পিলখানায় প্রকাশ্যে প্রোমোটার খুনে দুই মূল অভিযুক্ত দিল্লি থেকে গ্রেফতার

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম হারুন খান ও রফাকাত হোসেন৷ গত 25 ফেব্রুয়ারি তাঁরাই প্রোমোটার মহম্মদ শফিককে খুন করেছিল বলে অভিযোগ৷

HOWRAH MURDER
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
Published : March 5, 2026 at 10:01 PM IST

হাওড়া, 5 মার্চ: প্রোমোটার মহম্মদ শফিককে খুনের ঘটনায় দুই মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ৷ দিল্লি থেকে হারুন খান ও রফাকাত হোসেন ওরফে রোহিত নামে ওই দু’জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে৷

গত 25 ফেব্রুয়ারি হাওড়ার পিলখানা এলাকায় প্রকাশ্যে গুলি চালিয়ে খুন করা হয় মহম্মদ শফিক নামে এক প্রোমোটারকে৷ হাড়হিম করা সেই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সামনে আসার পর দেখা যায় যে একেবারে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করা হয় শফিককে৷ আচমকাই গুলি করায় আত্মরক্ষার কোনও সুযোগই পাননি তিনি৷

HOWRAH MURDER
ধৃত হারুন খান ও রফাকাত হোসেন (নিজস্ব ছবি)

অভিযোগ ওঠে হারুন খান ও রফাকাত হোসেন ওরফে রোহিত এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত৷ শুরুতে এই ঘটনার তদন্ত শুরু করে হাওড়া সিটি পুলিশ৷ পরে তদন্তভার যায় সিআইডির কাছে৷ চারজনকে গ্রেফতারও করেন তদন্তকারীরা৷ এই চারজন মূল দুই অভিযুক্তের সহযোগী৷ পুলিশ সূত্রে খবর, তাঁদের জেরা করে প্রধান দুই অভিযুক্তর পালানোর রুট ও আশ্রয়ের তথ্য মেলে। এক অভিযুক্তের বাড়ির জলের ট্যাঙ্ক থেকে উদ্ধার হয় খুনে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি।

ধৃতদের জেরা করে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দিল্লিতে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়৷ সেই অভিযানে হাওড়া সিটি পুলিশ ও দিল্লি পুলিশ ছিল৷ বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর জামা মসজিদ সংলগ্ন একটি হোটেল থেকে তাঁদের পাকড়াও করা হয়।ট্রানজিট রিমান্ডে এদিনই ধৃতদের হাওড়ায় আনা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর, মোবাইল ফোন ছাড়াই ওই দু’জন রাজ্য ছেড়েছিল৷ একাধিক রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছে৷ বারবার রুট বদল করেছে৷

হাওড়া সিটি পুলিশের এসিপি (নর্থ) শেখ হাবিবুল্লা বলেন, “ঘটনার পরই চারটি বিশেষ দল তৈরি করা হয়। গোয়েন্দা নজরদারি ও সিসিটিভি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আমরা অভিযুক্তদের গতিবিধি চিহ্নিত করি। দিল্লি পুলিশের সহায়তায় চূড়ান্ত অভিযান সফল হয়।” তিনি আরও বলেন, “প্রথমে কলকাতা, সেখান থেকে বিহার হয়ে দিল্লিতে পৌঁছেছিল তারা। পরিকল্পিতভাবে আত্মগোপনের চেষ্টা করলেও তথ্যপ্রযুক্তি ও মানবসূত্র মিলিয়ে তাদের খুঁজে বের করা সম্ভব হয়েছে।”

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে খুনের নেপথ্যের দ্বন্দ্ব, অর্থ লেনদেন ও পরিকল্পনার সূক্ষ্ম দিকগুলি খতিয়ে দেখা হবে। এই গ্রেফতার তদন্তে মোড় ঘোরাবে। হাওড়ার বাসিন্দাদের একাংশের বক্তব্য, দুষ্কৃতীরা দ্রুত গ্রেফতার হওয়ায় এলাকায় স্বস্তি ফিরছে।

প্রোমোটার খুন
পিলখানায় খুন
MURDER
ARREST
HOWRAH MURDER

