 5.02 মিনিটে ছেড়ে শিয়ালদার উদ্দেশে রওনা দেবে ।
অপরদিকে, কৃষ্ণনগরগামী এসি লোকালটি শিয়ালদা থেকে ছাড়বে বেলা 11.55 মিনিটে । কৃষ্ণনগর থেকে শিয়ালদাগামী এসি ট্রেন বিকেল 3.57 মিনিটে ছাড়বে ।
অন্যদিকে, রেল সূত্রে জানানো হয়েছে, এবার থেকে রানাঘাট-বনগাঁ-শিয়ালদা এসি লোকাল গোপালনগর ও বামনগাছি স্টেশনেও দাঁড়াবে ।
এছাড়াও আরও দুটি যাত্রীবাহী ট্রেনের ঘোষণা করা হয়েছে । সেগুলি হল, দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে বনগাঁ । এই ট্রেনটি ক্যান্টনমেন্ট থেকে ছাড়বে রাত 8.05 মিনিটে । প্রতিদিন পাওয়া যাবে এই ট্রেন । আর অপরটি বনগাঁ থেকে বারাসতের মধ্যে চলবে । এই ট্রেনটি বনগাঁ থেকে ছাড়বে রাত 10টার সময় । এই ট্রেনটি প্রতিদিন পাওয়া যাবে ।
এছাড়াও বেশ কয়েকটি ট্রেনের যাত্রাপথ আরও বাড়ানো হয়েছে । সেগুলি হল...
30113 বিবাদীবাগ-ব্যারাকপুর লোকাল এবার থেকে কল্যাণী পর্যন্ত যাবে ।
31242 ব্যারাকপুর-শিয়ালদা লোকাল এবার থেকে কল্যাণী থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত যাবে ।
33322 হাসনাবাদ-বারাসত লোকাল এবার থেকে দমদম ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত যাবে
এছাড়াও কয়েকটি ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম রদবদল করা হয়েছে । সেগুলি হল:
বিধাননগর স্টেশন: এবার থেকে শিয়ালদা থেকে সবকটি ব্যারাকপুরগামী ট্রেন 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াবে । শিয়ালদা থেকে দমদম ক্যান্টনমেন্টগামী সব ট্রেন এবার থেকে 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াবে । শিয়ালদা থেকে ডানকুনিগামী সব ট্রেন এবার থেকে 2 নম্বর স্টেশনে দাঁড়াবে । শিয়ালদা থেকে দমদম জাংশনগামী সব ট্রেন এবার থেকে 2 নম্বর প্লাটফর্মে দাঁড়াবে । আপ মেইন লাইনের সব প্যাসেঞ্জার ট্রেন, ইএমইউ ট্রেন 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াবে । শিয়ালদার সব এক্সপ্রেস ট্রেন এবার থেকে 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াবে । 3.20 মিনিটের শিয়ালদা থেকে কৃষ্ণনগরগামী ট্রেনটিও 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াবে । শিয়ালদা থেকে 8.06 মিনিটের কাটোয়াগামী ট্রেনটি 2 নম্বর স্টেশনে দাঁড়াবে । 9.45 মিনিটে শিয়ালদা থেকে কৃষ্ণনগরগামী এসি ট্রেনটি 2 নম্বর স্টেশনে দাঁড়াবে । শিয়ালদা থেকে বারুইপাড়া রাত 8.42 মিনিটের ট্রেনটি 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াবে । শিয়ালদা থেকে বনগাঁগামী রাত 9.04 মিনিটের ট্রেনটি 1 নম্বর প্লাটফর্মে দাঁড়াবে ।
দমদম স্টেশন: শিয়ালদা থেকে সব ব্যারাকপুরগামী ট্রেন 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াবে । শিয়ালদা থেকে দমদম ক্যান্টনমেন্টগামী ট্রেন 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াবে । শিয়ালদা থেকে সব ডানকুনিগামী ট্রেন 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াবে। শিয়ালদা থেকে দমদম জাংশনগামী ট্রেন 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াবে । আপ মেইন লাইনের সব প্যাসেঞ্জার ট্রেন, ইএমইউ ট্রেন 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াবে । কলকাতা স্টেশন থেকে সব প্যাসেঞ্জার ট্রেন 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াবে । শিয়ালদা থেকে সব এক্সপ্রেস ট্রেন 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াবে ।