'জয় শ্রীরাম' বলাই কাল ! বারাসতে মহিলা তৃণমূল কর্মীদের হাতে আক্রান্ত দুই ব্যক্তি

'জয় শ্রীরাম' বলাই কাল ! বারাসতে মহিলা তৃণমূল কর্মীদের হাতে আক্রান্ত দুই ব্যক্তি
'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দেওয়ার অভিযোগে বারাসতে আক্রান্ত দুই ব্যক্তি । জুটল চড়, থাপ্পড়, কিল, ঘুষি । হামলাকারীদের চাপে বাধ্য হলেন 'জয় বাংলা' বলতে ।
Published : January 20, 2026 at 7:26 AM IST
বারাসত, 20 জানুয়ারি: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার দিন বারাসতে তৃণমূলের হাতে আক্রান্ত দুই ব্যক্তি । অভিযোগ, রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ওই তৃণমূলের মিছিল লক্ষ্য করে 'জয় শ্রীরাম' বলেন দুই ব্যক্তি । এরপরই শাসকদলের মহিলা কর্মীরা রে-রে করে তেড়ে আসেন দু'জনের দিকে ।রীতিমতো কলার ধরে চড়, থাপ্পড়ের পাশাপাশি জুতো খুলেও দু'জনকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ।
এরপর ঘাড় ধাক্কা দিয়ে নিয়ে গিয়ে শেষে একপ্রকার জোর করেই ভরা রাস্তায় 'জয় বাংলা' বলতে বাধ্য করেন আক্রান্ত এক ব্যক্তিকে । ঘটনায় সোমবার উত্তেজনা ছড়ায় বারাসত চাঁপাডালি বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় ।
অভিযুক্ত তৃণমূলের মহিলা কর্মীদের দাবি, "পরিকল্পিতভাবে ওই দুই ব্যক্তি জয় শ্রীরাম স্লোগান দেন মিছিল লক্ষ্য করে । এটা অভব্যতা ছাড়া কিছু নয় ।" এই ধরনের অসভ্যতা বরদাস্ত করা হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন তৃণমূলের মহিলা কর্মীদের একাংশ । যদিও, 'জয় শ্রীরাম' বলার কথা অস্বীকার করেছেন ওই দুই ব্যক্তি ।
কিন্তু প্রশ্ন হল, তাঁরা যদি 'জয় শ্রীরাম' বলেও থাকেন তাহলে কী এভাবে প্রকাশ্য রাস্তায় কাউকে মারধর করা যায় ? আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার অধিকার কে দিল ওই মহিলাদের ? এমনই সব প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে । যদিও, বিষয়টি জানা নেই বলে দায় এড়িয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ । তবে, এই নিয়ে শাসক দলকে আক্রমণ করেছে গেরুয়া শিবির ৷
এদিকে মন্ত্রীর সুরে সুর মিলিয়ে বারাসত পুলিশ জেলার এক পদস্থ কর্তা বলেন, "বিষয়টি জানা নেই । খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে । থানায় কোনও অভিযোগ হয়েছে কি না, সেই বিষয়েও কোনও তথ্য নেই । জেনে বলতে হবে । তবে, এই রকম ঘটনা ঘটে থাকলে আইন মেনে যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে ।"
সোমবার দুপুরে বারাসতের কাছারি ময়দানে দলের 'রণ সংকল্প' সভায় যোগ দিতে আসেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই সভা উপলক্ষে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলীয় কর্মী-সমর্থকরা বারাসতে এসে প্রশাসনের নির্ধারিত জায়গায় গাড়ি রেখে মিছিল করে তারপর রওনা হন কাছারি ময়দানের দিকে ।
সেরকমই একটি মিছিল বারাসত চাঁপাডালি হয়ে রওনা দিয়েছিল অভিষেকের সভার দিকে । মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন দলের মহিলা কর্মীরা । মিছিলটি তিতুমীর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দুই ব্যক্তি 'জয় শ্রীরাম' বলেন বলে অভিযোগ । আর তাতেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । মহিলা তৃণমূল কর্মীদের রণংদেহী মনোভাব দেখে স্থানীয় দোকানদার, পথচলতি মানুষজনও এগিয়ে এসে আক্রান্তদের রক্ষা করার সাহস দেখাতে পারেননি । শেষে, দুই ব্যক্তি হাতজোড় করে ক্ষমা চেয়ে 'জয় বাংলা' বলার পরই ক্ষান্ত হন মহিলারা ।
ঘটনা প্রসঙ্গে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "আপনাদের কাছ থেকেই জানতে পারলাম । আমি তো নিজের চোখে দেখিনি । এটা আমাদের দলের সংস্কৃতি নয় । হিংসায় আমরা বিশ্বাসী নই । যদি এই রকম ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে ঠিক হয়নি ।"
অন্যদিকে, বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য তাপস মিত্র ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, "জয় শ্রীরাম ধ্বনি ওদের দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই তো সহ্য করতে পারেন না । উনি গাড়ি থেকে নেমে ব্যারাকপুরে যে কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন, তা আজও ভোলেননি বাংলার মানুষ । নেত্রী যা করবেন, দলের কর্মীরাও তাই করবেন । তাই, এই ঘটনায় আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই !"