কোচবিহারে গাড়ি-অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত 2, আশঙ্কাজনক 4

চার চাকা গাড়ির সঙ্গে অটোর সংঘর্ষে প্রাণ গেল দুজনের ৷ গুরুতর আহত আরও চারজন ৷ তাঁদের চিকিৎসা চলছে ৷ দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 3, 2026 at 4:44 PM IST

Updated : May 3, 2026 at 4:54 PM IST

কোচবিহার, 3 মে: অটো ও গাড়ির সংঘর্ষে কোচবিহারে প্রাণ গেল দু'জনের ৷ রবিবার সকাল 8টা নাগাদ একটি গাড়ির সঙ্গে অটোর সংঘর্ষ হয় ৷ তাতে মৃত্যু হয় দু'জনের। আহত হয়েছেন আরও চার জন। দুর্ঘটনাটি কেন ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ গাড়িটির গতি বেশি ছিল কি না সেটিও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷ আহতরা সুস্থ হলে তাঁদের সঙ্গেও কথা বলা হবে ৷

দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার 2 ব্লকের রাজারহাট কালিতলার এলাকায় ৷ ঘটনার পর আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে কোচবিহার MJN মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে চিকিৎসকরা দু'জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকি চারজন ট্রমা কেয়ার সেন্টারে ভর্তি বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। তাঁদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে ৷

আহত অটোচালক অসীম বর্মনের আত্মীয় দেবজিৎ ঘোষ বলেন, "আমি ওই এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ করেই ওই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে যাই। গিয়ে দেখি কাকা জখম হয়ে পড়ে আছেন। এরপর সকলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।" ওই অটো চালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে।

ঘটনা প্রসঙ্গে কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুন্তল দাস বলেন, "একটি চারচাকা গাড়ি ও অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। আহতদের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।দু'জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা ৷ মৃতদের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। এলাকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে রেখেছে পুলিশ।"

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে আটটা নাগাদ কোচবিহার 2 ব্লকের খাগড়াবাড়ি চৌপথি এলাকা থেকে রাজারহাটের দিকে চার চাকার ওই গাড়িটি যচ্ছিল। উল্টোদিক থেকে যাত্রীদের নিয়ে একটি অটো খাগড়াবাড়ি চৌপথির দিকে আসছিল। পথে কালিতলা এলাকায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে ৷ সংঘর্ষের অভিঘাত এতটাই তীব্র ছিল যে অটোটি তিনবার পাল্টি খেয়ে রাস্তার পাশে পড়ে যায়। দুমড়ে মুচড়ে যায় চারচাকা গাড়িটির সামনের অংশও। বিকট শব্দ শুনে ছুটে আসেন আশেপাশের লোকজন। স্থানীয় বাসিন্দা দেবাশিস দাম বলেন, "আমি বাড়িতেই ছিলাম। বিকট শব্দ শুনে বাইরে বেরিয়ে দেখি 4-5 জন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাস্তায় পড়ে আছেন। এলাকার লোকজন দ্রুত উদ্ধার করে তাদের হাসপাতালে নিয়ে যায়। যতদূর মনে হচ্ছে দ্রুত গতিতে গাড়ি চলাচলের কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।"

