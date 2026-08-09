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তদন্তের প্রয়োজনে মমতাকেও জেরা করা হোক, আরজি কর কাণ্ডের দু'বছরে দাবি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

অন্য জায়গার মতো আরজি কর মেডিক্যাল কলেজেও পালিত হয় নীরবতা পালন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তনী শান্তনু সেন।

RG KAR INCIDENT TWO YEARS
নীরবতা পালন স্বাস্থ্যভবন ও আরজি করে (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 9, 2026 at 1:51 PM IST

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কলকাতা, 9 অগস্ট: আরজি কর কাণ্ডের দু'বছর আজ। স্বাস্থ্য ভবনের নির্দেশ মতো সকাল 11 থেকে দু'মিনিটের জন্য রাজ্যের সব হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে হল নীরবতা পালন। স্বাস্থ্য ভবনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় এবং স্বাস্থ্যসচিবের উপস্থিতিতে স্বাস্থ্য ভবনের সকল আধিকারিকরাও দু'মিনিট নীরবতা পালন করেন। আরজি করের তদন্তে প্রয়োজনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও জেরা করা যেতে পারে বলে তিনি জানান।

একইভাবে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজেও পালিত হয় নীরবতা পালন। উপস্থিত ছিলেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তনী শান্তনু সেন। এরপর আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তনীরা সকলেই নির্যাতিতার প্রতীকী মূর্তিতে মাল্যদান করেন।

নীরবতা পালন স্বাস্থ্যভবন ও আরজি করে (ইটিভি ভারত)

স্বাস্থ্য ভবনে মন্ত্রী বলেন, "সত্য যাতে সামনে আসে সেটা আমরা চাইব। এই ঘটনায় সত্যি সামনে আসুক তার জন্য আমরা দায়বদ্ধ। কার নির্দেশে তথ্য প্রমাণ লোপাট হয়েছিল তা তদন্তকারী সংস্থা যাতে খুঁজে বের করে সেটাও আমরা চাইছি। আমরা সংকল্পবদ্ধ। আজ আমরা সংকল্প নিয়েছি কোনও মেয়ের সঙ্গে যেন এই ঘটনা আর না ঘটে। প্রচুর নাম সামনে এসেছে। তারা সেদিন কেন এসেছিলেন সেগুলো সামনে আসুক আমরা চাই। স্বাস্থ্য দফতরের তরফে যতটুকু আমদের সাহায্য করার আমরা করছি। তদন্তের প্রয়োজনে তাদের যদি মনে হয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে জেরা করা প্রয়োজন তবে করা হোক।"

আরজি কর কাণ্ডের নিহত তরুণী চিকিৎসকের বাবা বলেন, "আগে বিচারের পাওয়ার চেষ্টা একতরফা চলছিল। এখন সেটা দুই তরফে চলছে। রাজ্য সরকার আমাদের সব রকম সাহায্য করছে। সিবিআই-তেও নতুন তদন্তকারী দল তৈরি হয়েছে। ওরা ওদের মতো তথ্য সংগ্রহের কাজ করে চলেছে। তার সঙ্গে আমাদেরও বিচার পাওয়ার চাপ তো রয়েছে।" অন্যদিকে, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নীরবতা পালনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ শান্তনু সেন। ঘটনার প্রথম দিন থেকেই তিনি সোচ্চার হয়েছিলেন আরজি কর হাসপাতালের দুর্নীতির বিরুদ্ধে।

তিনি এদিন বলেন, "তৎকালীন সরকার প্রকৃত দোষীদের খুঁজে বার করলে বিচার দেওয়ার তাহলে এটা এমন কঠিন কাজ ছিল না। একাধিক রিপোর্ট থেকে সকলেই জানতে পেরছিলন এই কাণ্ডের নেপথ্যে একেব বেশি মাথা জড়িত । সেখানে একমাত্র সঞ্জয় রায়কে দোষী প্রমাণের চেষ্টা হয়েছে । যেভাবে তথ্য-প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল সেখানে বোঝা গিয়েছিল পুরনো সরকার দোষীদের শাস্তি নয় আড়াল করার চেষ্টা করেছিল। আমরা নতুন সরকারের কাছে আশাবাদী তারা সঠিক বিচার অবশ্যই করবে।"

TAGGED:

HEALTH MINISTER SHARADWAT MUKHERJEE
RG KAR RAPE AND MURDER
আরজি কর কাণ্ডের দুবছর
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RG KAR HOSPITAL

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